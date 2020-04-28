Origin PC’den Tesla Model S içerisinde bilgisayar kasası

Tam Boyutta Gör

Bir süre önce Corsair markası altında faaliyet göstermeye başlayan Origin PC, ilginç bir projeyi gerçek hayata aktarıyor. Çocuklar için hazırlanan akülü Tesla Model S içerisinde yerleştirilmiş bilgisayar kasası satışa çıkıyor.

The Ludicrous PC özellikleri ve fiyatı

The Ludicrous PC orijinalinde YouTuber Marques Brownlee için yeni stüdyosuna kutlama minvalinde hazırlanmıştı. Radio Flyer Tesla Model S aracına üst seviye bir bilgisayar sistemi entegre eden Origin PC ilginç bir işe imza atmıştı.

İlginizi Çekebilir

Chuwi avuç içine sığan bir mini PC geliştirdi

Satışa çıkan model de aynı konsepte sahip. Radio Flyer Tesla Model S aracının ön kaputuna RGB aydınlatmalı bilgisayar donanımı entegre edilmiş. Ayrıca akülü aracın yine sürüş mekanizmasının korunması sağlanmış.

Tam Boyutta Gör

Kasa içerisinde ASRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3 anakart, AMD Ryzen 9 3900X, NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB CORSAIR Dominator Platinum RGB (2x 16 GB), işletim sistemi için 2 TB CORSAIR Force Series Gen.4 PCIe MP600 NVMe M.2 SSD, 4 TB Samsung 860 PRO SSD, özel CORSAIR Hydro X Hard Line sıvı soğutma yer alıyor.

The Ludicrous PC modeli 13370$ fiyatı ile her eve girebilecek gibi durmuyor. Fiyata ABD içerisinde 7/24 saat telefonla servis desteği de dahil edilmiş.

https://www.techpowerup.com/266327/origin-pc-announces-the-ludicrous-pc-high-end-custom-pc-inside-a-tesla-inspired-chassis

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.