Onkyo iPod için kablosuz kulaklık hazırladı

Çoklu ortam çözümleri ve ses sistemleriyle tanınan Onkyo, iPod için hazırladığı yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. MHP-UW2 kod adını taşıyan 2.4GHz'lik frekans'ta çalışan kulaklık iPod üzerinde takılacak adaptörüyle birlikte geliyor. 50Hz-20,000Hz'lik frekans aralığı sağlayabilen ve 30mm'lik sürücü ünitelerine sahip olan yeni kulaklık ile çalma, durdurma ve ileri-geri alma butonlarına da sahip.

Ayrıca kulaklığın vericisi üzerinde stereo girişi de yer alıyor ve bu sayede kulaklığın diğer MP3 çalarlarla da kullanılabilmesi amaçlanıyor. Dış gürültüyü engelleyecek şekilde hazırlanan Onkyo'nun yeni kablosuz kulaklığın 14 Kasım'da yaklaşık 200$'lık etiket fiyatı üzerinden Japonya'da kullanıma sunulması bekleniyor.