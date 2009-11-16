Oyun Dünyasında Bu Hafta (16 Kasım)

16 - 22 Kasım tarihleri arasında çıkacak oyunlara hep birlikte göz atıyoruz.

Platform: PC, Playstation 3, Xbox 360 ve Nintendo Wii

Geçtiğimiz günlerde Modern Warfare 2’nin raflarda ki yerini alması ile hareketlenen oyun dünyasında önümüzdeki hafta çıkacak önemli yapımları hatırlamak için birlikteyiz. Yaklaşan yılbaşı ile birlikte alışveriş çılgınlığının yaşanacağı bu tatil sezonunda pek çok oyun firması önemli yapımlarını piyasaya sürerek avantaj sağlamak peşinde.

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