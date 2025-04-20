Samsung'un yeni uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds Core ismiyle gelebilir

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Tam Boyutta Gör Orijinal Samsung Galaxy Buds FE'nin piyasaya sürülmesinden bu yana 18 ay geçti ve gelen bilgiler yeni modelin yolda olduğunu gösteriyor. Ancak Samsung, devam modelinde isimlendirmeyi değiştirecek gibi görünüyor.

X'te @DalgieshGX kullanıcısı tarafından tespit edilen yeni bir FCC dosyasına göre, Samsung'un uygun fiyatlı yeni kulaklıkları Galaxy Buds FE 2 yerine Galaxy Buds Core ismiyle piyasaya sürülebilir.

Yeni bir ürün olması da muhtemel

Bununla birlikte, Buds Core'un yeniden markalanmış bir FE 2 mi yoksa tamamen ayrı bir ürün mü olduğu hala net değil. Bir ipucu, markanın sadece 12 belirli ülke için tescillenmiş olması. Bu durum, Galaxy Buds Core’un yalnızca belirli pazarlara yönelik olabileceğini ve küresel olarak (en azından aynı isimle) satışa sunulmayabileceğini düşündürüyor.

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Rapora göre, bu belirlenmiş ülkeler listesinde ABD, Kanada veya birçok Avrupa ülkesi yer almıyor. Listede yer alanlar ülkeler Brezilya, Endonezya, İsrail, Hindistan, Meksika, Malezya, Filipinler, Tayland, Türkiye, Mısır ve Rusya.

Buds Core ismi, temel özelliklere odaklanıldığını ve muhtemelen maliyeti düşük tutmak adına aktif gürültü engelleme gibi bazı özelliklerin çıkarılmış olabileceğini düşündürüyor. Şimdilik bunlar sadece spekülasyon olsa da, kulaklığın Hindistan’da BIS sertifikasını da almış olması resmi tanıtımın çok uzakta olmadığını gösteriyor.

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Samsung'un yeni uygun fiyatlı kulaklığı Galaxy Buds Core olabilir