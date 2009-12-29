Oyun Dünyasında Bu Ay ( Ocak 2010 )

Haber Editörü
2010 yılı hangi oyunlar ile açılış yapacak?
Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii ve PSP
Oyun dünyasında yeni bir sayfanın açıldığı yeni yılın bu ilk ayında yine pek çok dikkat çekici oyun raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bakalım 2010 yılının bu ilk ayında hangi yapımlar ile karşılaşacağız?
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Eleştirmek güzel bir şeydir fakat uslüp çok daha güzel birşeydir. Sıkıntın varsa daha yapıcı birşekilde belirtmek sonuca daha çobuk ulaşmanı sağlayacaktır. zaten videonun altında açılan yazı kısmının video hakkında eleştirilerin değil videonun konusu hakkında yapılan görüşlerden ibaret olması gerektiğini düşünüyorum. Bu video çok rahatsız ediyorsa arkadaşların daha iyi sunmasını istiyorsan bunu kişisel olarak mail atman yeterli olacaktır. Zaten düşüncelerinizi dikkate almayan bir site olmasa son zamanlarda gördüğünüz değişikleri görmediniz.
Yok boyle bir anlayış bee...Kaba konusmadan bi laf edeyim sana...Kral çıplak olayına gireceseksek once bi mevlanaya uğramak gerekir...
ikincisi talha ile bir kelamım yok...
İnsanlar senin yaptığın gibi aşağılanır tarzda değil Örnekler,tavsiyeler verilerek uyarılır..
Yaptığın yorumdan belli millete saygın yok bari KENDİNE saygın olsun biraz..
Emeğinize sağlık...
kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş...Gerçekten bu konuda iyi olduğunuzu veya olacağınızı zannediyorsanız..sizlerede bolumbasıcanavarı diye bi site verelim bakalım ne olacak..bazı videolar 40 binleri aşan izlenmesi var. O kadar kişiyi karşında görüpte konuşmak her yiğidin harcı değil...
İnceleme güzel olmuş, ellerinize sağlık..