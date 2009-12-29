Oyun Dünyasında Bu Ay ( Ocak 2010 )

2010 yılı hangi oyunlar ile açılış yapacak?

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii ve PSP

Oyun dünyasında yeni bir sayfanın açıldığı yeni yılın bu ilk ayında yine pek çok dikkat çekici oyun raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bakalım 2010 yılının bu ilk ayında hangi yapımlar ile karşılaşacağız?