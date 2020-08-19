TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil?

Tam Boyutta Gör

Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), araçlarda kullanılacak motorların Bosch’tan tedarik edileceğini açıkladığında fazlasıyla eleştirilmişti. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, bu konuya açıklık getirebilmek için bazı açıklamalarda bulundu.

Karakaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği sohbette motorların Bosch’tan alınmasının nedenini ilk etapta üretilecek araç sayısının az olmasına dayandırdı. Motorun yerli olarak üretilmesinin mümkün olduğunu fakat şu aşamada Bosch’tan almanın daha mantıklı olduğunu ifade eden Karakaş şöyle konuştu:

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin marka ismi belli oldu

Ayrıca Bkz. "Otomotivde ÖTV rekoru!"

"Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi"

“Motor konusu önemli. 400 kg batarya paketi ve bir ya da iki motor. Belki bazı modellerde daha da fazla. Burada bir toplamdan söz ediyoruz. Elektrik motoru, redüktörleri, bağlantıları. Bir bütün. Yapılabilir mi? Tabi iki yapılır. Ama Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi. Biz birkaç yüz binlik üretimlerle başlamıyoruz ki! Birkaç binle başlıyoruz. Yükselecek ama başlangıçta binli rakamlar. Bu motoru üretmenin mantığı yok. Almak her açıdan daha verimli. Ha, sayılar artar üretmek daha iyi olur o ayrı mesele. Ama her şeyi de açık açık konuşamayız zaten bugünden. Sonuçta bu bir iş, ticari meseleler var. Bugün Bosch’tan almak daha mantıklı.”

Tam Boyutta Gör

Batarya yerli olacak

Yerli otomobilde kullanılacak bataryaların yerli olarak üretileceği daha önce açıklanmıştı. Bu konuya da değinen TOGG CEO’su, “Batarya yerli olacak. Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz.” şeklinde konuştu.

C SUV ve Sedan tasarımları Japonya'da da tescillendi

Öte yandan, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerli otomobilin tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi. Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO),C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2777006-pili-yerli-motoru-mecburen-bosch

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.