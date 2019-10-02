Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’ye fabrika kurmak için aldığı teşviklerle Avrupa’nın gündeminde. Fakat bu durum şirketin kararını pek etkilememiş gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Volkswagen, Türkiye yatırımına bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre Volkswagen, Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu. Yeni şirketin adı ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’ olarak belirlendi. Gazete'de yer alan listede şirketin henüz onay aşamasında olduğu bilgisi verildi.

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Volkswagen Türkiye fabrikası 2022'de faaliyete geçecek

Söz konusu adımla birlikte, uzun süredir Türkiye ve Bulgaristan arasında kalan Volkswagen'in tercihini hangi taraftan yana kullandığı da belli oldu. Yatırımla birlikte Manisa'da yılda 300 bin araç üretme kapasitesine sahip bir fabrika kurulacak. 2020 yılında yapımına başlanması, 2022 yılında da faaliyete geçmesi planlanan fabrikada yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek.

Volkswagen Türkiye fabrikasında Passat ve Superb'in yanı sıra Skoda Karoq ve Seat Ateca gibi crossover modellerin de üretilmesi bekleniyor.