Panasonic 4 yeni 3D Blu-ray oynatıcı ve kaydedicisini duyurdu

Büyük bütçeli sinema filmleri, 3D(3 boyutlu) görüntü sunabilen televizyonlar, 3D Blu-ray oynatıcılar derken 3 boyut teknolojileri hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı. 3D teknolojilerine insanların ilgisi de üreticilerin gözünden kaçmamış olacak ki yavaş yavaş bu teknolojiler üzerine eğilmeye başladılar. Geçtiğimiz sene 3 boyut üzerine çalışmalar yapacak bir labaratuvar kurduğunu açıklayan Panasonic de bu işte öncülerden biri.
3D Blu-ray teknolojisini kullanan 4 yeni ürününü duyuran firma, ürünlerine oynatıcı yanında kaydedici de eklemiş.
Panasonic'in yeni 3D Blu-ray oynatıcısı
DMP-BDT900-K modeli sadece 3D Blu-ray oynatıcısı. DMP-BD900-K, en gelişmiş AVC(H264 olarak da bilinen codec) video kodlama desteğine sahip. 2 tane USB, 2 tane HDMI, 1 tane Ethernet ve 1 tane de komponent çıkışı bulunduran Blu-ray oynatıcı, SDXC hafıza kartlarını okuyabiliyor, kart içindeki JPEG, MPEG-2, AVC dosyalarını oynatabiliyor. Ürün ayrıca BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD+R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD+RW/CD-R/RW diskler ile de uyumlu çalışıyor. DMP-BDT900-K 3D Blu-ray oynatıcı 23 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak.
Panasonic'in yeni 3D Blu-ray kaydedicisi
DMR-BWT1000, yeni duyurulan üç 3D Blu-ray kaydediciden biri. 750 GB'lık sabit disk bulunduran bu model, 1 tane HDMI çıkışına sahip. 1x hızı ile BD-RE disklerini, 6x hızı ile BD-R disklerini, BD-R LTH, DVD-RAM, DVD-R ve DVD-R DL disklerini yazabilen 3D Blu-ray kaydedici, BD900 3D Blu-ray oynatıcısı gibi SDXC hafıza kartı ile dosya uyumluluklarına ve Ethernet çıkışına da sahip. Ayrıca 2 Dijital BS, 1 analog TV alıcısı barındırıyor.
Diğer iki 3D Blu-ray kaydedicileri ise DMR-BWT2000 ve DMR-BWT3000 adlı modeller. DMR-BW1000 modelinden farklı olarak sırasıyla 1 TB ve 2 TB'lık sabit disklere ve 2 adet HDMI çıkışına sahip olan 3D Blu-ray kaydedicileri, yine 23 Nisan'da piyasada olacaklar.
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mp3 player derken,
artık takip edilmez bir hal oldu
Yanlış anlamayın ama yaşlanıyor olmak böyle bir şey işte
ps3 aynı donanımla şuan hiçbir donanımsal upgrade'e gerek kalmadan destek verecekken sırf bluray player alanlar için üzücü bir durum.
ayrıca şunu da söylemem gerekiyor 2010 evde 3d film yılı olacak. fakat acele edip de (tabi Türkiyede çok az meraklı kitle para biriktirip ilk mdelleri almak isteyecektir) ilk çıkan 3d tvlerden almayın . sistem biraz otursun.bunlar çakal çünkü .şimdi bu ilk 3d oynatıcılar çıkar çıkmaz ortada hemen elle tutulur bir 3d film yok.ilgili anlaşmaları yapmışlardır orası kesin. büyük ihtimal ilk 3d bluray filmlerden biri %100 avatar filmi olacak.
çok yakında çıkacak olan hdmi 1.4 ara birimi var hatta bazı ses sistemlerinde hdmi 1.4 desteği başladı.
bu ne demek yeni çıkacak lcdtv olsun bluray çalar olsun ps3 olsun hep 1.4 destekli olacaklar. ha elimizdeki aletler ölecek mi hayır ama hdmi 1.4 daha fazla renk denetimi ayrıntı vb albenili özellikleri var.
bunlar ilk 3d tvyi çıkarıcaklar sonra atıyorum 3dtvye bir standart gelecek ilk ürünleri alanların elinde patlayacak tabiri caizse.
şuan bluray çalar almak isteyen varsa kesinlikle almasın ertelesin bir süre yada ps3 alsın. çünkü mevcut bluray çalarların fiyatları düşecek.bu saatten sonra 3d destekli ürün varken normal bir bluray çalar alınmamalı. tabi ilerde 3d film izlerim veya ileriye dönük olsun şeklinde bir düşünceniz yoksa.
şu gözlük konusuna gelince: bu teknolojinin kullanacağı gözlükler bildiğimiz dandik kırmızı mavi karton gözlüklerden değil. bir kere çok özel filtreli ve fiyatı u an için uçuk olan gözlüklerden. aynı real3d sinemada kullandıklarımızdan olacakmış.
nvidia böyle bir ürün çıkarmıştı oyunlarda ve filmlerde gerçek 3d hissi veriyormuş.
ne olacak eski Blu-Ray'ler çöpe mi gidecek hem gözlük yardımıyla izlenecekse bunu 10 sene evel normal DVD ve tüplü TV'dende izleyebiliyorduk hemde acayip baş ve göz ağrısı yapıyor sinemada Avatar'ı izleyenlerde bu konudan muzdaripmiş gazeteler sayfa sayfa yazdı