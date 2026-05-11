Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya’dan Türk füzelerine yakın takip: Yıldırımhan ve Tayfun gündemde

    Alman basınına göre Almanya, Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik Yıldırımhan ile Tayfun Block-4 hipersonik füzesini tedarik etmek için gündeme aldı.

    Almanya, Yıldırımhan ve Tayfun füzelerini tedarik edebilir Tam Boyutta Gör

    Almanya’nın Türkiye tarafından geliştirilen Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile Tayfun Block-4 hipersonik füzesini tedarik etmek için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Alman gazetesi Welt’in NATO ve Avrupa Birliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre Berlin yönetimi, ABD’nin Tomahawk konuşlandırma planını iptal etmesinin ardından oluşan uzun menzilli saldırı kapasitesi boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

    Haberde, Almanya’nın bu doğrultuda iki farklı yol üzerinde çalıştığı belirtildi. Bunlardan ilki ABD merkezli savunma şirketi RTX ile Almanya’da Tomahawk üretimine yönelik ortak girişim kurulması. Patriot sistemi için PAC-2 GEM-T füzeleri üreten mevcut MBDA-RTX COMLOG işbirliğinin bu yol için model alınabileceği belirtiliyor. RTX ve MBDA’nın ortak girişimiyle Tomahawk üretiminin 2028’de küçük ölçeklerle başlayabileceği aktarılıyor.

    İkinci seçenek ise doğrudan Türk yapımı füze sistemlerinin satın alınması olarak öne çıkıyor.

    Yıldırımhan ve Tayfun tedarik edilebilir

    Almanya, Yıldırımhan ve Tayfun füzelerini tedarik edebilir Tam Boyutta Gör

    Berlin’in değerlendirdiği Türk sistemleri arasında en dikkat çekici olanı, geçtiğimiz hafta SAHA 2026 etkinliğinde ilk kez kamuoyuna gösterilen Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi. Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füze sistemi olarak tanıtılan Yıldırımhan’ın yaklaşık 6.000 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

    Welt’in aktardığı bilgilere göre Almanya, Yıldırımhan sisteminin teslimatlarının en erken 2028 itibarıyla başlayabileceğini değerlendiriyor. Bundan birkaç yıl sonra ise Tayfun teslimatlarının gerçekleşebileceği bildiriliyor.

    SAFE fonu devre dışı kalabilir

    Haberde dikkat çeken bir diğer unsur ise finansman konusu oldu. Berlin yönetiminin söz konusu Türk füze sistemlerinin Avrupa Birliği’nin SAFE savunma fonu üzerinden finanse edemeyeceğini aktardı.

    Yaklaşık 150 milyar euro büyüklüğündeki SAFE programı, Avrupa savunma yatırımları için düşük faizli kredi sağlamayı amaçlıyor. Ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye karşıtlığı SAFE finansmanını engelleyebilir.

    Bu nedenle Almanya’nın iki alternatif üzerinde durduğu belirtiliyor. İlk seçenek Türkiye ile doğrudan ikili anlaşma yapılması. İkinci seçenek ise Almanya liderliğinde oluşturulacak daha küçük çaplı NATO ülkeleri koalisyonu üzerinden ortak finansman modeli geliştirilmesi. Haberde, maliyetin büyük kısmını Almanya’nın üstlenmesinin beklendiği de vurgulandı.

    Öte yandan Yıldırımhan ve Tayfun’unkısa ve orta vadeli çözüm olarak değerlendirildiği, uzun vadede ise Avrupa’nın kendi sistemlerini geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi. Bu kapsamda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık’ın imzaladığı European Long-Range Strike Approach (ELSA) programı dikkat çekiyor.

    ELSA girişimi, 2.000 kilometrenin üzerinde menzile sahip Avrupa üretimi konvansiyonel saldırı sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Ancak bu projenin önünde yıllar olduğu ve çok uluslu koordinasyon nedeniyle önemli zorluklarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

    Şimdilik ne Türkiye’den füze alımı ne de RTX ortak girişimi konusunda kesin karar verilmiş değil. Ancak Welt’e konuşan diplomatik kaynaklar, Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında konuyla ilgili resmi açıklamaların gelebileceğini öne sürüyor.

    Kaynakça https://www.welt.de/politik/ausland/plus6a004439856ecc4fb5767f1e/abschreckung-gegen-russland-nach-schock-ueber-merz-faktor-so-wollen-bruessel-und-berlin-die-sicherheitsluecke-schliessen.html https://www.turkiyetoday.com/region/germany-eyes-turkish-yildirimhan-and-tayfun-missiles-after-tomahawk-withdrawal-3219750
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Profil resmi
    hikodaci 5 saat önce

    Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bitmeyen kartuşlu yazıcı tavsiyesi apple watch samsung telefona nasıl bağlanır phospho soda kullananlar yorumları apk ios dönüştürücü 503 valid rcpt command must precede data

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum