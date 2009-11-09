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OWC'den yeni Blu-Ray yazıcı: Mercury Pro 12x

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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OWC (Other World Computing), ürün gamına yeni medya kayıt çözümlerini eklemeye devam ediyor. Amerika'da oldukça tanınan firma, Mercury Pro 12x harici Blu Ray yazısını satışa sundu.

Pioneer BDR-205 yazıcısının temelini oluşturduğu Mercury Pro 12x, Blu Ray medyalarını 12x, CD medyalarını 40x, DVD medyalarınıysa 16x hızıyla yazabiliyor. Üzerinde 2 adet Firewire 800, 1 adet Firewire 400, 1 adet eSata ve 1 adette USB 2.0 girişi bulunan yazıcı, 7.5" x 2.5" x 10.5" (19x6.35x26.7 cm) boyutlarında. PC kullanıcılarının yanında Mac kullanıcılarınında rahatlıkla bilgisayarlarında kullanabileceği Mercury Pro 12x'in satış fiyatı ise 350 dolar olarak belirlenmiş. Yazıcının teknoloji dünyasının önde gelen dergilerinden de tam not aldığını belirtelim.

OWC'den yeni Blu-Ray yazıcı: Mercury Pro 12x
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OWC'den yeni Blu-Ray yazıcı: Mercury Pro 12x
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<a href="http://eshop.macsales.com/item/Other%20World%20Computing/MRF8BDSD12X/"><strong>OWC</strong></a> Yorum Yaz
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1963bursa 10 yıl
Zaten boş Bd'ler 5 liraki, 3 liraya bile düştüğü zamanlar oldu. Tabiki 25gb olanları, linkte duallerinde fiyatları var.
smalliancetr.greatboard.com/...
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VenomS 10 yıl
bende bu medyalara fazla güvenemiyorum ama 50Gb kayıt alanıda iyi bir değer. bu hariciyide alabilirim
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St Batuhan 10 yıl
Bende katılıyorum ama o kadar abartı değil.
100 lira bluray yazıcı ve medyası hadi olsun olsun 5 lira. O zaman bile alırım.(tabi dl olanlar 5 lira olsun :D ]
Bu arada cidden tam puan almıs bir ürün ve Amerikada cok tanınan ama burda ben ilk defa duydum :) Acaba daha ne markalar var bilmedigimiz :( :)
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sft67 10 yıl
bende katılıyorum beyler :)
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alpa07 10 yıl
HOBAR RA KATILIYORUM
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Hobar 10 yıl
blue-ray yazıcılar 50$ a, medyalar da 1 tl ye düştüğünde alırım.
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TELESCOPE 10 yıl
düştüğünde evet
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