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Patriot Xporter XT serisi USB bellek ailesine performans takviyesi yaptı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot Xporter XT serisi USB bellek ailesine performans takviyesi yaptı
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Bellek üreticisi Patriot, Xporter XT serisi USB belleklerinde vites yükseltti. Firmanın bir süre önce kullanıma sunduğu Xporter XT serisi belleklerde okuma hızı 180x olarak derecelendirilirken duyurusu yapılan yeni versiyonda hızın 200x'e yani 30MB/sn'ye çıkarttıldığı bildiriliyor.

3MB/sn'lik (20x) iyileştirme ile daha performanslı hale getirilen bellekler 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB'lık kapasite seçeneklerine sahip. ReadyBoost teknolojisiyle uyumlu olan USB bellekerin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı bildirilirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Önemli olan yazma bence arkadaşlar. Birisinden bişey alacaksın film mesela. Ama yazması yavaş ise aceleniz veya o kişinin de acelesi varsa yazma çok önemli okumanın size değil başkasına faydası var. Çok beğendiğiniz bir dosya var ve büyük diyelim. Bu birisinde varsa almanız çok önemliyse yazma önemli. Dosya sizde ise birisine verecekseniz okuma önemli olduğu için bunun size değil karşıdakine faydası var. Alırken en dikkat etmeniz gereken yazmadır...
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tanerturk17 10 yıl
daha 1 hafta oldu Ocz ATV aldım 8gb. 32-33 ile okuyor hd tune oyle gösteriyor en azından.
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gunman233 10 yıl
30 mb/s yeni değil. Ki gerçek değer mi bilinmez.
Bu bir yana yazma hızından neden bahsetmezler bilmem:)
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flashabu 10 yıl
çok uzak değiliz ona :D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
anahtarlık olarak yanımızda sabit disk taşıcaz artık!!
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