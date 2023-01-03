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    Dead Space, Age of Empires, Forspoken ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Ocak 2023

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda 2023'ün ilk ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Oyun dünyası yeni yıla biraz durgun gidiyor. Yeni ve özgün yapımlardan çok geçmişte çıkmış bazı oyunların remake versiyonları veya alacağı güncellemelerle dolu olan Ocak ayında dikkat çekici oyunlar da var. Ayın en büyük yeni yapımlarından biri Forspoken olurken, Nintendo cephesindeyse sevilen serilerden Fire Emblem'ın devam oyunu Engage karşımıza çıkıyor.

    Hitman serisinin sıfırlandıktan sonraki 3. oyunu, Freelancer isimli güncellemeyle birlikte bambaşka bir çehreye kavuşurken, Dead Space serisiyse ilk oyunun remake versiyonuyla merak uyandırıyor.

    Tüm bunların yanı sıra irili ufaklı pek çok yeni yapım ve mevcut oyunların farklı platformlara çıkışına dair güncellemelerle Ocak 2023'ün dikkat çeken oyunları karşınızda.

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