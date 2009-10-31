Patriot LX serisi SHDC bellek kartlarını duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, LX serisi SDHC bellek kartlarını duyurdu. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni bellek kartlarının SDA 3.0 spesifikasyonuyla hazırlandı. Class 10 performans derecelendirmesine sahip olan ve 10MB/sn veri transfer hızını destekleyen LX serisi bellek kartlarıyla dijital kameraların hedeflendiği açıklandı.

Patriot tarafından beş yıllık garanti ile satışa sunulan LX serisi SDHC kartlarının fiyatı ise kapasitesine göre sırasıyla 32 Avro, 53 Avro ve 120 Avro olarak telaffuz ediliyor.