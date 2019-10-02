Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu

    Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımı kesinleşti. Volkswagen, yaklaşık 1 milyar TL yatırımla Manisa'da şirket kurdu. Henüz onay aşamasında olan şirketin adı 'Volkswagen Turkey' oldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,6b
    1
    120
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu

    Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’ye fabrika kurmak için aldığı teşviklerle Avrupa’nın gündeminde. Fakat bu durum şirketin kararını pek etkilememiş gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Volkswagen, Türkiye yatırımına bir adım daha yaklaştı.

    Türkiye Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Volkswagen, Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu. Yeni şirketin adı ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ olarak belirlendi. Gazete'de yer alan listede şirketin henüz onay aşamasında olduğu bilgisi verildi.

    Ayrıca Bkz. "Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu"

    Volkswagen Türkiye fabrikası 2022'de faaliyete geçecek

    Söz konusu adımla birlikte, uzun süredir Türkiye ve Bulgaristan arasında kalan Volkswagen'in tercihini hangi taraftan yana kullandığı da belli oldu. Yatırımla birlikte Manisa'da yılda 300 bin araç üretme kapasitesine sahip bir fabrika kurulacak. 2020 yılında yapımına başlanması, 2022 yılında da faaliyete geçmesi planlanan fabrikada yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek.

    Volkswagen Türkiye fabrikasında Passat ve Superb'in yanı sıra Skoda Karoq ve Seat Ateca gibi crossover modellerin de üretilmesi bekleniyor.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ornitolog 1 hf. en beğenilen
    onların faydası bizden çok olacak
    adamlar 1 işçi maaşıyla 7 işçi çalıştıracak
    4 Yanıt Yanıtla +87
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 1 hf.
    Türkiye de en çok satan araçlardan olan Volkswagen'in yaptığı yatırım mantıklı hatta geç bile kalınmış bir karar.
    Yanıtla +44
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    McLaren64 1 hf.
    Güzel haber. Hayırlı olsun ülkemize.
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kvo35 6 gün
    Lojistik açıdan neden izmir değil de manisa diye sorduran yatırımdır! gerçi manisa izmir arası 45 dak. falan ama sanırım yeni göç modelin de istanbul-gebze gibi bir durum söz konusu. İzmir-manisa modeli tutmuyor . bu geçmişte de denendi. sonuç olarak manisa organize sanayi bomboş kaldı. firmalar İzmir torbalı tarafını tercih etti. bir çoğu bu bölgeye taşındı. bugün manisa organize sanayi ye gidin bir çok fabrika terk edilmiş durumda. herhalde bir canlandırma çabasına girdiler.
    Yani Aliağa -çandarlı otobanının bitmek üzere oldugunu düşünürsek. torbalı ve bir çok bölgeden bu otobana direk baglantı oldugunu da düşünürsek. limanlara ulaşım ,hava alanına ulaşım , istihdam ulaşımı açısından da izmir çok daha mantıklı bir karar olacaktı. olmadı! saglık olsun diyorum.
    Tabi gene de güzel bir yatırım.manisa gibi ölmek üzere olan şehirleri canlandırmak açısından güzel olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yksln 1 hf.
    Ülkemizin ucuz insan pazarı olması etkili tabiki ama işsizliği, yoksulluğu düşünürsek iyi haber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alex59 1 hf.
    Bizim milletimiz köle olup birilerini zengin etmeyi sevdiğinden yapacak bir şey yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Serdar 1 hf.
    Adamlar Türkiye'deki asgari ücreti görüp ne kadar şok oldularsa, direk fabrika kuruyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    freudunpiposu 1 hf.
    Ucuza kolelik oven buna sevinen liboşlar görüyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    shegenli chingen 1 hf.
    calisan alimini ne zaman yaparlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xlarge 1 hf.
    turkiyedeki otomotiv yan sanayisini güçlendirecek hamle. rusya nin turkiyeye bağımlılığını artıracak otomotiv yan sanayi konusunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SeKSandDoRT 1 hf.

