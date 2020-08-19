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    TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil?

    Bu yılın başında yerli otomobilin motoru için Bosch ile anlaşma imzalandığı açıklanmış ve bu durum fazlasıyla eleştirilmişti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, neden böyle bir tercih yaptıklarını açıkladı.
    2 gün
    11,1b
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    182
    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden
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    Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), araçlarda kullanılacak motorların Bosch’tan tedarik edileceğini açıkladığında fazlasıyla eleştirilmişti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, bu konuya açıklık getirebilmek için bazı açıklamalarda bulundu.

    Karakaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği sohbette motorların Bosch’tan alınmasının nedenini ilk etapta üretilecek araç sayısının az olmasına dayandırdı. Motorun yerli olarak üretilmesinin mümkün olduğunu fakat şu aşamada Bosch’tan almanın daha mantıklı olduğunu ifade eden Karakaş şöyle konuştu:

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    "Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi"

    “Motor konusu önemli. 400 kg batarya paketi ve bir ya da iki motor. Belki bazı modellerde daha da fazla. Burada bir toplamdan söz ediyoruz. Elektrik motoru, redüktörleri, bağlantıları. Bir bütün. Yapılabilir mi? Tabi iki yapılır. Ama Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi. Biz birkaç yüz binlik üretimlerle başlamıyoruz ki! Birkaç binle başlıyoruz. Yükselecek ama başlangıçta binli rakamlar. Bu motoru üretmenin mantığı yok. Almak her açıdan daha verimli. Ha, sayılar artar üretmek daha iyi olur o ayrı mesele. Ama her şeyi de açık açık konuşamayız zaten bugünden. Sonuçta bu bir iş, ticari meseleler var. Bugün Bosch’tan almak daha mantıklı.”

    TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden
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    Batarya yerli olacak

    Yerli otomobilde kullanılacak bataryaların yerli olarak üretileceği daha önce açıklanmıştı. Bu konuya da değinen TOGG CEO’su, “Batarya yerli olacak. Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz.” şeklinde konuştu.

    C SUV ve Sedan tasarımları Japonya'da da tescillendi

    Öte yandan, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerli otomobilin tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi. Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO),C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.



    https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2777006-pili-yerli-motoru-mecburen-bosch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    pyrotechnician 2 gün en beğenilen
    Turkiyede bir sirketin araba uretip markete girmesini anliyorum ve takdir ediyorum ama hala sunun yerli diye ittirilmesini ve milletin bunu yemesini anlamiyorum....
    Turkiyede bir sirketin araba uretip markete girmesini anliyorum ve takdir ediyorum ama hala sunun yerli diye ittirilmesini ve milletin bunu yemesini anlamiyorum...
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    9 Yanıt Yanıtla +106
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 2 gün (düzenlendi)
    Araç tanıtıldığında bunun bu şekilde olacağını ve zaten normalinin de bu olduğunu, yadırganmaması gerektiğini düzgünce anlattık diye ne vatan hainliğimiz ne istenezükçülüğümüz kalmıştı.

    Bataryada da hücre yurt dışından gelecek, burada paketleme ve kontrol yazılımları yapılacak. Batarya maliyetinin de yaklaşık %60 civari mecburen ithal olacak. En başından beri bu aracın muadilleri ile rekabet edemeyeceğini söylememizin sebebi buydu.

    Motoru, batarya hücresini, gelişmiş sensörleri yurt dışından ithal ederek ürettiğimiz aracı tekrar yurt dışına rekabetçi bir fiyattan satmamız mümkün değil, iç piyasada ise bu denli büyük bir üretimi bu denli maliyetli bir araçta karşılayacak pazarımız yok.

    Üretilen araç kamunun, ticaret odalarının, bazı holdinglerin, il başkanlıklarının reklam aracı olacak maalesef.

    Bizim yani vatandaşın almasının bir önemi de yok ancak sürdürülebilir bir şirket ve devletin sırtına yeni bir kambur olmaması için en azından rekabetçi bir şekilde ihraç edilebilir olmalıydı bu araç.
    Araç tanıtıldığında bunun bu şekilde olacağını ve zaten normalinin de bu olduğunu, yadırganmaması gerektiğini düzgünce anlattık diye ne vatan hainliğimiz ne ist...
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    1 Yanıt Yanıtla +72
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    sounderland 2 gün
    Yerli ile Milli kavramlarını bilmeyince ortaya sen çıkıyorsun.. İstersen seksen parçasını 120 ülkeden al o marka sana aitse gerisi teferruat..



