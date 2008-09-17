Patriot Signature serisi yeni bellek ailesini duyurdu

Yüksek performanslı bellek çözümleri üreticisi Patriot, ürün gamını yeni bir seri ile genişletiyor. Firma yaptığı açıklama ile Signature olarak isimlendirdiği bellek serisi altında yeni DDR2 ve DDR3 modülleri duyuracağını açıkladı. Signature serisi altında kullanıma sunulacak bellekler üzeri "P" işlemeli yeni ve geliştirişmiş (hem performans hem de görünüm olarak) ısı emiciye sahip olacaklar.

Yenilikçi, kaliteli ve performans odaklı çözümleri hazırlamayı hedef belirlediğini sık sık dile getiren firmanın Signature serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

