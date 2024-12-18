Elektrikli Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı açıklandı

Volkswagen, elektrikli SUV modeli ID.4'ün ardından yeni ID.7'yi de aralık ayından itibaren satışa sunmaya hazırlanıyor. 210 kW'lık Pro S versiyonuyla Türkiye pazarına giriş yapan Volkswagen ID.7 fiyatı 2.796.000 TL olarak açıklandı.
Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓
400V elektrik mimarisine sahip olan Volkswagen ID.7'de 86 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip NMC batarya görev yapıyor. Bu batarya, otomobile WLTP'ye göre birleşik kullanımda 700 km'ye kadar, şehir içi kullanımda ise 844 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. DC hızlı şarjla %10'dan %80'e 26 dakikada şarj olabilen batarya bu sayede 10 dk şarjla 250 km'ye yakın menzil sunabiliyor.
Volkswagen ID.7'de ısı pompası, IQ.Light LED Matrix farlar, LED stop lambaları, ErgoActive konforlu koltuklar, Akıllı Panoramik Cam Tavan, Ambiyans Aydınlatma, Dijital Kokpit, Elektrikli Bagaj Kapağı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Head-up display, Adaptif Şasi Kontrolü DCC, Şerit Değiştirme Asistanı, Yarı Otonom Sürüş Asistanı, Ön Bölge Asistanı ve Acil Durum Asistanı gibi donanımlar sunuluyor.
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