Anker, Soundcore Liberty 5'i piyasaya sürdü: 12 saate kadar pil ömrü!

Anker Soundcore Liberty 5 özellikleri
Liberty 5, önceki modele kıyasla iki kat daha fazla gürültü azaltabilen Soundcore'un güncellenmiş ANC 3.0 teknolojisini kullanıyor. Kulaklıklar, arama kalitesini iyileştirmek için altı mikrofonla birlikte geliyor.
Pil ömrü konusunda da iddialı olan kulaklık, ANC (aktif gürültü engelleme) kapalıyken 12 saate kadar, ANC açıkken ise yaklaşık 8 saate kadar kullanım süresi vadediyor. Kutusuyla beraber bu süre 48 saate kadar çıkıyor.
9,2 mm'lik sürücülere sahip olan Liberty 5, kablosuz şarjı destekliyor ve su ve toza dayanıklılık için IP55 derecelendirmesini barındırıyor. Ayrıca yüksek kaliteli ses için LDAC ve Dolby Audio desteği, çoklu bağlantı ve Android cihazlarla hızlı eşleşmeyi sağlayan Google Fast Pair gibi özellikleri barındırıyor.
Siyah, beyaz, mavi ve pembe renklerle gelen Soundcore Liberty 5, 130 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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