    Misal; İtalyan Pagani Huayra'nın üzerin de Mercedes AMG M158 (V12) motor var. Senin mantık ile Pagani de yerli değil..
    Yerli ile Milli kavramlarını bilmeyince ortaya sen çıkıyorsun.. İstersen seksen parçasını 120 ülkeden al o marka sana aitse gerisi teferruat..
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    6 Yanıt Yanıtla +48
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    Yorumlar (95) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kirk Lee (Can ) 2 sa.
    Sanki elektrik motorunu baştan keşfetmek zorundalarmış gibi açıklama yapmışlar. Hali hazırda yerli üreticiler var. Ortak arge çalışmalarıyla daha verimli otomobile uygun motor üretimi yapabilir bu firmalar. Seri üretim başlayana kadar bu firmaların uygun maliyetli motor üretebileceklerine de inanıyorum. Ama birileri inanmıyor. Tasarımı Pininfarina, motoru bosch vs...Elbet bir yerden başlamak lazım, her parçası yerli olmak zorunda değil hatta böyle bir şey mümkün de değil. Ama isteriz ki katma değeri yüksek olsun dışa bağımlılığımız az olsun.Sonuçta Bosch o motorları bize TL ile satmayacak...Yerli firmalarımız:

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    Skywalkerx 7 sa. (düzenlendi)
    Desteklemiyoruz bu toplama otomobili bir de sanki alabilecekmiş gibi bu toplama makina yı savunanlar var..Gerçi üretilmesi çok zor ama haydi üretildi diyelim, o zaman göreceğim şu an savunanları osmanlı tuğralı passatınızı satıp koşa koşa alırsınız değil mi eminim eminim
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    texjrwillerjr (tex willer) 8 sa.
    "gram vatan sevgisi yok "vatan sevgisini sizin gibilerden öğrenecek halimiz yok bizler vatan sevgisini Atatürk ve kurtuluş savaşı neslinden öğrendik.
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    The Seven Deadly Sins 6 sa. texjrwillerjr
    görende kilicdaroglunu atatürkcü sanacak adam has be has pkkli
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    The Seven Deadly Sins 9 sa.
    cehape İstemezükçüler tipleri yine sahnede başlamişlar eleştirmeye, nede olsa adamlarda 1 gram vatan sevgisi yok
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    marauders (cem orhan) 10 sa.
    niye üretilmiyor ceo bosch dan gelme eski çalıştığı yer ne yapsın gitsin abd den mi alsın Türkiye de üretim yapan otomobil firmaları Türkiye de motor üretmiyor kendi ülkesinden gönderiyor bu adam da eski firmasından getiriyor
    yada dıjj güjler diyeceksiniz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 10 sa. (düzenlendi)
    Arkadaş, bir yerden başlamak. Bir yerden başlamak. Kendi kendine topraktan bitmeyecek. Bir şeyleri ateşleyeceksin o onu tetikleyecek o onu. Oturduğun yerden eleştirmekle birşeyler başarılmıyor. Yahu arkadaş şunu anlamak sizin için neden bu kadar zor, yoksa mahsus mu yapıyorsunuz "sırf eleştiri olsun da, lafı çakayım şunlara da nasıl olursa olsun" deyip?Ha yanlış başlıyorlar diyorsan yarın öbür gün doğrusunu da sen yaparsın, elinden alan mı engel olan mı var? Klavye başında sadece eleştirmekle neyi başaracağını düşünüyorsun?
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    Nickola Tesla (Ertuğrul ) 11 sa.
    Abi iyi güzel de ben uygun fiyata alamadıktan sonra ne anladım bu işten?Paralar yabancı arabalara gidiyor diye çıkmadı mı bu yerli araba muhabbeti?E hala alınan parçalar yurt dışından geliyor para yine yurt dışına gidiyor.İlk üretimler böyle olacak diyor ama bu işe başlamadan önce ar-ge yapılmadı mı?Altyapı olmadan nasıl araba üretilebiliyor?Hani her şeyi yerli olacaktı?Yazık valla yazık bari şu milli, yerli muhabbetini bırakın
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    1679fbhju 16 sa.
    Max kapasitede 175bin üretime ulaşacak senelik, belki içinde c sedan c-hb b-hb de dahil.

    Hepsini sadece iç piyasada satsak bile

    ortalama 20bin eurodan 175bin ithal araç piyasaya girmeyecek demektir, senede 3.5 milyar euro yani 30 milyartl kaybı engeller Togg

    Tabi kaba hesap bu, yoksa ithal ettiğin araçta da senin kârın var, toggda da yabancının kârı var
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    dugers (syt dgr) 1 gün
    Evt S1 motor yerli değil diye yerin dibine gömmüşlerdi. Kadere bak.
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    lawbreaker (cenk cenk) 1 gün
    Elbette 0dan üretmek gidip hazırını almaktan maliyetli olur, biz buna iktisatta yatırım diyoruz elbette yeni bir girişim anında kara geçemez hiç bir sektörde geçemez o yatırım maliyetlerini sektöre göre yatırımın miktarına göre çıkarabildiği başabaş noktasına geldiği bir dönem olacaktır elbette (tabii işler yolunda giderse) evde eşi dostu toplayıp kahve içmek için kahve otomatı veya espresso makinesi almak yerine cafede buluşup herkese ısmarlamak bile kısa vadede avantajlı olur ama olaya böyle bakarsanız hiç bir şey üretemezsiniz
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    11051 kez okundu.
    86 kişi, toplam 95 yorum yazdı.

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    yerli otomobil, Türkiye Haberleri ve
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