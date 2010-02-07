Panasonic'in ilk ses projektörü SC-HTB1

Ev sinema sistemlerinin en önemli ekipmanlarından olan ses sistemleri, çoğunlukla bulunduğu alanda farklı yerlere yayılır. Bu şekilde ses, çevreleme etkisi kazanır. Ses projektörleri, diğer adıyla soundbarlar ise ses sisteminin tek noktada toplanmış halidir. Sesi bulunduğu noktadan tüm odaya ulaştırmayı amaçlar. SC-HTB1 adlı bu model, Panasonic firmasının bu alandaki ilk ürünü. İnce tasarımı sayesinde televizyonunuzla iyi uyum göstererek evinizde şık bir görüntü oluşturabilecek olan ses projektörü, düşük frekanslar tarafından oluşturulan bas seslerini güçlü bir şekilde veren subwoofer da içeriyor. Ayrıca kullandığı Bamboo koni hoparlörleri ile zengin ses deneyimi, daha ayrıtılı ve temiz vokal/konuşmacı sesi vaad eden ürün bu sayede diyalogların çok daha anlaşılabilir olmasını amaçlıyor(Clear-Mode Dialogue). HDMI 1.4 ile gelen ARC(Audio Return Channel) ise kablo karışıklıklarını azaltmayı amaçlıyor(televizyonunuza bağlı bir A/V alıcı ya da DVD oynatıcı var ise ek kablo kullanmadan sesi HDMI kabloyu kullanarak bu cihazlara aktarabileceksiniz). İlk olarak CES etkinliğinde duyurulan ürünün hangi tarihte ve ne kadarlık bir fiyat ile piyasada olacağı hakkında bilgi verilmedi.
http://gizmodo.com/5442113/panasonic-sc+htb1-stuffs-a-subwoofer-into-a-soundbar Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani içinde 1-2 tane hoparlör olup da sanal çevresel yapıyor olan ürünlerden değil.
ön yüzünü açtığımızda zaten bir sürü minik sürücülerin olduğunu görürüz.
tabiki yüksek kaliteli bildiğimiz hoparlör modelleri gibi ses vermesi beklenemez ama alternatif bir teknolojidir. hatrı sayılır bir ses de verebilmektedir.
bu tarz ürünlerden BOSE , JBL ,sony gibi markalar modeller çıkarmıştır
Tabi ki hoparlör bulunduruyor. Ancak ses sistemleri gibi her bir hoparlörü bulunduğu mekana dağıtmıyoruz. Hoparlörler resimde göründüğü gibi tek birim içinde beraber duruyor. Örneğin evinizde TV'nizin altına koyduğunuzda o noktadan sesi tüm odaya yaymayı amaçlıyor. Surround(çevresel ses) teknolojileri ile bunu daha başarılı bir şekilde yapabiliyor bu tür ürünler ama şuanda hangi surround ses teknolojilerini barındırdığı hakkında ayrıntı yok.