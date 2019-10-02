Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Eylül ayına ilişkin satış rakamlarını paylaştı. Paylaşılan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 azaldı. Eylül ayında ise geçen yıla göre büyük bir artış söz konusu.

ODD’nin verilerine göre, 2018 yılının dokuz aylık döneminde 463.456 adet olan otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın aynı döneminde 281.309 adette kaldı. Bu da söz konusu satışlarda geçen yıla göre %39,3 oranında azalma yaşandığı anlamına geliyor. Aynı dönemde yalnızca otomobil satışlarında %36,92, hafif ticari araç özelindeki satışlarda ise %47,84 oranında daralma yaşandı.

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Eylül ayında otomobil satışları %100,67 arttı

Eylül ayı özelindeki satış rakamlarına baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının bu dönemde %82,35 oranında arttığını görüyoruz. 2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise 2018 yılının Eylül ayına göre %23,03 arttı ve 6.684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.433 adet satış yaşanmıştı.

Eylül ayında en çok Renault sattı

Eylül ayında en çok otomobil satışı yapan markalara baktığımızda ise listenin en tepesinde Renault’yu görüyoruz. Fransız üretici bu dönemde 6.898 adet otomobil satmış. İkinci sırada bulunan Fiat ise 4.981 adet satış gerçekleştirmiş. Eylül ayında en çok otomobil satan ilk 5 marka şöyle:

Renault 6.898 Fiat 4.981 Volkswagen 3.792 Toyota 2.503 Honda 1.720