Bazı Samsung soundbarlar otomatik güncelleme sonrası bozuldu!

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Tam Boyutta Gör Samsung'un üst seviye soundbar modeli HW-Q990D, şirketin bu hafta yayınladığı hatalı yazılım güncellemesinden sonra çalışmaz duruma geldi. Samsung'un topluluk forumları, Reddit ve başka platformlarda dile getirilen şikayetlere göre sorun belirli bir bölgeyle sınırlı değil.

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Sıfırlama işe yaramıyor!

Kullanıcılar, güncellemeden sonra soundbarın tepkisiz hale geldiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlama yöntemlerinden hiçbirinin işe yaramadığını söylüyor. Ayrıca Samsung'un SmartThings uygulaması üzerinden de erişilemiyor. Cihaz açılıyor ancak TV eARC girişinde donuyor gibi görünüyor; ses çıkışı yok.

Otomatik güncellemeleri kapatın

Sorun, 1020.7 sürümünden kaynaklı gibi görünüyor. Kötü olansa; Samsung Q990D soundbar modelinde yazılım güncellemeleri otomatik yüklenecek şekilde ayarlı. Güncelleme hâlâ yüklenmemişse şanslısınız, sorun düzeltilene kadar otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmanızda fayda var. Aynı hatanın HW-Q800D ve HW-S801D gibi başka modelleri etkilediğine dair raporlar var ancak şikayetlerin çoğu Q990D modelini kullananlardan geliyor.

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