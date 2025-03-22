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    Anlık Bildirim

    Samsung, güncellemeyle bozulan soundbar'ları ücretsiz onaracak

    Bazı Samsung soundbar'lar, yazılım güncellemesinden sonra kullanılamaz duruma gelmişti. Samsung, belirli modelleri etkileyen bu hatayı kabul etti ve ücretsiz onarım başlattı.
    samsung soundbar ücretsiz onarım Tam Boyutta Gör
    Samsung, belirli 2024 soundbar’ları bozan şeyin yazılım güncellemesi hatası olduğunu kabul etti. Samsung, garanti durumuna bakılmaksızın etkilenen tüm soundbar’lar için ücretsiz onarım hizmeti sunulacağını söyledi.

    Garanti durumuna bakılmayacak

    Yazılım hatası, daha çok üst seviye HW-Q990D modellerinde meydana geldi. HW-Q800D ve HW-S801D soundbar’larda da sorunlar bildirildi. Soundbar’ları Samsung SmartThings’ten yanıt vermez ve erişilemez hale getiren hata, kendi kendine yüklenen yazılım güncellemesiyle oldu. Bağlantı tamamen kesildiği için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi de gerçekleştirilemedi.

    Etkilenen soundbar'lara sahip kullanıcıların en yakın Samsung servise gitmeleri gerekiyor. Sorun yalnızca fiziksel bir onarımla çözülebiliyor.

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    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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    kuru temizleme yerine ne yapabilirim reçetesiz lens alınır mı hacklenen telefon nasıl düzeltilir putin boyu neden para transferi yapamıyorum

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