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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı açıklandı

    Volkswagen ID.4'ün ardından markanın elektrikli sedan modeli Volkswagen ID.7 de Türkiye pazarına giriş yaptı. ID.7 aralık sonuna doğru bayilerde olacak. Peki Volkswagen ID.7 fiyatı ne kadar?

    Volkswagen, elektrikli SUV modeli ID.4'ün ardından yeni ID.7'yi de aralık ayından itibaren satışa sunmaya hazırlanıyor. 210 kW'lık Pro S versiyonuyla Türkiye pazarına giriş yapan Volkswagen ID.7 fiyatı 2.796.000 TL olarak açıklandı.

    Volkswagen ID.7, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volkswagen ID.7 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli Volkswagen ID.7, SUV modelin aksine en üst versiyonuyla Türkiye'ye geldi. Pro S olarak adlandırılan bu versiyon, arka aks üzerinde 210 kW (286 hp) güç ve 550 Nm tork üreten bir elektrik motorundan güç alıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6,6 saniyede tamamlayan modelin son hızı ise menzil kaygısından dolayı 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    400V elektrik mimarisine sahip olan Volkswagen ID.7'de 86 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip NMC batarya görev yapıyor. Bu batarya, otomobile WLTP'ye göre birleşik kullanımda 700 km'ye kadar, şehir içi kullanımda ise 844 km'ye kadar sürüş menzili sağlıyor. DC hızlı şarjla %10'dan %80'e 26 dakikada şarj olabilen batarya bu sayede 10 dk şarjla 250 km'ye yakın menzil sunabiliyor.

    Yeni Volkswagen ID.7 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.7; 4961 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 2971 mm aks mesafesine sahip. MEB platformu üzerine inşa edilen model, uzun aks mesafesi sayesinde ferah bir yaşam alanı ve  532 litre bagaj hacmi sunuyor. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan ID.7'nin 0.23 Cd'lik hava sürtünme katsayısı da dikkat çekici bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

    Volkswagen ID.7'de ısı pompası, IQ.Light LED Matrix farlar, LED stop lambaları, ErgoActive konforlu koltuklar, Akıllı Panoramik Cam Tavan, Ambiyans Aydınlatma, Dijital Kokpit, Elektrikli Bagaj Kapağı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Head-up display, Adaptif Şasi Kontrolü DCC, Şerit Değiştirme Asistanı, Yarı Otonom Sürüş Asistanı, Ön Bölge Asistanı ve Acil Durum Asistanı gibi donanımlar sunuluyor.

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    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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