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Patriot 2250MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot 2250MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, oyuncular ve yüksek performans tutkunları için yeni bir DDR3 kit hazırladı. Sector 5 serisi altında lanse edilen ve 2250MHz'de görev yaptığı belirtilen PVV34G2250LLK kodlu DDR3 kit, 2GB kapasiteli iki adet bellek modülü ile geliyor ve 4GB kapasite sunuyor.

P55 çipsetli Intel anakartları hedef alan çift kanal uyumlu yeni bellek kiti XMP (Extreme Memory Profile) desteği de sunuyor. 2250MHz'de görev yapan ve 9-9-9-27 zamanlamalarıyla gelen bellek kitinin ömür boyu garant ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.


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1mpossible 9 yıl
hatırladıgım kadarıyla patriot amerika kaynaklı bi firmaydı ve duyduklarıma göre gerçekten çok kaliteli ürünler yapıyormuş özelliklede extrem kullanıcılar için...
ama hala kullanmak nasip olmadı..(extrem olmadıgım için olabilirmi:D)
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Bl00dyHell 9 yıl
Valla helal olsun adamlara
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Mertcan. 9 yıl
Patriot'tan güzel bir RAM daha geldi ama Türkiye pazarında hala geniş bir yer edinemedi Patriot.Zaten Patriot genelde bu tarz üst seviye ürünleriyle yaygın olduğundan dolayı Türkiye'de yer edinmesi de hiç kolay olmuyor.
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gerbay 9 yıl
@punisher_1947
9-9-9-27 zamanlaması 2250 MHZ de çalışırken ki zamanlamalar. Daha düşük frekanslarda zamanlama da düşüyor. Yani bu belleği alıp 1600 MHz de çalıştırırsanız 9-9-9-27 den çok daha düşük zamanlamalarda çalıştırırsınız..
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talh4wk 9 yıl
ultra sistemler için ideal bize uymaz :) haber için teşekkürler
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hapocod 9 yıl
ultra sistemler için ideal bize uymaz :) haber için teşekkürler

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Batuist 9 yıl
şu DDR3lerle tanışamadık gitti.. neyse iyide oldu.. tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi zamanla iyice geliştiler. bir sonraki upgrade de DDR4 çıkmazsa iyisinden bir tane almak daha kolay olur..
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punisher_1947 9 yıl
Bellek zamanlamaları mhz arttıkça kötüye gidiyor.
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NecroCyber-777 9 yıl
2333 mhz dominator gt wardı dimi arkadaşlar dominator gt bundan daha hızlı diye biliyorum ama patriot cok kaliteli ramler yapıyor tebrikler patriot
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