OWC'den yeni Blu-Ray yazıcı: Mercury Pro 12x

Haber Editörü
OWC (Other World Computing), ürün gamına yeni medya kayıt çözümlerini eklemeye devam ediyor. Amerika'da oldukça tanınan firma, Mercury Pro 12x harici Blu Ray yazısını satışa sundu.
Pioneer BDR-205 yazıcısının temelini oluşturduğu Mercury Pro 12x, Blu Ray medyalarını 12x, CD medyalarını 40x, DVD medyalarınıysa 16x hızıyla yazabiliyor. Üzerinde 2 adet Firewire 800, 1 adet Firewire 400, 1 adet eSata ve 1 adette USB 2.0 girişi bulunan yazıcı, 7.5" x 2.5" x 10.5" (19x6.35x26.7 cm) boyutlarında. PC kullanıcılarının yanında Mac kullanıcılarınında rahatlıkla bilgisayarlarında kullanabileceği Mercury Pro 12x'in satış fiyatı ise 350 dolar olarak belirlenmiş. Yazıcının teknoloji dünyasının önde gelen dergilerinden de tam not aldığını belirtelim.
<a href="http://eshop.macsales.com/item/Other%20World%20Computing/MRF8BDSD12X/"><strong>OWC</strong></a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
smalliancetr.greatboard.com/...
100 lira bluray yazıcı ve medyası hadi olsun olsun 5 lira. O zaman bile alırım.(tabi dl olanlar 5 lira olsun :D ]
Bu arada cidden tam puan almıs bir ürün ve Amerikada cok tanınan ama burda ben ilk defa duydum :) Acaba daha ne markalar var bilmedigimiz :( :)