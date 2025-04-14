Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Edifier, Bluetooth 6.0'lı ilk kulaklıklardan birini satışa sundu

    Edifier, Bluetooth 6.0 desteğine sahip ilk kulaklıklardan birini duyurdu. Lolli Pro 3i isimli tam kablosuz kulaklık özellikleriyle neler sunuyor?               
    Edifier, Bluetooth 6.0'lı ilk kulaklıklardan birini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Edifier, Bluetooth 6.0 desteğine sahip ilk kulaklıklardan birini duyurdu. Lolli Pro 3i isimli tam kablosuz kulaklık, 41 dolar fiyattan satışa sunuldu.

    Edifier Lolli Pro 3i özellikleri

    Lolli Pro 3i, teknik açıdan en gelişmiş kulaklıklar arasında yer almasa da, Bluetooth 6.0 desteğiyle daha kaliteli ses ve düşük gecikmeli bağlantı sunma iddiasında. Kulaklık, LDAC desteği ve Hi-Res ses sertifikasıyla 24 bit/96 kHz ses akışına izin veriyor.

    Edifier, Bluetooth 6.0'lı ilk kulaklıklardan birini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Çift sürücüye sahip olan kulaklık, tiz için 6 mm titanyum kaplamalı sürücü ve orta ve bas sesleri idare etmek için 10 mm kompozit diyafram kullanıyor. Böylece tüm frekans aralıklarında dengeli bir ses deneyimi sunuyor.

    47 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelen Lolli Pro 3i, üç mikronu ile yapay zeka destekli çağrı gürültü özelliğini de barındırıyor. Kulaklık ayrıca, çoklu cihaz desteği, düşük gecikmeli oyun modu, otomatik olarak çalan müziği durdurabilen kulak içi algılama,  IP54 toz ve suya dayanıklılık ve Edifier Connect uygulaması aracılığıyla 21 dilde yapay zeka destekli çeviri özelliklerine sahip.

    Pil ömrü konusunda da iddialı olan kulaklık, tek şarjla 9,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kutusuyla beraber bu süre 28,5 saate kadar çıkabiliyor. Ek olarak, 15 dakikalık hızlı şarj ile birkaç saat ek kullanım süresi elde edilebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    212 900 nereye ait uçak korkusu için ilaç youtube kısıtlı mod kapanmıyor ayt fen deneme önerileri djarum black

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum