Samsung, güncellemeyle bozulan soundbar'ları ücretsiz onaracak

Tam Boyutta Gör Samsung, belirli 2024 soundbar’ları bozan şeyin yazılım güncellemesi hatası olduğunu kabul etti. Samsung, garanti durumuna bakılmaksızın etkilenen tüm soundbar’lar için ücretsiz onarım hizmeti sunulacağını söyledi.

Binlerce Samsung soundbar otomatik güncellemeyle bozuldu! 1 hf. önce eklendi

Garanti durumuna bakılmayacak

Yazılım hatası, daha çok üst seviye HW-Q990D modellerinde meydana geldi. HW-Q800D ve HW-S801D soundbar’larda da sorunlar bildirildi. Soundbar’ları Samsung SmartThings’ten yanıt vermez ve erişilemez hale getiren hata, kendi kendine yüklenen yazılım güncellemesiyle oldu. Bağlantı tamamen kesildiği için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi de gerçekleştirilemedi.

Etkilenen soundbar'lara sahip kullanıcıların en yakın Samsung servise gitmeleri gerekiyor. Sorun yalnızca fiziksel bir onarımla çözülebiliyor.

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