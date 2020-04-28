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    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası

    The Ludicrous PC adındaki konsept bilgisayar akülü Radio Flyer Tesla Model S aracı içerisine RGB aydınlatmalı ve oldukça güçlü bir sistem entegre etmeyi başarmış.
    32 dk.
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası
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    Bir süre önce Corsair markası altında faaliyet göstermeye başlayan Origin PC, ilginç bir projeyi gerçek hayata aktarıyor. Çocuklar için hazırlanan akülü Tesla Model S içerisinde yerleştirilmiş bilgisayar kasası satışa çıkıyor.

    The Ludicrous PC özellikleri ve fiyatı

    The Ludicrous PC orijinalinde YouTuber Marques Brownlee için yeni stüdyosuna kutlama minvalinde hazırlanmıştı. Radio Flyer Tesla Model S aracına üst seviye bir bilgisayar sistemi entegre eden Origin PC ilginç bir işe imza atmıştı.

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    Satışa çıkan model de aynı konsepte sahip. Radio Flyer Tesla Model S aracının ön kaputuna RGB aydınlatmalı bilgisayar donanımı entegre edilmiş. Ayrıca akülü aracın yine sürüş mekanizmasının korunması sağlanmış.

    Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası
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    Kasa içerisinde ASRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3 anakart, AMD Ryzen 9 3900X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB CORSAIR Dominator Platinum RGB (2x 16 GB), işletim sistemi için 2 TB CORSAIR Force Series Gen.4 PCIe MP600 NVMe M.2 SSD, 4 TB Samsung 860 PRO SSD, özel CORSAIR Hydro X Hard Line sıvı soğutma yer alıyor.

    The Ludicrous PC modeli 13370$ fiyatı ile her eve girebilecek gibi durmuyor. Fiyata ABD içerisinde 7/24 saat telefonla servis desteği de dahil edilmiş.



    https://www.techpowerup.com/266327/origin-pc-announces-the-ludicrous-pc-high-end-custom-pc-inside-a-tesla-inspired-chassis Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 4 dk.
    Petrol Kralı cheater arablar alır onlara dert değil para koymaz.
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