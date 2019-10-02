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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı

    ODD'nin paylaştığı verilere göre, 2019 yılı dokuz aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 küçüldü. Eylül ayında ise büyük bir artış söz konusu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Eylül ayına ilişkin satış rakamlarını paylaştı. Paylaşılan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 azaldı. Eylül ayında ise geçen yıla göre büyük bir artış söz konusu.

    ODD’nin verilerine göre, 2018 yılının dokuz aylık döneminde 463.456 adet olan otomobil ve hafif ticari araç satışları bu yılın aynı döneminde 281.309 adette kaldı. Bu da söz konusu satışlarda geçen yıla göre %39,3 oranında azalma yaşandığı anlamına geliyor. Aynı dönemde yalnızca otomobil satışlarında %36,92, hafif ticari araç özelindeki satışlarda ise %47,84 oranında daralma yaşandı.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu"

    Eylül ayında otomobil satışları %100,67 arttı

    Eylül ayı özelindeki satış rakamlarına baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının bu dönemde %82,35 oranında arttığını görüyoruz. 2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç satışları ise 2018 yılının Eylül ayına göre %23,03 arttı ve 6.684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5.433 adet satış yaşanmıştı.

    Eylül ayında en çok Renault sattı

    Eylül ayında en çok otomobil satışı yapan markalara baktığımızda ise listenin en tepesinde Renault’yu görüyoruz. Fransız üretici bu dönemde 6.898 adet otomobil satmış. İkinci sırada bulunan Fiat ise 4.981 adet satış gerçekleştirmiş. Eylül ayında en çok otomobil satan ilk 5 marka şöyle:

    Renault 6.898
    Fiat 4.981
    Volkswagen 3.792
    Toyota 2.503
    Honda 1.720


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    Bay Robot 1 hf. en beğenilen
    Krediler düştü ya milletimiz olmayan parasıyla arabayı kaptı...
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    FatherGascoigne 1 hf.
    Hiçbir haltı boykot etmeyi beceremeyen necip milletimiz, iki faiz indirimine fit olup bankaya yıllarca borçlanıp bir kendine iki devlete araba almış.
    Ne diyeyim müstehaktır.Daha da artırırlar vergiyi yakında.
    Hiçbir haltı boykot etmeyi beceremeyen necip milletimiz, iki faiz indirimine fit olup bankaya yıllarca borçlanıp bir kendine iki devlete araba almış. Ne di...
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    Melikşah_38 1 hf.
    Haber aldatıcı geçen eylül olağanüstü bir durum vardı ondan satışlar aşırı düşmüştü. Şimdi satışlar normale dönmediği halde geçen eylüle göre yüksek kalıyor hepsi bu.
    Yine de insan başlığı görünce düşünüyor, bu millet 0 araç alacak parayı nereden buldu diye :)
    Haber aldatıcı geçen eylül olağanüstü bir durum vardı ondan satışlar aşırı düşmüştü. Şimdi satışlar normale dönmediği halde geçen eylüle göre yüksek kalıyor he...
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    arekamint 1 hf.
    millette böyle alanlar oldukça daha çok ötv kdv itelerler bize enflasyon harbi 9 muş haberimiz yok (!)
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    weneorn 1 hf.
    ntv.com.tr/...
    2017 Eylüle göre ise hala %34 daha az. Bir de böyle bakın
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    onuray89 1 hf. weneorn
    zaten ilk 9 ayda % 40 azalmış. haberin içeriği ile başlığı çok farklı.
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    -MoDeStUs- 1 hf.
    Boşuna demiyorum bu halktan bir halt olmaz diye.Bir sefer tersi örneği görim dişimi kıracam.Hala saf gibi etrafta bu milleti düşünmek için çırpınanlar var.Ak partiden ne kadar tiksinsem bile bu halka az bile yapıyor.Reis vergilerine kurban.Bu basiretsiz halk kuru ekmek bulamayana kadar devam.
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    ooozer 1 hf.
    1 araç satılıyordu 2 araç satıldı %100 artmış oldu 😄👍 ii haber
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    needacar 1 hf.
    Renault ve Fiat ta emisyon kaynaklı üretimi sonlandırılacak eski faz düzel motorlu araçları filolar ve galeriler toplamış. Aynı durum dizel yüksek indirim yapan VW ve Peugeot içinde geçerli. Anlaşmalı faiz indirimi Filoları ve galerileri ilgilendirmediği için önceden bu tip araçları topladılar. Olan bu! Perakende satışın geçen sene ki Eylül den bir farkı yok! Eylül ayı satışlarını ayrıntılı filo, şirket, ÖTV muaf ve normal perakende olarak açıklasınlar; göreceğiz ki bu satışların sadece %20-30 u normal perakende satıştır.
    Filo ve galeriler bu eski dizel motorlu araçları ucuza kapatıp bitirdiğine göre Ekim ayına bakalım; faiz kandırmacası ne kadar perakendeciyi etkileyecek. Fiyatlar bu şekilde devam ederse Eylül satışlarının %30 aşağısı olur ancak.
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    TheStarBox 1 hf.
    Bu millet batmaya mahkum ya. Şu fiyatlarla araba almak resmen vatana ihanettir.
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    HayaletAdam|TR| 1 hf.
    Yabancı ülkelerin arabalarına gidiyor tüm paramız. Biz ise bayram sevinciyle haber yapıyoruz...
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    freshwind 1 hf.
    Araba almaya hazır 6 aydır bekleyen en az 60-70 bin kişi var, düşük faiz diye bunlara satacak firmalar. Artık bu fiyatlar bunlara normal gelmeye başlamıştır. Bınlar yılbaşına kadar erir. Sonra karnı doyan firmalar yeni yılda fiyatları %20-30 daha artırır ondan sonra tektük satışlar olur. 6. aydan sonra yine başlarlar ağlamaya. Buarada o fiyatlarada millet alışır, yılsonuna doğru yine başlar almaya. Bu döngü bundan sonra böyle devam eder. devlwt niye ötv indirimi yapsınki artık :)
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    blue_brownie 1 hf.
    Bugün itibari ile hepsine güzelce güncelleme geldi. Bırakın alsınlar bırakın satsınlar. Faizden yırtık diyenlere zamlı tarifeden güzelce alırlar. Bu saatten sonra bir şey beklemeye gerek kalmadı.
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    Burkiling 1 hf.
    Aferin almaya devam edin ki 1 araba alan 1 de devlete almaya devam etsin. Bu kafayla vergiler asla düşmez aksine artar.
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    Türkiye Gündemi, otomobil satışları eylül ve
    7 etiket daha otomobil satışları eylül 2019 odd ticari araç satışları satış rakamları Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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