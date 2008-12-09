Patriot Xporter XT serisi USB bellek ailesine performans takviyesi yaptı

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Bellek üreticisi Patriot, Xporter XT serisi USB belleklerinde vites yükseltti. Firmanın bir süre önce kullanıma sunduğu Xporter XT serisi belleklerde okuma hızı 180x olarak derecelendirilirken duyurusu yapılan yeni versiyonda hızın 200x'e yani 30MB/sn'ye çıkarttıldığı bildiriliyor.

3MB/sn'lik (20x) iyileştirme ile daha performanslı hale getirilen bellekler 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB'lık kapasite seçeneklerine sahip. ReadyBoost teknolojisiyle uyumlu olan USB bellekerin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı bildirilirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.