Panasonic 4 yeni 3D Blu-ray oynatıcı ve kaydedicisini duyurdu

Büyük bütçeli sinema filmleri, 3D(3 boyutlu) görüntü sunabilen televizyonlar, 3D Blu-ray oynatıcılar derken 3 boyut teknolojileri hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı. 3D teknolojilerine insanların ilgisi de üreticilerin gözünden kaçmamış olacak ki yavaş yavaş bu teknolojiler üzerine eğilmeye başladılar. Geçtiğimiz sene 3 boyut üzerine çalışmalar yapacak bir labaratuvar kurduğunu açıklayan Panasonic de bu işte öncülerden biri.

3D Blu-ray teknolojisini kullanan 4 yeni ürününü duyuran firma, ürünlerine oynatıcı yanında kaydedici de eklemiş.



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Panasonic'in yeni 3D Blu-ray oynatıcısı

DMP-BDT900-K modeli sadece 3D Blu-ray oynatıcısı. DMP-BD900-K, en gelişmiş AVC(H264 olarak da bilinen codec) video kodlama desteğine sahip. 2 tane USB, 2 tane HDMI, 1 tane Ethernet ve 1 tane de komponent çıkışı bulunduran Blu-ray oynatıcı, SDXC hafıza kartlarını okuyabiliyor, kart içindeki JPEG, MPEG-2, AVC dosyalarını oynatabiliyor. Ürün ayrıca BD-RE/BD-R/DVD-RAM/DVD-R/DVD+R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD+RW/CD-R/RW diskler ile de uyumlu çalışıyor. DMP-BDT900-K 3D Blu-ray oynatıcı 23 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak.

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Panasonic'in yeni 3D Blu-ray kaydedicisi

DMR-BWT1000, yeni duyurulan üç 3D Blu-ray kaydediciden biri. 750 GB'lık sabit disk bulunduran bu model, 1 tane HDMI çıkışına sahip. 1x hızı ile BD-RE disklerini, 6x hızı ile BD-R disklerini, BD-R LTH, DVD-RAM, DVD-R ve DVD-R DL disklerini yazabilen 3D Blu-ray kaydedici, BD900 3D Blu-ray oynatıcısı gibi SDXC hafıza kartı ile dosya uyumluluklarına ve Ethernet çıkışına da sahip. Ayrıca 2 Dijital BS, 1 analog TV alıcısı barındırıyor.

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Diğer iki 3D Blu-ray kaydedicileri ise DMR-BWT2000 ve DMR-BWT3000 adlı modeller. DMR-BW1000 modelinden farklı olarak sırasıyla 1 TB ve 2 TB'lık sabit disklere ve 2 adet HDMI çıkışına sahip olan 3D Blu-ray kaydedicileri, yine 23 Nisan'da piyasada olacaklar.