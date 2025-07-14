Panasonic, ABD'deki dev batarya fabrikasını hizmete aldı: Yılda 32 GWh pil üretecek

Yılda 32 GWh kapasiteye ula şacak
Panasonic Energy'nin Kuzey Amerika’daki ikinci tesisi olan Kansas Fabrikası’nda 2170 tipi hücrelerin seri üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikanın gelecekte yıllık yaklaşık 32 GWh üretim kapasitesine ulaşması hedefliyor.
Yaklaşık 300 dönümlük bir araziye kurulu olan bu dev tesis 225 futbol sahası büyüklüğünde. 2017 yılından bu yana faaliyette olan ve şu anda yaklaşık 41 GWh üretim kapasitesine sahip olan Nevada’daki ilk tesisin ardından, Kansas Fabrikası şirketin bölgedeki ikinci üretim üssü oldu. Bu yeni tesis sayesinde Panasonic Energy’nin ABD’deki toplam pil üretim kapasitesi tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde 73 GWh’ye çıkacak.
%20 daha verimli çalışacak
Yeni tesiste uygulamaya konulan iş gücü tasarrufu sağlayan üretim hatları sayesinde, Kansas Fabrikası’nın verimliliği Nevada’daki fabrikaya göre yaklaşık %20 daha yüksek olacak. Yakın gelecekte daha gelişmiş malzemelerle üretilen hücrelerin kullanıma sunulması ve hücre kapasitesinde yaklaşık %5 oranında artış sağlanması planlanıyor.
Kansas eyaleti tarihindeki en büyük ekonomik kalkınma projesi olan fabrikanın, tedarikçi ve ilgili sektörlerdeki çalışanlar da dahil olmak üzere 4.000'e kadar doğrudan ve toplamda yaklaşık 8.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
Panasonic, şu anda Tesla ve Lucid'e pil hücreleri temin ediyor, yakın zamanda ise Mazda ile anlaşma imzaladı. Şirket, Mart 2025 itibarıyla yaklaşık 19 milyar hücre tedarik ederek yaklaşık 3,7 milyon elektrikli araca güç sağladığını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: