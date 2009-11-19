Patriot PS-100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, PS-100 isimli yeni SSD ailesini tanıttı. Firmanın 32GB'dan 256GB'a kadar geniş bir kapasite seçeneğine sahip olan yeni SSD ailesindeki sürücülerin 2.5-inç boyutunda oldukları ve SATA-II ara birimine destek verdikleri açıklandı. Yüksek performans için 64MB kapasiteli tampon bellekle donatılan sürücüler, 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyorlar.

Patriot tarafından açıklanan bilgilere göre okuma hızları 210MB/sn, yazma hızları ise 150MB/sn olan yeni sürücüler, bekleme durumunda 0.5 Watt, yük altında ise 5.3 Watt güç çekiyorlar. Son kullanıcılar için hazırlanan ve hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecekleri belirtilen yeni SSD sürücülerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatlar modeline göre 105-749 Avro arasında değişmekte.