    Amme hizmeti vol.1
    şöyle koyalımda namımız yürüsün (el şeyiyle gerdeğe ..
    )ama olsun,
    kıskananlar çatlasın, yatırım, yatırımdır

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    trakyAli-1986 1 hf. SeKSandDoRT
    Siz bu kafayla ülkeyi toptan verirsiniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    x2yk 1 hf.
    Boş boş konuşanlar var anladığım kadarı ile ama konuşsunlar, çünkü onlar gelse de bir kulp takmasını bilecekler gelmese de bir kulp takacaklar çünkü onların düşünce yapısı böyle işliyor devletini milletini düşündüğü yok bazılarının, bir sıkıntısı var artık hükümetin başında beğenmediği parti midir nedir bu derdi ise o yüzden yapılsa da yapılmasa da illa bir şey yazmalı yoksa rahat uyuyamaz.
    Gelelim neden bunu diyorum 1992 'de Hyundai geliyor yatırım yapıyor ülkemize ve sonra 94 'te olması lazım Honda diğerlerini yazmaya gerek yoktur herhalde o zaman bugün VW hakkında ileri geri yazanlar neden 92 'de 94 'te gelenlerden rahatsız olmuyorlar haaa buna şeyyyy diyemez dimi çünkü derdi başka neyse hadi diyelim buna da karşılar o da hata idi ucuz işçiliğin önünü açtı falan ayağına yattılar diyelim pekkiiiiiiiiiiiii adama sorarlar kardaş bir zamanların bir zihniyeti vardı diye hatırlarsanız madem ucuz işçilik istemiyoruz madem birilerinin kölesi olmak istemediğinizi söylüyorsunuz söylesinize bana zamanında Devrim 'i yapanlar kendi aracımızı yaptığımız hal de neden laaaa neden müzeye bu aracı kaldırıp koymuşlarda bizi bugün köle olmamızı sağlamışlar diye sorsak bir kesimeeeee işte verecek cevapları olmaz olamaz da çünkü onlar bugüne günlük nefes aldıkları için böyle yaşıyorlar, demiştim ya dertleri başka diye aman akp yapmasın atıyorum chp iyi parti gelsin isterse milyonlarca insanı köle yapan sistem ülkemize yatırım yapsın razı olurlar o yüzden onlar bu dertle daha çok yaşarlar böyle oldukları için. Günlük nefes almayın günlük yaşamayın göçebeler gibi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sioux 1 hf. x2yk
    kardaş yaklaşık 1 milyar dolar a tekabül eden teşvik ile kendi otomobil fabrikanı ve Ar ge ni. kurabilir misin? kuramaz mısın? cevap ver. çabuk cevap ver ama işim var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tsfirtina 1 hf.
    Yahu bi de koskoca otoyolu manisadan uzak tuttular ya bisey demiyorum
    manisaya kivrilmasi gerekirken bos yere turgutlu tarafina dogru kavis verdiler ilginc sacma.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    bluemoon +141 Morphinz +111 Akasha_Ether +90 White Water +90 StaatSanWalt +68 Ölüyen Yürüler +66 SC0RPI0N +64 mpolat35 +61 alemburda34 +61 TherafluForte +60
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    6576 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Gündemi, volkswagen turkey ve
    8 etiket daha volkswagen manisa volkwagen manisa'da şirket kurdu volkswagen türkiye fabrika Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76b
    YouTube Kanalı247b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Çift ekranlar için Windows 10X işletim sistemi duyuruldu 1 hf. DonanımHaber yeni editör arıyor! 1 hf. Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda 1 hf. Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu 1 hf. Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor 1 hf. Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor 1 hf. 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl? 1 hf. Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı 1 hf. Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi 1 hf. En iyisini isteyenlere Audioengine a5+ wireless Bluetooth Hoparlör inceleme 1 hf. Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu 1 hf. Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı 1 hf. Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da 1 hf. Samsung hologram projeksiyonlarına yatırım yapıyor 1 hf. Logitech G PRO X klavyesinin tuşları değiştirilebiliyor 1 hf. Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor 1 hf. Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Samsung Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor 1 hf. Donanım tutkunları ve oyuncular için kuruldu | İşte İtopya'nın hikayesi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu Sonraki Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom 1 hf. iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman? 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi 1 hf. WhatsApp uygulamasına kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 1 hf. GoPro HERO8 Black önemli yeniliklerle duyuruldu 1 hf. Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu 1 hf. Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu 1 hf. NASA, Mars depremlerinin ses kayıtlarını yayınladı 1 hf. Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor 1 hf. 6 Underground: Netflix'in Ryan Reynolds'lı aksiyon filminden fragman geldi 1 hf. 2si1 | Bu oyun farklı olacak The Last of Us Part 2 1 hf. Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor 1 hf. Sağlık Bakanı açıkladı: Elektronik sigara tamamen yasaklanıyor! 1 hf. Hacker uyumlu Lightning kabloları satışa çıkıyor 1 hf. Tübitak’ın geliştirdiği lazer silahı kabul testlerini geçti 1 hf. Birds of Prey: Yeni DC filminin ilk fragmanı nihayet paylaşıldı 1 hf. Netflix'e Ekim 2019'da eklenecek dizi ve filmler 1 hf. Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt 1 hf. Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak 1 hf. Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim