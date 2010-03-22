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Palm, 2010 mali yılının 3.çeyreğinde üzüldü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Palm, 2010 mali yılının 3.çeyreğinde üzüldü
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Geçtiğimiz sene Pre ile iyi bir çıkış yakalayan ve bu sene başında Plus serisini satışa sunan Palm için 2010 yılı iyi başlamadı. Firmanın 26 Şubat tarihinde sona eren 2010 mali yılınının 3.çeyrek sonuçlarına göre Palm bu sürede sadece 408 bin telefonu satışı yapabildi.

Yapılan basın açıklamasına göre Palm; 2009 yılının aynı dönemine göre %300, 2010 yılının 2.çeyreğine göreyse %23'lük artışla toplam 960 bin telefon sevkiyatı gerçekleştirdi fakat bunların neredeyse yarısını (408,000) satabildi. Firmanın telefon satış sayıları gözönünde bulundurulduğunda bu çeyrekte yapılan satış, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %15, 2010 yılının 2.çeyreğine göreyse %29 daha az. GKGMİ'ne göre bu çeyrekte toplam 349 milyon dolar gelir elde Palm, 47 milyon dolarlık kar elde ederken; hissedarlar 2.çeyrekte 13.47 milyon dolar olan net 22 milyon dolarlık diğer bir deyişle hisse başına 0.13 dolarlık zarar elde etti.

3.Çeyrek hakkında konuşan Palm'ın tepe yöneticisi Jon Rubinstein, sonuçların hayal kırıklığı olduğunu ancak pazardaki Palm talebinin hala güçlü olduğunu belirtirken, gelecek ürünler üzerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve webOS platformuyla herşeyin yoluna gireceğini söyledi.


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vamp 9 yıl
Şirketlerin mali yıl takvimleri 1 0caktan itibaren başlamaz. Şirket yasal olarak hangi gün kuruldusa o günden itibaren mali yıl başlar ;)
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__By_CiN_oO__ 9 yıl

vamp

Şirketlerin mali yıl takvimleri 1 0caktan itibaren başlamaz. Şirket yasal olarak hangi gün kuruldusa o günden itibaren mali yıl başlar ;)


Bilgilendirme için teşekkürler
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TELESCOPE 9 yıl

vamp

Şirketlerin mali yıl takvimleri 1 0caktan itibaren başlamaz. Şirket yasal olarak hangi gün kuruldusa o günden itibaren mali yıl başlar ;)



teşekkürler
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alimakkaya 9 yıl
Nasil ayarliyorlar bu mali yili yahu ? 3. ceyrek de nerden cikti simdi, biz daha 2.c eyrege yeni basladik, adamlar 4. ceyrekteler .. :))
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__By_CiN_oO__ 9 yıl

alimakkaya

Nasil ayarliyorlar bu mali yili yahu ? 3. ceyrek de nerden cikti simdi, biz daha 2.c eyrege yeni basladik, adamlar 4. ceyrekteler .. :))


Açıkcası bende başlığı okuduğumda ona şaşırdım yani 2. çeyrek mi yazacaktı acaba
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Erasmus78 9 yıl

alimakkaya

Nasil ayarliyorlar bu mali yili yahu ? 3. ceyrek de nerden cikti simdi, biz daha 2.c eyrege yeni basladik, adamlar 4. ceyrekteler .. :))


Firmalar şeylerinin keyfine göre ayarlıyormuş bu çeyrekleri.
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