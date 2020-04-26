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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor

    Lenovo IdeaPad 5 dizüstü modeli 6 çekirdekli Ryzen 5 4500U APU’su ile uygun fiyata hem ofislerde hem de oyunlarda tatmin edici bir performans ortaya koyuyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor
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    AMD’nin 7nm sürecindeki Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 4000 APU ailesi iddialı dizüstü modelleri kadar uygun fiyatlı dizüstü modellerinde de kendisine yer buluyor. Lenovo IdeaPad 5 modeli bunlardan birisi.

    Lenovo IdeaPad 5 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo IdeaPad 5 dizüstü modeli uygun fiyat arayan kullanıcılara hitap ediyor. 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan model 300 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekranın dokunmatik bir seçeneği de mevcut.

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    Modele Ryzen 5 4500U APU’su güç veriyor. 6 adet Zen 2 çekirdeği yanında 384 Shader işlemcisi barındıran Vega 6 grafik birimi mevcut. Bir ofis bilgisayarı olarak tasarlansa da tatmin edici ayarlarda oyun oynamak da mümkün.

    16GB’ kadar DDR4 3200MHz RAM ve 1TB’a kadar PCIe SSD seçenekleri olan IdeaPad 5 modelinde 15 saate kadar kullanım ömrü sunuluyor. 15 dakika şarj ile 3 saat daha kullanım elde edebilmek mümkün. Parmak izi okuyucu, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.1 Tip-C, USB 3.1 Tip-A, HDMI gibi özellikleri olan Lenovo IdeaPad 690$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.lenovo.com/us/en/laptops/ideapad/ideapad-500-series/IdeaPad-5-15ARE05/p/88IPS501393 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MrLaderis (Mr Laderis) 2 sa.
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