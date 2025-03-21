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    Huawei Freebuds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, su damlacığı şeklinde tasarıma sahip Freebuds 6 kablosuz kulaklığını tanıttı. Çift sürücüsüyle yüksek ses kalitesi sunan ve yapay zeka desteğine sahip kulaklık neler sunuyor?
    Huawei Freebuds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni Pura X katlanabilir akıllı telefonuyla birlikte Freebuds 6'yı da duyurdu. Su damlası şeklindeki tasarıma sahip kablosuz kulaklık, önceki nesle göre iyileştirilmiş özelliklerin yanında, daha küçük ve hafif bir tasarımla geliyor.

    Huawei Freebuds 6 özellikleri

    Huawei Freebuds 6, geliştirilmiş ses kalitesine ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip. Yeni 11 mm dinamik sürücü ve mikro düz tweetera sahip kulaklık, 48 kHz'ye kadar net tizler ve 14 Hz'ye kadar derin baslar sunabiliyor. Huawei, bunun iki ses ünitesine sahip ilk yarı açık kulaklık tasarımı olduğunu ve 48 kHz/24 bit yüksek kaliteli sesi desteklediğini söylüyor.

    Huawei Freebuds 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Freebuds 6'da bağlantıyı geliştirdiğini ve 2,3 Mbps bant genişliği sunduğunu belirtiyor. Yarı açık tipteki kulaklık, 10.000'den fazla kişinin katıldığı kapsamlı bir araştırmadan sonra tasarlandı.

    Freebuds 6, Huawei AI Life uygulamasıyla kafa hareketlerine göre sesin yönünü değiştirebilen Spatial Audio'yu (uzamsal ses) destekliyor ancak özellik yalnızca belirli Huawei telefonları ve yerel Huawei Music uygulamasıyla çalışıyor.

    Freebuds 6'nın su damlası şeklindeki sapı, selefinden %12 daha küçük ve kulaklık selefinden %9 daha hafif. Her bir kulaklıkta 39,5 mAh pili varken, kutuda 510 mAh kapasiteli pil yer alıyor. Bu pillerle Freebuds 6, 5,5 saat müzik dinleme süresi sunuyor. Kutusuyla beraber bu süre 36 saate çıkıyor.

    Gelişmiş gürültü engelleme yeteneğine sahip olan Freebuds 6, çok kanallı gürültü azaltma için üretken yapay zekayı kullanıyor. 95 dB veya 8 m/s rüzgar hızına kadar ortamlarda etkili bir şekilde gürültüyü engelleyebiliyor. Kulaklık ayrıca, 21 dilde canlı çeviri desteği, uzun mesafeli izleme, 50 metre hassasiyetle konum belirleme ve çoklu cihaz eşleştirme gibi özellikleri barındırıyor.

    Beyaz, siyah ve mor renkleriyle gelen Huawei Freebuds 6, Çin'de 140 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/03/20/huawei-freebuds-6-earbuds-launched/ https://consumer.huawei.com/cn/headphones/freebuds6/
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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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