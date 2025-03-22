Samsung, güncellemeyle bozulan soundbar'ları ücretsiz onaracak

Garanti durumuna bakılmayacak
Yazılım hatası, daha çok üst seviye HW-Q990D modellerinde meydana geldi. HW-Q800D ve HW-S801D soundbar’larda da sorunlar bildirildi. Soundbar’ları Samsung SmartThings’ten yanıt vermez ve erişilemez hale getiren hata, kendi kendine yüklenen yazılım güncellemesiyle oldu. Bağlantı tamamen kesildiği için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi de gerçekleştirilemedi.
Etkilenen soundbar'lara sahip kullanıcıların en yakın Samsung servise gitmeleri gerekiyor. Sorun yalnızca fiziksel bir onarımla çözülebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!