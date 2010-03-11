Palm, webOS için eklenti geliştirme kitini (PDK) duyurdu

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Yeni nesil akıllı telefonlarında işletim sistemi olarak WebOS platformunu kullanan Palm, iPhone OS, Android ve Windows Mobile gibi güçlü isimlerin yer aldığı rakiplere karşı, uygulama mağazasını genişletebilmek için yeni 3. parti eklenti geliştirilebilmesine olanak tanıyan PDK yani Eklenti Geliştirme Kiti hazırladı. Yeni PDK sayesinde WebOS platformu için C veya C++ dillerinde eklenti yazılabilecek.

Geliştiricilere Palm Pre ve Pixi gibi telefonların 3D yeteneklerine erişim imkanı tanıyan kit sayesinde iPhone ve Android platformları için hazırlanan oyunların, yeni nesil Palm telefonlara port edilmeleri ve/veya özgün oyunların geliştirilmesi bekleniyor. Palm daha önce NFL 2010, Need for Speed Undercover ve Assassin’s Creed – Altaïr’s Chronicles gibi oyunların WebOS versiyonlarını göstermişti.