Panasonic'in ilk ses projektörü SC-HTB1

Tam Boyutta Gör

Ev sinema sistemlerinin en önemli ekipmanlarından olan ses sistemleri, çoğunlukla bulunduğu alanda farklı yerlere yayılır. Bu şekilde ses, çevreleme etkisi kazanır. Ses projektörleri, diğer adıyla soundbarlar ise ses sisteminin tek noktada toplanmış halidir. Sesi bulunduğu noktadan tüm odaya ulaştırmayı amaçlar. SC-HTB1 adlı bu model, Panasonic firmasının bu alandaki ilk ürünü. İnce tasarımı sayesinde televizyonunuzla iyi uyum göstererek evinizde şık bir görüntü oluşturabilecek olan ses projektörü, düşük frekanslar tarafından oluşturulan bas seslerini güçlü bir şekilde veren subwoofer da içeriyor. Ayrıca kullandığı Bamboo koni hoparlörleri ile zengin ses deneyimi, daha ayrıtılı ve temiz vokal/konuşmacı sesi vaad eden ürün bu sayede diyalogların çok daha anlaşılabilir olmasını amaçlıyor(Clear-Mode Dialogue). HDMI 1.4 ile gelen ARC(Audio Return Channel) ise kablo karışıklıklarını azaltmayı amaçlıyor(televizyonunuza bağlı bir A/V alıcı ya da DVD oynatıcı var ise ek kablo kullanmadan sesi HDMI kabloyu kullanarak bu cihazlara aktarabileceksiniz). İlk olarak CES etkinliğinde duyurulan ürünün hangi tarihte ve ne kadarlık bir fiyat ile piyasada olacağı hakkında bilgi verilmedi.