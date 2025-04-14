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Tam Boyutta Gör Edifier, Bluetooth 6.0 desteğine sahip ilk kulaklıklardan birini duyurdu. Lolli Pro 3i isimli tam kablosuz kulaklık, 41 dolar fiyattan satışa sunuldu.

Edifier Lolli Pro 3i özellikleri

Lolli Pro 3i, teknik açıdan en gelişmiş kulaklıklar arasında yer almasa da, Bluetooth 6.0 desteğiyle daha kaliteli ses ve düşük gecikmeli bağlantı sunma iddiasında. Kulaklık, LDAC desteği ve Hi-Res ses sertifikasıyla 24 bit/96 kHz ses akışına izin veriyor.

Tam Boyutta Gör Çift sürücüye sahip olan kulaklık, tiz için 6 mm titanyum kaplamalı sürücü ve orta ve bas sesleri idare etmek için 10 mm kompozit diyafram kullanıyor. Böylece tüm frekans aralıklarında dengeli bir ses deneyimi sunuyor.

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47 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelen Lolli Pro 3i, üç mikronu ile yapay zeka destekli çağrı gürültü özelliğini de barındırıyor. Kulaklık ayrıca, çoklu cihaz desteği, düşük gecikmeli oyun modu, otomatik olarak çalan müziği durdurabilen kulak içi algılama, IP54 toz ve suya dayanıklılık ve Edifier Connect uygulaması aracılığıyla 21 dilde yapay zeka destekli çeviri özelliklerine sahip.

Pil ömrü konusunda da iddialı olan kulaklık, tek şarjla 9,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kutusuyla beraber bu süre 28,5 saate kadar çıkabiliyor. Ek olarak, 15 dakikalık hızlı şarj ile birkaç saat ek kullanım süresi elde edilebiliyor.

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Edifier, Bluetooth 6.0'lı ilk kulaklıklardan birini satışa sundu