Runway, interaktif oyun dünyaları yaratabilen yeni bir yapay zeka geliştirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekaların hızla gelişmesi, önümüzdeki dönemde sinemadan oyun dünyasına pek çok alanda köklü değişikliklere sebep olacak gibi görünüyor. Nitekim bunun ilk örneklerini şimdiden görmeye başladık. Bu alanda ilgi çekici işler ortaya koyan şirketlerden biri de Runway. Özellikle video üretimi konusunda sektörün öncüleri arasında yer alan Runway, kısa süre önce Hollywood'a da ilk adımı attı. Ancak görünen o ki Runway'in gelecek planları sinema dünyasıyla kısıtlı değil. Çünkü şirket şimdi de oyun sektörüne gözünü dikti.

Runway, Game Worlds adını verdiği yeni platformunu tanıttı. Game Worlds, kullanıcıların yapay zekalar kullanarak interaktif dünyalar yaratmasına olanak sağlıyor. Metin ve görsellerin birlikte kullanıldığı interaktif "oyunlar" yaratabilen Game Worlds, bu yönüyle oyun üretimine uygun bir platform olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 23 Haziran 2025 5 gün önce eklendi

Runway, Game Worlds'ü Önümüzdeki Hafta Erişime Açacak

Runway, Game Worlds'ü önümüzdeki hafta kullanıma sunmayı planlıyor. Platform erişime açıldıktan sonra neler yapabildiğini daha iyi görebileceğiz. Ancak Runway'in şu ana kadarki paylaşımları Game Worlds'e dair heyecan yaratmış durumda.

Hatırlarsanız daha önce Google da benzer kabiliyetlere sahip bir yapay zeka tanıtmıştı. Gerek Runway Game Worlds, gerek Google Genie 2 henüz yolun başında olsa da ortaya çıkan bu platformlar, oyun yapımının yakın gelecekte nereye evrilebieceği konusunda önemli ipuçları barındırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Runway, yapay zeka ile oyun dünyaları yaratmaya başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: