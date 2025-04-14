Edifier, Bluetooth 6.0'lı ilk kulaklıklardan birini satışa sundu

Edifier Lolli Pro 3i özellikleri
Lolli Pro 3i, teknik açıdan en gelişmiş kulaklıklar arasında yer almasa da, Bluetooth 6.0 desteğiyle daha kaliteli ses ve düşük gecikmeli bağlantı sunma iddiasında. Kulaklık, LDAC desteği ve Hi-Res ses sertifikasıyla 24 bit/96 kHz ses akışına izin veriyor.
47 dB seviyesinde aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelen Lolli Pro 3i, üç mikronu ile yapay zeka destekli çağrı gürültü özelliğini de barındırıyor. Kulaklık ayrıca, çoklu cihaz desteği, düşük gecikmeli oyun modu, otomatik olarak çalan müziği durdurabilen kulak içi algılama, IP54 toz ve suya dayanıklılık ve Edifier Connect uygulaması aracılığıyla 21 dilde yapay zeka destekli çeviri özelliklerine sahip.
Pil ömrü konusunda da iddialı olan kulaklık, tek şarjla 9,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kutusuyla beraber bu süre 28,5 saate kadar çıkabiliyor. Ek olarak, 15 dakikalık hızlı şarj ile birkaç saat ek kullanım süresi elde edilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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