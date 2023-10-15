Akıllı telefonların şarjı yakında 1 ay dayanabilir

Cambridge Üniversitesi bilim insanları, bir akıllı telefonun sadece ayda 1 kez şarj edilmeye ihtiyaç duyacağı bir mikroçip üzerinde çalışmalar yapıyor.
Çalışmaya göre mikroçip takılan akıllı telefon yılda toplamda sadece 12 kez şarj edilerek kullanıma devam edilebilecek.
Bilim insanları, çalışmalarını bir ticari firma ile yürütüyor. Bu çalışmaya göre totalde sıfır enerjiye ihtiyaç duyan bir silikon çipli işlemci bu tüketimi azaltarak akıllı telefonların ömrünü de bir hayli uzatacak.
Projeyi yürüten SiliconCatalyst.UK’nin yöneticisi Sean Redmond, “Eğer bu inanılmaz iddiayı gerçekten yerine getirebilirlerse, bu, bir gün değil, bir ay dayanacak bir cep telefonunuz olacağı anlamına gelir” dedi ve devam etti: “Bugün dünyada hiç kimse bunu bir yarı iletken çip ile gerçeğe dönüştüremedi; eğer bunu yapabilecek biri varsa, o da Cambridge’teki bu ekip olacaktır.” dedi.
İngiltere'deki bu bilim adamı ekibi çalışmalarını başarıya ulaştırabilirse artık akıllı telefonlar yılda sadece 12 kez şarj edilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.