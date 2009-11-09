OWC'den yeni Blu-Ray yazıcı: Mercury Pro 12x

OWC (Other World Computing), ürün gamına yeni medya kayıt çözümlerini eklemeye devam ediyor. Amerika'da oldukça tanınan firma, Mercury Pro 12x harici Blu Ray yazısını satışa sundu.

Pioneer BDR-205 yazıcısının temelini oluşturduğu Mercury Pro 12x, Blu Ray medyalarını 12x, CD medyalarını 40x, DVD medyalarınıysa 16x hızıyla yazabiliyor. Üzerinde 2 adet Firewire 800, 1 adet Firewire 400, 1 adet eSata ve 1 adette USB 2.0 girişi bulunan yazıcı, 7.5" x 2.5" x 10.5" (19x6.35x26.7 cm) boyutlarında. PC kullanıcılarının yanında Mac kullanıcılarınında rahatlıkla bilgisayarlarında kullanabileceği Mercury Pro 12x'in satış fiyatı ise 350 dolar olarak belirlenmiş. Yazıcının teknoloji dünyasının önde gelen dergilerinden de tam not aldığını belirtelim.

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