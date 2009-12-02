Oyun Dünyasında Bu Ay ( Aralık 09 )

Haber Editörü
2009 yılının sonuna gelirken, bakalım bizleri hangi yapımlar bekliyor?
Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, DS, PSP
Pek çok iddialı yapımın takvimlerde yer bulduğu bu senenin, hangi oyunlar ile noktalanacağını merak ediyorsanız, işte cevaplar.
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Geçen Haftaki videoda eleştirdiğim telaffuz olayına yine değinmek istiyorum Ven Helın yada Daha Amerikan Ağzı ile Van Heylın Denilebilir ama Van Haaaalen Nedir Yahu Birde Zelda Spirit Trak Var Oda Spirit Tirek Olacak Özellikle Yaxdımki Geçen Hafta Doğrusu Videodaki Arkadaşın Telaffuzu Gibidir Diyen Arkadaşlar Vardı Zaten Bizim insanımızı Eleştirince Daha Üzerine Gider Özellikle Yanlışına Devam Eder Burada da Aynısı Olmuş :)"
Yabancı bir dilin telaffuzu da olsa iyiniyetli, yapıcı her türlü eleştiriye eyvallah. Ama değerli dostum önce tükçemize önem versek nasıl olur? Ne zamandan beri cümle içindeki her kelimenin ilk harfi büyük yazılmaya başlandı? İğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına batırmayı bir öğrensek herşey daha kolay olacak oysa. Esenlikler dilerim.
fakat Colin Mcrae Dirt2 yi merak ediyorum. Çünkü önceki versiyonları özenilmeden yapılmıs ve piyasaya sürülmüştü...
Üzerinde durduğunuz şeyler inanın sandığınız kadar insanların dikkat ettikleri şeyler değil.Bu bir forum studyo görüntüsü.Günlük hayatta izlediğimiz Türkiyedeki profesyonel spikerler bile belirttiğiniz hataların çok daha fazlasını yapıyorlar.Bunu izleyen insanlara kötü örnek teşkil etcek bir durum göremedim.Sadece yabancı bir ismin düzgün teleffuz edilmemesi ne derecede kötü örnek olabilir?