Runway, interaktif oyun dünyaları yaratabilen yeni bir yapay zeka geliştirdi

Runway, Game Worlds adını verdiği yeni platformunu tanıttı. Game Worlds, kullanıcıların yapay zekalar kullanarak interaktif dünyalar yaratmasına olanak sağlıyor. Metin ve görsellerin birlikte kullanıldığı interaktif "oyunlar" yaratabilen Game Worlds, bu yönüyle oyun üretimine uygun bir platform olarak öne çıkıyor.
Runway, Game Worlds'ü Önümüzdeki Hafta Erişime Açacak
Runway, Game Worlds'ü önümüzdeki hafta kullanıma sunmayı planlıyor. Platform erişime açıldıktan sonra neler yapabildiğini daha iyi görebileceğiz. Ancak Runway'in şu ana kadarki paylaşımları Game Worlds'e dair heyecan yaratmış durumda.
Hatırlarsanız daha önce Google da benzer kabiliyetlere sahip bir yapay zeka tanıtmıştı. Gerek Runway Game Worlds, gerek Google Genie 2 henüz yolun başında olsa da ortaya çıkan bu platformlar, oyun yapımının yakın gelecekte nereye evrilebieceği konusunda önemli ipuçları barındırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: