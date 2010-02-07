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Panasonic'in ilk ses projektörü SC-HTB1

Panasonic ilk ses projektörü olan SC-HTB1 modelini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Figure
Haber Editörü
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Panasonic'in ilk ses projektörü SC-HTB1
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Ev sinema sistemlerinin en önemli ekipmanlarından olan ses sistemleri, çoğunlukla bulunduğu alanda farklı yerlere yayılır. Bu şekilde ses, çevreleme etkisi kazanır. Ses projektörleri, diğer adıyla soundbarlar ise ses sisteminin tek noktada toplanmış halidir. Sesi bulunduğu noktadan tüm odaya ulaştırmayı amaçlar. SC-HTB1 adlı bu model, Panasonic firmasının bu alandaki ilk ürünü. İnce tasarımı sayesinde televizyonunuzla iyi uyum göstererek evinizde şık bir görüntü oluşturabilecek olan ses projektörü, düşük frekanslar tarafından oluşturulan bas seslerini güçlü bir şekilde veren subwoofer da içeriyor. Ayrıca kullandığı Bamboo koni hoparlörleri ile zengin ses deneyimi, daha ayrıtılı ve temiz vokal/konuşmacı sesi vaad eden ürün bu sayede diyalogların çok daha anlaşılabilir olmasını amaçlıyor(Clear-Mode Dialogue). HDMI 1.4 ile gelen ARC(Audio Return Channel) ise kablo karışıklıklarını azaltmayı amaçlıyor(televizyonunuza bağlı bir A/V alıcı ya da DVD oynatıcı var ise ek kablo kullanmadan sesi HDMI kabloyu kullanarak bu cihazlara aktarabileceksiniz). İlk olarak CES etkinliğinde duyurulan ürünün hangi tarihte ve ne kadarlık bir fiyat ile piyasada olacağı hakkında bilgi verilmedi.


http://gizmodo.com/5442113/panasonic-sc+htb1-stuffs-a-subwoofer-into-a-soundbar Yorum Yaz
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OverClocK1ng 9 yıl
Panasonic yaptıysa iyi birşeydir..
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:::LOSTPLANET::: 9 yıl
sanal surround değil . mantığı şu: bu tarz aletlerin içinde minik minik hoparlör sürücüleri var ve hepsi de farklı yönlere çevrilmiş. ses hoparlörlerden çıkarak düz şekilde duvara çarpıyor ve başka yöne yansıyor. bir kısmı da direk izleyiciye doğru yöneltilmiş ve bunlar ise sesi aynı merkez hoparlör gibi sesi size doğru gönderiyor.

Yani içinde 1-2 tane hoparlör olup da sanal çevresel yapıyor olan ürünlerden değil.

ön yüzünü açtığımızda zaten bir sürü minik sürücülerin olduğunu görürüz.

tabiki yüksek kaliteli bildiğimiz hoparlör modelleri gibi ses vermesi beklenemez ama alternatif bir teknolojidir. hatrı sayılır bir ses de verebilmektedir.

bu tarz ürünlerden BOSE , JBL ,sony gibi markalar modeller çıkarmıştır
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TELESCOPE 9 yıl
ses projektörü ,firma adı zaten güven veren bir ad,kesin harika bir film izleme olanağı sunuyordur,paylaşım için teşekkürler
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Batuist 9 yıl
anladığım kadarı ile sanal olarak bir çevresel ses oluşturuyor öyle mi?? eğer öyleyse geleceğini pek parlak görmüyorum..
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tafitaf 9 yıl
medir bu ses projektörü olayı hoparlöre gerek kalmıyor mu?
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Figure 9 yıl

tafitaf

medir bu ses projektörü olayı hoparlöre gerek kalmıyor mu?

Tabi ki hoparlör bulunduruyor. Ancak ses sistemleri gibi her bir hoparlörü bulunduğu mekana dağıtmıyoruz. Hoparlörler resimde göründüğü gibi tek birim içinde beraber duruyor. Örneğin evinizde TV'nizin altına koyduğunuzda o noktadan sesi tüm odaya yaymayı amaçlıyor. Surround(çevresel ses) teknolojileri ile bunu daha başarılı bir şekilde yapabiliyor bu tür ürünler ama şuanda hangi surround ses teknolojilerini barındırdığı hakkında ayrıntı yok.
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