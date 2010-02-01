Oyun Dünyasında Bu Ay (Şubat 2010)

Oyun sektöründe Şubat 2010'da hangi yapımlar piyasaya çıkacak, hepbirlikte bakıyoruz.

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360 ve PSP

Oyun dünyası bu ayda birbirinden iddialı oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bioshock devam oyunu ile denizin karanlık yüzü ile bizi bir kez daha karşılaştıracak iken, Dante, cehennemin orta yerinde ölüme meydan okuyor. Aliens vs Predator ve Napoleon Total War'da cabası... İşte karşınızda Şubat 2010 oyunları.

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