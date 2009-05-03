Panasonic, 37" OLED TV modelini 18 ay içerisinde duyurmayı hedefliyor

OLED teknolojisi gelişiyor, geliştikçe de görüntüleme cihazlarındaki kullanım yaygınlığı giderek artıyor. Japon elektronik devlerinden Panasonic 37" boyutundaki OLED TV modelini önümüzdeki 18 ay içerisinde kullanıma sunarak OLED TV pazarına hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Şu anda OLED ekranların kullanım ömrünü geliştirmekle meşgul olan firmanın, 50.000 saatlik (güncel ortalamadan 20.000 saat daha fazla) kullanım süresini hedeflediği belirtiliyor.
Panasonic'in sadece 1-inç kalınlığında olacağı belirtilen ve geliştirilmesi esnasında Toshiba ile işbirliğine gidilen 37" OLED TV modeliyle birlikte firmanın OLED çözümlere hız vererek alternatif sayısını arttırması bekleniyor. Panasonic'in yeni modellerine ilişkin henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da firmanın aynı zamanda yüksek tanımlı OLED paneller üzerinde çalıştığı ve 37" boyutundaki ilk OLED televizyonunun yeni kurulan IPS Alpha fabrikasında üretilmesinin beklendiği bildirildi.
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1-Şu anda bütün ana üreticilerin Laboratuvarlarında ve prototip hale gelmiş uygulamarından v.s OLED ler hazırdır!
Sadece OLED in o "malum ve bitmeyen" sıkıntıları ile "maliyet" meselesi,bunların piyasalara çıkmasını engelliyor+
Not;Diğer .....LED diye devam eden panel teknolojileri ile bunun alakası yoktur
2-Global Kriz,bütün ana üreticileri ortalama "bir sene geri" atmıştır;en büyük yatırımcı olan Sharp bile finansal olarak
çok güçlü girdiği bu işte krizin etkisiyle Sakai-City bir türlü "full-time" devreye alamıyor>>Sony/Phil/Tosh ta burasını
bekliyor bu arada!!
3-Ama bu arada çok OLED panel isteyen yeni nesil CepTelefonları ve Camera ve diğer bazı Display ünitelerini doya-doya
kullanabilirler,böylece "OLED Antrenmanı" yapmış olurlar!! uzun zamandır OLED teknolojik olarak zaten pazardadır!
4-Ömür konusunda ortak kanı şu olmuştur 30.000 saat(ama bana çok ciddi sallama süredir bu 30bin
Çünkü normal TFT-LCD panellerin ömrü bile 30bin efektif değere gelmeyecektir;her ne kadar 60bin deniyorsada!!
Diğer bir sorun "Blue" üretimi!!!
Diğer sorun;H/W olarak sistemdeki büyük çoğunluktaki malzemelerin kalite/ömür v.s durumları!!
Diğer sorun Modül üretimindeki aşırı maliyet>>>SED in çıkmamasının önündeki en büyük engel bu idi;ve "SED" bunların
hepsini OLED dahil sonu ......LED ile biten ve bilinen vede USA dan alınan Lisanslar içindeki en iyi görüntü üreten olmasına
rağmen iş yatmıştı(Canon-Toshiba ortaklığı)!!!!
5-Panellerin ise IPSAlpha da üretilecek olması Pany cephesinden çok ciddi artıdır(bu cephede Hitac/Fuji ortaklığı ile Pany/Tosh
ortaklıkları mevcuttur,son hisse devrinden sonra Pany hisseleri en büyük hale gelmiştir>>Tosh ise özellikle "Chipset" konusunda
devreye giriyor!!!
Bu işin birde panel dışında "Engine" kısmı var ve genelde insanlar bunu hep atlıyor,yada sadece OLED ile veya Panel ile iş
bitiyor zannediyorlar !!! iyide birisi "Arabanın" Kasası diğeri ise Motoru sanırım Motoru atlıyorlar OLED diyenler!!
Tosh işte burada devreye girerse olayı bitirir,süper Chipseti ile
IPSAlpha ise başka bir çok ciddi artı v.s v.s
6-.....LED ile biten diğer teknolojiler ise elde Lisans kullanımı hala bekliyor ve bu işten güzel parayı USA lı dev teknoloji firmaları
ile Üniversiteleri kazanıyor!
Örneğin SED için Lisans kullanımı hakkı hala "CANON" un elinde ve üstelik ciddi para ödedi!!!Canon elde Lisans hala üretici arıyor!!!
Yukarıda yazmıştım SED hepsinden iyi diye!!!
Görülen manzara o ki;sonu ....LED ile biten çoğu panel teknolojisi çıkmayacak gibi,süre geçtikçe "eskiyor" bazı teknikler zaten!yada esprisi kalmıyor!
"FED" içinde;en son Pio-Sony görüşmeleri sürerken işin içine malum "Kriz" girdi ve şu anda nedir kimse bilmiyor!
Pio nun eldeki son fabrikasında(Kagoshima) bu işin Pio-Sony-FED Inc./USA olarak üretime geçilmesi planlandı hatta yol haritası çizildi,
ancak bu iş şimdilik sonuçlanmadı!
Samy cephesinde ise bildiğim kadarıyla iddalı bir A-MOLED ile P-MOLED projeleri devam ediyor!
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LCD,Derken LED panel,Sonra OLED daha verimlisi önümüzdeki yıllar FET'ler gelicek
Cep yakıcı cinsten olacağı kesin.
102 ekran samsung 7 series led tv yani internet tv + wireless + backup hdd okuyabilen seri led tv ler 4000 lira su an. 6 serisi led tv alirsan ayni goruntu kalitesi sadece saydigim diger ozellikler yok, 3650 lira. diger lcd ler ile ayni fiyat cercevesinde su an led tvler. 5000tl sisirilmis goz boyama fiyatlari arkadasim. TR'nin her yerinde ayni garanti sartlarina sahip tum samsung fiyatlari aynidir degismez. samsung anadolu grubunun uygulamasidir bu.