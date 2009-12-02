Oyun Dünyasında Bu Ay ( Aralık 09 )

2009 yılının sonuna gelirken, bakalım bizleri hangi yapımlar bekliyor?

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, DS, PSP

Pek çok iddialı yapımın takvimlerde yer bulduğu bu senenin, hangi oyunlar ile noktalanacağını merak ediyorsanız, işte cevaplar.

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