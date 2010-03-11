Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palm, webOS için eklenti geliştirme kitini (PDK) duyurdu

9 yıl
5,1b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Palm, webOS için eklenti geliştirme kitini (PDK) duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yeni nesil akıllı telefonlarında işletim sistemi olarak WebOS platformunu kullanan Palm, iPhone OS, Android ve Windows Mobile gibi güçlü isimlerin yer aldığı rakiplere karşı, uygulama mağazasını genişletebilmek için yeni 3. parti eklenti geliştirilebilmesine olanak tanıyan PDK yani Eklenti Geliştirme Kiti hazırladı. Yeni PDK sayesinde WebOS platformu için C veya C++ dillerinde eklenti yazılabilecek.

Geliştiricilere Palm Pre ve Pixi gibi telefonların 3D yeteneklerine erişim imkanı tanıyan kit sayesinde iPhone ve Android platformları için hazırlanan oyunların, yeni nesil Palm telefonlara port edilmeleri ve/veya özgün oyunların geliştirilmesi bekleniyor. Palm daha önce NFL 2010, Need for Speed Undercover ve Assassin’s Creed – Altaïr’s Chronicles gibi oyunların WebOS versiyonlarını göstermişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mustafaforum 9 yıl
Neye dayanarak android kucumseniyor anlayamadim. Suan hem HTC Magic (Android) hem de Palm Pre (WebOS) kullaniyorum. Rahatlikla soyleyebilirim ki WebOS mevcut uygulamalarla Android in yanina yaklasamaz. Uygulama olarak WebOS in Android e gore tek artisi daha iyi 3D oyunlar. WebOS ne zaman uygulamala sayisini (daha dogrusu cesidini, malum bircok bos beles ya da ayni turden uygulama var) artirir ve Android'de ki gibi Widget olayina girerse Android'den iyi derim. Eger uygulamalari bosverip salt isletim sistemine bakarsak WebOS bence suan piyasada bulunan en iyi isletim sistemi. Ozellikle multi-tasking olayi ve uyarilari telefonun calismasini engellemeden gosteriyor olusu gercekten cok iyi. Cok yeni olmasi sebebiyle sorunlari olsada yayinladiklari yeni surumleriyle sorunlar yavas yavas gideriliyor.

Niye bu cihaz Turkiye'ye gelmiyor denmis ama Palm Pre, Palm Pixi bircok ulkede yok zaten. Bildigim kadariyla sadece 5-6 ulkede satista. Plus versiyonlari da herhalde sadece ABD de var. Heyecana gerek yok ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar 9 yıl CeBIT 2010: SSD ve 2.5" Sabit Diskler 9 yıl Nokia E72 cep telefonu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim