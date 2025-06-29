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    Runway, interaktif oyun dünyaları yaratabilen yeni bir yapay zeka geliştirdi

    Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan şirketlerden olan Runway, Game Worlds yeni bir platform kurdu. Bu platformda, interaktif oyun dünyaları yaratılabilecek.

    Runway Game Worlds Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekaların hızla gelişmesi, önümüzdeki dönemde sinemadan oyun dünyasına pek çok alanda köklü değişikliklere sebep olacak gibi görünüyor. Nitekim bunun ilk örneklerini şimdiden görmeye başladık. Bu alanda ilgi çekici işler ortaya koyan şirketlerden biri de Runway. Özellikle video üretimi konusunda sektörün öncüleri arasında yer alan Runway, kısa süre önce Hollywood'a da ilk adımı attı. Ancak görünen o ki Runway'in gelecek planları sinema dünyasıyla kısıtlı değil. Çünkü şirket şimdi de oyun sektörüne gözünü dikti.

    Runway, Game Worlds adını verdiği yeni platformunu tanıttı. Game Worlds, kullanıcıların yapay zekalar kullanarak interaktif dünyalar yaratmasına olanak sağlıyor. Metin ve görsellerin birlikte kullanıldığı interaktif "oyunlar" yaratabilen Game Worlds, bu yönüyle oyun üretimine uygun bir platform olarak öne çıkıyor.

    Runway, Game Worlds'ü Önümüzdeki Hafta Erişime Açacak

    Runway, Game Worlds'ü önümüzdeki hafta kullanıma sunmayı planlıyor. Platform erişime açıldıktan sonra neler yapabildiğini daha iyi görebileceğiz. Ancak Runway'in şu ana kadarki paylaşımları Game Worlds'e dair heyecan yaratmış durumda.

    Hatırlarsanız daha önce Google da benzer kabiliyetlere sahip bir yapay zeka tanıtmıştı. Gerek Runway Game Worlds, gerek Google Genie 2 henüz yolun başında olsa da ortaya çıkan bu platformlar, oyun yapımının yakın gelecekte nereye evrilebieceği konusunda önemli ipuçları barındırıyor.

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