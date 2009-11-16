Oyun Dünyasında Bu Hafta (16 Kasım)

Haber Editörü
16 - 22 Kasım tarihleri arasında çıkacak oyunlara hep birlikte göz atıyoruz.
Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360 ve Nintendo Wii
Geçtiğimiz günlerde Modern Warfare 2’nin raflarda ki yerini alması ile hareketlenen oyun dünyasında önümüzdeki hafta çıkacak önemli yapımları hatırlamak için birlikteyiz. Yaklaşan yılbaşı ile birlikte alışveriş çılgınlığının yaşanacağı bu tatil sezonunda pek çok oyun firması önemli yapımlarını piyasaya sürerek avantaj sağlamak peşinde.
www.bolumsonucanavari.com Paylaş Tweetle
Bir kaçı dışında yaptığınız bütün eleştiriler için teşekkür ederim ve bu teşekkürde çok samimiyim. Aynı şekilde bana çok büyük yardımları dokunan, esas emeği geçen BSC ekibinde ki tüm arkadaşlarımada teşekkürler. Ben "olmayacak bu iş" dediğimde sen başarırsın diyen ve videonun tamamlanmasında çok ciddi destek veren Erdinç ve Ersine, video yayınlandıktan sonra gelen tüm eleştirilere rağmen desteğini çekmeyen Alkan ve İhsan'a çok teşekkür ederim. Ve tabii ki Gün abiye bana böyle bir fırsatı sunduğu ve güvendiği için.
Video tamamlandığında benimde içime sinmeyen pek çok yer vardı. Bu videoyu yaparken, her adımında eleştirileceğimi ve bir yerlerde bir hata olacağını biliyordum. Ancak sorulduğunda "yapamam" diyerek yazılı incelemelere devam etmek yerine, farklı birşeyler deneme çabası içerisinde olan Donanımhaber ve Bölümsonucanavarı ekibine yardım etmek amacı ile gerçektende yüreğimi koyarak yardımcı olmak amacı ile kabul ettim.
Kendi kişisel işimin dışında 1 günlük tatil günümde, çok kısa bir sürede tecrübesiz olarak, "ne olursa olsun" diyerek birşeyler yapmaya çalıştım. Yanlış anlaşılmasın; "vah yazıııık" gibi bir intiba bırakma çabası içerisinde değilim. Ne olursa olsun, böyle bir sorumluluğu üstlenirseniz en iyisini yapmak zorundasınız. Nihayetinde ben oraya BSC ekibinin bir temsilcisi olarak çıkıyorum. Bu kadar insanın ziyaret ettiği bir siteyi kişisel hatalarımla yıpratıyormuşum hissinin ağırlığını omuzlarımda hissettim. Baştada belirttiğim ve beni çok üzen bir kaç eleştiriden dolayı kendime çok kızdım. Kabul etmeyip böyle bir sorumluluğu almasaydım hiç bir sorun olmayacaktı ama kaçarak başarıya ulaşılmaz.
Ancak yapıcı eleştiriler, nerde hata yaptığımı ve "aslında şunu bi dahaki sefere böyle yaparsan daha başarılı olursun" diyenler bana diğer videolar için hem cesaret hem de moral verdi. Çünkü; eğer karşındaki kişiye bütün kalbin ve yeteneklerinle yardım etmeyi kabul edebiliyorsan, işte o zaman onu eleştirebilirsin, ancak o zaman eleştirme hakkına sahip olursun... Bu olumlu eleştiridir. . İnşallah bende eksiklerimi kapayarak tüm editör arkadaşlarımla birlikte, Türkiye'de "oyun" denen faktörü sadece yazılı değil görsel olarak daha da renklendireceğiz.
Lafı daha fazla uzatmadan bir noktaya daha değinmek istiyorum. Gerek videoda gerekse gerçek hayatta olduğumdan küçük gösteririm. Ancak açıklığa kavuşturmak gerekirse; 24 yaşımdayım.
Herkese iyi oyunlar, daha iyi videolarda görüşmek üzere.