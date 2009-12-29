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Oyun Dünyasında Bu Ay ( Ocak 2010 )

9 yıl
114,6b
1
Diğer
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Talha
Haber Editörü
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2010 yılı hangi oyunlar ile açılış yapacak?

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii ve PSP

Oyun dünyasında yeni bir sayfanın açıldığı yeni yılın bu ilk ayında yine pek çok dikkat çekici oyun raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bakalım 2010 yılının bu ilk ayında hangi yapımlar ile karşılaşacağız?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FearMaster 9 yıl
Başlangıç güzel. Ancak anlatım biraz monoton. Girişteki ses tonu olsa daha güzel olacakmış. Ama yinede güzel bir video.
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racer87 9 yıl
Bence elinize sağlık çok güzel olmuş. Sık Sık yapılan videolar sunan arkadaşların zaman içinde zaten kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.
Eleştirmek güzel bir şeydir fakat uslüp çok daha güzel birşeydir. Sıkıntın varsa daha yapıcı birşekilde belirtmek sonuca daha çobuk ulaşmanı sağlayacaktır. zaten videonun altında açılan yazı kısmının video hakkında eleştirilerin değil videonun konusu hakkında yapılan görüşlerden ibaret olması gerektiğini düşünüyorum. Bu video çok rahatsız ediyorsa arkadaşların daha iyi sunmasını istiyorsan bunu kişisel olarak mail atman yeterli olacaktır. Zaten düşüncelerinizi dikkate almayan bir site olmasa son zamanlarda gördüğünüz değişikleri görmediniz.
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.: mds :. 9 yıl
Bıkmadı mı millet şu knight oyunlarından be?
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selmes 9 yıl
Video için teşekkürler.Oyun dünyasını sürekli takip edemeyenler için çok yararlı bir çalışma ve bence anlatımda yeterli kalitede.
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terianri 9 yıl
Darksiders bekleyenler,artik beklemesinler....bilmem anlatabildimmi....
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mustiki212 9 yıl
Batuist

Yok boyle bir anlayış bee...Kaba konusmadan bi laf edeyim sana...Kral çıplak olayına gireceseksek once bi mevlanaya uğramak gerekir...
ikincisi talha ile bir kelamım yok...
İnsanlar senin yaptığın gibi aşağılanır tarzda değil Örnekler,tavsiyeler verilerek uyarılır..
Yaptığın yorumdan belli millete saygın yok bari KENDİNE saygın olsun biraz..
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emreDZ 9 yıl
Bence 2010'un en kral oyunu Mafia 2 olacak, tabi yine ertelemezlerse
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USLUNET 9 yıl
İnceleme için teşekkürler...
Emeğinize sağlık...
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ecelnico 9 yıl
Bilgilendirme açısından gayet güzel bir çalışma.
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mustiki212 9 yıl

Orijinalden alıntı: Batuist
bir anlatım bu kadar mı vasat olur.. hiç heyecan yok. yabancı sitelerdeki oyun incelemelerinde adamın öyle bir anlatışı varki insanı hipnotize ederek oyunun içerisine atacakmış cinsten.. talhada ise sağolsun ninni misali adamı uyutacak cinsten bir anlatım var..

kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş...Gerçekten bu konuda iyi olduğunuzu veya olacağınızı zannediyorsanız..sizlerede bolumbasıcanavarı diye bi site verelim bakalım ne olacak..bazı videolar 40 binleri aşan izlenmesi var. O kadar kişiyi karşında görüpte konuşmak her yiğidin harcı değil...
İnceleme güzel olmuş, ellerinize sağlık..
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ungoodly 9 yıl
güzel olmuşşşşşşşş
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ecarpar 9 yıl
Mass efect 2 için: Oyun içersinde oyuncunun yaptıkları oyunun kaderini değiştiricek tabi hıyar gibiatlarsa ölüek orası kesin ama cümlenin tam anlamınada hadi canım hadi derim.. o tip bir oyunu yapmak ömür sürer ki bütün firmaların tek hayalide bunu yapabilmek gerçek anlamda oyun içersindeki yaptıklarınızın oyunun ynünü değiştirmesi. Ancak gothick gibi oyunlarda iyi örneklerine rastladımki gothick2 bu konuda benim için zirvedir.
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bykrm 9 yıl
Bence Hiç biri güzel değil bu ay hiç oyun oyanayamıcaz heralde .
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