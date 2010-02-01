Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Oyun Dünyasında Bu Ay (Şubat 2010)

9 yıl
127,2b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Talha
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun sektöründe Şubat 2010'da hangi yapımlar piyasaya çıkacak, hepbirlikte bakıyoruz.

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360 ve PSP

Oyun dünyası bu ayda birbirinden iddialı oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bioshock devam oyunu ile denizin karanlık yüzü ile bizi bir kez daha karşılaştıracak iken, Dante, cehennemin orta yerinde ölüme meydan okuyor. Aliens vs Predator ve Napoleon Total War'da cabası... İşte karşınızda Şubat 2010 oyunları.


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 4 yıl
saolasın abi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ILoveYouHagi 9 yıl
Heavy Rain oyununu çok merak ettim, oyun trailerı sanki film trailerı gibi olmuş, bir anda kendimi sinemada film fragmanı izler gibi hissettim. Diğer oyunlar pek hoşuma gitmedi ama Heavy Rain'i sabırsızlıkla bekliyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Buradan tüm yetkililere sesleniyorum;hala Diablo3 bekliyorum (ısrarla).Diablo 2 expansion çıktığında evli olup çocuk getirseydim dünyaya(ki hala öyle bir ihtiyaç yok),şimdi ilkokul 2 ye gidiyor olacaktı... :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ohhshiny 9 yıl
Ster Trek online kaç para olacak acaba aylık ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 9 yıl
bioschok,stalker,avsp en gözdeleri..global agenda cok dikkati çekti unreal 3 motoruyla yapıldığı için bilhassa:DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Gerçekten harika bir video olmuş. Hem uzun hemde imrendirici, hemde sürükleyici.
Senaryoyu öyle bir anlatıyorsun ki oyunun Türkçe script ve seslendirişi olsa aşağı yukarı bu kadar olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Video yu başlatmadan önce Barbarian resmini görünce heyecanlandım, Diablo3 de çıkıyor sandım ama maalesef:(Çıksın artık Diablo3 yav.. uykusuz geceleri özledim:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedy35 9 yıl
Bioshock2, Dante's Inferno ve Heavy Rain bunlara başladıkmı 3.çeyreğe kadar idare eder bizi.Kane and Lynch Man 2 de çıksa artık süper olucak.Harbiden 2007 de çok sağlam oyunlar oynamışız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonbaron61 9 yıl
Ben Single tarzı bir Pc oyuncusuyum.
Konsol inşAllah ilerde olacak:) Ama şunu söyleyebilirim ki, artık oyunlarda grafiklerden başka özelllikle senaryo olayına ağırlık vermeleri gerekiyor...
Oyun bana git şunu öldür dememeli, seçimi bana bırakmalı ve seçimlerimle oyun şekillenmeli...
Bu tarz oyunlar gerçekten harika olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lothier 9 yıl
PC'ye bu ay aSsassin's Creed 2 Cikacak onu merakla bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
daha mass effect 2 yi oynamadım bu ne hız yaa..
güzel oyunlar bizi bekliyor anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maximum_Carnage 9 yıl
Aliens vs Predator ve Heavy Rain'i merakla bekliyorum bu ay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leingrad 9 yıl
Şu Videoları Yapıyorsunuzda Biride Çıkıp Sormuyorki Arkadaşım Biz Bu Videoları Yapıyoruz İmrendiriyoruz Fakat Paran Var Mı? Oyunu Alabiliecekmisin Diye...




Şaka Bir Yana Süper Video Olmuş. Her Saniyesine, Her Kelimesine Özenildiği Belli...

Bu Ay Heavy Raini Öncelikli Olarak Edinicem Edinebilirsem, Gerisi Allah Kerim. Kısmetse Alırız Sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 9 yıl
Stalker inş ilki kadar muhtesem olur clear sky tam bir hayal kırıklıgıdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Camelot22 9 yıl

ebehram

Stalker inş ilki kadar muhtesem olur clear sky tam bir hayal kırıklıgıdı.



Ben hiç umutlu değilim kardeşim fena oyun olmıycağı kesin ancak bioshock olsun allien vs pr. olsun bunların grafikleri senaryoları ezicek gibime geliyor nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
53:48
2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı
14,2b izlenme · 5 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,5b izlenme · 4 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,4b izlenme · 4 ay
22:30
2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti
11,1b izlenme · 5 ay
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
986 izlenme · 12 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
01:03:58
2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı
14,9b izlenme · 4 ay
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
12b izlenme · 5 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,8b izlenme · 4 ay
47:39
2si1 | Turkcell'e dev ceza
25b izlenme · 4 ay
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
11,1b izlenme · 4 ay
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,9b izlenme · 4 ay
56:11
2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı
9,8b izlenme · 4 ay
41:36
2si1 | Kültür Sanat özel bölüm
7,7b izlenme · 4 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim