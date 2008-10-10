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Onkyo iPod için kablosuz kulaklık hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çoklu ortam çözümleri ve ses sistemleriyle tanınan Onkyo, iPod için hazırladığı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. MHP-UW2 kod adını taşıyan 2.4GHz'lik frekans'ta çalışan kulaklık iPod üzerinde takılacak adaptörüyle birlikte geliyor. 50Hz-20,000Hz'lik frekans aralığı sağlayabilen ve 30mm'lik sürücü ünitelerine sahip olan yeni kulaklık ile çalma, durdurma ve ileri-geri alma butonlarına da sahip.

Ayrıca kulaklığın vericisi üzerinde stereo girişi de yer alıyor ve bu sayede kulaklığın diğer MP3 çalarlarla da kullanılabilmesi amaçlanıyor. Dış gürültüyü engelleyecek şekilde hazırlanan Onkyo'nun yeni kablosuz kulaklığın 14 Kasım'da yaklaşık 200$'lık etiket fiyatı üzerinden Japonya'da kullanıma sunulması bekleniyor.


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solomis 11 yıl
onkyo gercekten ses konusunda oldukca ıyı bır yerı var ve pazar payı yuksek evet verıcı bıraz buyuk katılıyorum denemek ısterdım ınanıyorumku oldukça tatmın edıcıdır :)
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armageddon55 11 yıl
"O hayvan gibi vericinin kim taşınabilirliğini ve kulaklığın iyi olduğunu savunabilir ? Creative'den şaşmam asla - ses konusunda- ."
Onkyo markasının ne olduğunu bilmeyen birisi ancak böyle bir yorum yapabilir(Bilenler anladı ne demek istediğimi)
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ramdeon 11 yıl
O hayvan gibi vericinin kim taşınabilirliğini ve kulaklığın iyi olduğunu savunabilir ?
Creative'den şaşmam asla - ses konusunda- .
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