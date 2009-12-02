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Oyun Dünyasında Bu Ay ( Aralık 09 )

9 yıl
106,8b
1
Diğer
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Talha
Haber Editörü
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2009 yılının sonuna gelirken, bakalım bizleri hangi yapımlar bekliyor?

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, DS, PSP

Pek çok iddialı yapımın takvimlerde yer bulduğu bu senenin, hangi oyunlar ile noktalanacağını merak ediyorsanız, işte cevaplar.


www.bolumsonucanavari.com
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DH Misafiri 9 yıl
"cihandark
Geçen Haftaki videoda eleştirdiğim telaffuz olayına yine değinmek istiyorum Ven Helın yada Daha Amerikan Ağzı ile Van Heylın Denilebilir ama Van Haaaalen Nedir Yahu Birde Zelda Spirit Trak Var Oda Spirit Tirek Olacak Özellikle Yaxdımki Geçen Hafta Doğrusu Videodaki Arkadaşın Telaffuzu Gibidir Diyen Arkadaşlar Vardı Zaten Bizim insanımızı Eleştirince Daha Üzerine Gider Özellikle Yanlışına Devam Eder Burada da Aynısı Olmuş :)"

Yabancı bir dilin telaffuzu da olsa iyiniyetli, yapıcı her türlü eleştiriye eyvallah. Ama değerli dostum önce tükçemize önem versek nasıl olur? Ne zamandan beri cümle içindeki her kelimenin ilk harfi büyük yazılmaya başlandı? İğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına batırmayı bir öğrensek herşey daha kolay olacak oysa. Esenlikler dilerim.
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psone 9 yıl
Dirt selam yola devam yılbaşını ikinci ayı MAFİA 2
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SecurityMJ 9 yıl
pandora gözüme klasik bir oyun gibi çarptı hiç oynama hevesim gelmedi şahsen...
fakat Colin Mcrae Dirt2 yi merak ediyorum. Çünkü önceki versiyonları özenilmeden yapılmıs ve piyasaya sürülmüştü...
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klozet2 9 yıl
yeni keşvedilen yer pandora ne güzelmiş
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klozet2 9 yıl
yaa bu oyun gerçek gibi adamın yüz boyası falan çok güzell
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tbektur 9 yıl
offf konu amacını aşmış arkadaşlar rütük' ü geçtiniz yahu ne bu yazık çocuk yapmış birşeyler işte anlatmış istifayı basacak sizin yüzünüzden herkes bu seferdedirekt telaffuzza yönelmiş bak doğrusunu anlamışsınız telaffuzun işte maksat anlaşılmak tellaffuz değildir bence
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talh4wk 9 yıl
tsk :d
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umut5513 9 yıl
Her zaman olsa bu incelemeler...Güzel oyunda yokmuş bu ay.
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codestech 9 yıl
ya god of war istiyorum ben
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gyükseltürk 9 yıl
Saçma sapan bir konuya takılıp kalmışsınız.Ha telaffuzu doğru söylemiş ha söylememiş.Ne farkeder ?Hem bana göre telaffuzda sorun yok.Sizin illa laf atmak için uydurduğunuz birşey.
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iCb4uC 9 yıl
@cihandark
Üzerinde durduğunuz şeyler inanın sandığınız kadar insanların dikkat ettikleri şeyler değil.Bu bir forum studyo görüntüsü.Günlük hayatta izlediğimiz Türkiyedeki profesyonel spikerler bile belirttiğiniz hataların çok daha fazlasını yapıyorlar.Bunu izleyen insanlara kötü örnek teşkil etcek bir durum göremedim.Sadece yabancı bir ismin düzgün teleffuz edilmemesi ne derecede kötü örnek olabilir?
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