Türk oyun sektörü küresel finansmanın odağında: 70 milyon dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin mobil oyun sektöründeki yükselişi hız kesmeden devam ederken İstanbul merkezli oyun girişimi Grand Games Oyun ve Yazılım AŞ yeni yatırım turunda 70 milyon dolar finansman sağladı. Şirketin Seri B yatırım turuna Balderton Capital’in Growth Fund birimi liderlik etti. Yeni yatırım, son yıllarda küresel yatırımcıların Türkiye’deki mobil oyun ekosistemine gösterdiği yoğun ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye’de oyunlara yönelik yeni düzenlemeler tepki çekse de sektör, hiç olmadığı kadar rağbet görüyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yatırım turuna ayrıca Bek Ventures, Laton Ventures ve melek yatırımcı Mert Gür katıldı. Balderton Capital ise geçen yıl gerçekleştirdiği ilk yatırımın ardından şirkete yeniden yatırım yaptı. Son finansman turuyla birlikte Grand Games’in bugüne kadar aldığı toplam yatırım miktarı 103 milyon dolara ulaştı.

Grand Games kurucu ortaklarından Bekir Batuhan Çelebi, yatırım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şirket değerlemesinin 2025 yılının başındaki önceki yatırım turuna kıyasla yaklaşık altı kat arttığını söyledi.

Türkiye, mobil oyun sektöründe küresel merkezlerden biri

Son yıllarda Türkiye, özellikle mobil oyun alanında dünyanın en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sektörde gerçekleşen milyar dolarlık satın almalar ve yüksek değerlemeler, küresel yatırım fonlarının ilgisini artırmış durumda.

2020 yılında FarmVille’in geliştiricisi Zynga, Türk oyun stüdyosu Peak Games’i 1,8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Öte yandan Royal Match’in geliştiricisi Dream Games, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yatırım turunda yaklaşık 5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu yılın başlarında ise Suudi Arabistan destekli Scopely Inc., İstanbul merkezli Loom Games’in çoğunluk hissesini 1 milyar dolara satın aldı.

2024 yılında kurulan Grand Games ise Games, kısa süre içinde mobil oyun pazarında dikkat çeken şirketlerden biri haline geldi. Bekir Batuhan Çelebi’nin verdiği bilgilere göre şirketin şu anda toplam altı farklı oyunu bulunuyor ve bu yapımlar dünya genelinde 50 milyon indirmeyi aşmış durumda.

Şirketin en dikkat çeken yapımlarından biri olan Magic Sort!, Apple’ın ABD App Store platformunda en popüler ücretsiz oyunlar arasında yer alıyor. Grand Games’in gelir modeli, reklam gelirleri ile oyun içi satın alımları bir araya getiren hibrit bir yapıya dayanıyor. Şirketin günlük gelirinin 1 milyon doların üzerine çıktığı belirtildi.

