Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot PS-100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Patriot PS-100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, PS-100 isimli yeni SSD ailesini tanıttı. Firmanın 32GB'dan 256GB'a kadar geniş bir kapasite seçeneğine sahip olan yeni SSD ailesindeki sürücülerin 2.5-inç boyutunda oldukları ve SATA-II ara birimine destek verdikleri açıklandı. Yüksek performans için 64MB kapasiteli tampon bellekle donatılan sürücüler, 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar.

Patriot tarafından açıklanan bilgilere göre okuma hızları 210MB/sn, yazma hızları ise 150MB/sn olan yeni sürücüler, bekleme durumunda 0.5 Watt, yük altında ise 5.3 Watt güç çekiyorlar. Son kullanıcılar için hazırlanan ve hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecekleri belirtilen yeni SSD sürücülerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatlar modeline göre 105-749 Avro arasında değişmekte.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
syler23 10 yıl
keşke fiyatları uygun olsada kullanabilsek.. şmdilik çoğu ev kullanıcısı için ulaşılmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim