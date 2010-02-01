Oyun Dünyasında Bu Ay (Şubat 2010)

Haber Editörü
Oyun sektöründe Şubat 2010'da hangi yapımlar piyasaya çıkacak, hepbirlikte bakıyoruz.
Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360 ve PSP
Oyun dünyası bu ayda birbirinden iddialı oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bioshock devam oyunu ile denizin karanlık yüzü ile bizi bir kez daha karşılaştıracak iken, Dante, cehennemin orta yerinde ölüme meydan okuyor. Aliens vs Predator ve Napoleon Total War'da cabası... İşte karşınızda Şubat 2010 oyunları.
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Senaryoyu öyle bir anlatıyorsun ki oyunun Türkçe script ve seslendirişi olsa aşağı yukarı bu kadar olurdu.
Konsol inşAllah ilerde olacak:) Ama şunu söyleyebilirim ki, artık oyunlarda grafiklerden başka özelllikle senaryo olayına ağırlık vermeleri gerekiyor...
Oyun bana git şunu öldür dememeli, seçimi bana bırakmalı ve seçimlerimle oyun şekillenmeli...
Bu tarz oyunlar gerçekten harika olur...
güzel oyunlar bizi bekliyor anlaşılan.
Şaka Bir Yana Süper Video Olmuş. Her Saniyesine, Her Kelimesine Özenildiği Belli...
Bu Ay Heavy Raini Öncelikli Olarak Edinicem Edinebilirsem, Gerisi Allah Kerim. Kısmetse Alırız Sonra
Ben hiç umutlu değilim kardeşim fena oyun olmıycağı kesin ancak bioshock olsun allien vs pr. olsun bunların grafikleri senaryoları ezicek gibime geliyor nedense