Panasonic, 37" OLED TV modelini 18 ay içerisinde duyurmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör

OLED teknolojisi gelişiyor, geliştikçe de görüntüleme cihazlarındaki kullanım yaygınlığı giderek artıyor. Japon elektronik devlerinden Panasonic 37" boyutundaki OLED TV modelini önümüzdeki 18 ay içerisinde kullanıma sunarak OLED TV pazarına hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Şu anda OLED ekranların kullanım ömrünü geliştirmekle meşgul olan firmanın, 50.000 saatlik (güncel ortalamadan 20.000 saat daha fazla) kullanım süresini hedeflediği belirtiliyor.

Panasonic'in sadece 1-inç kalınlığında olacağı belirtilen ve geliştirilmesi esnasında Toshiba ile işbirliğine gidilen 37" OLED TV modeliyle birlikte firmanın OLED çözümlere hız vererek alternatif sayısını arttırması bekleniyor. Panasonic'in yeni modellerine ilişkin henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da firmanın aynı zamanda yüksek tanımlı OLED paneller üzerinde çalıştığı ve 37" boyutundaki ilk OLED televizyonunun yeni kurulan IPS Alpha fabrikasında üretilmesinin beklendiği bildirildi.