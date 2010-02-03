Patriot 2250MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, oyuncular ve yüksek performans tutkunları için yeni bir DDR3 kit hazırladı. Sector 5 serisi altında lanse edilen ve 2250MHz'de görev yaptığı belirtilen PVV34G2250LLK kodlu DDR3 kit, 2GB kapasiteli iki adet bellek modülü ile geliyor ve 4GB kapasite sunuyor.

P55 çipsetli Intel anakartları hedef alan çift kanal uyumlu yeni bellek kiti XMP (Extreme Memory Profile) desteği de sunuyor. 2250MHz'de görev yapan ve 9-9-9-27 zamanlamalarıyla gelen bellek kitinin ömür boyu garant ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.