Patriot'un 5 yeni DDR3 kiti Intel tarafından sertifikalandırıldı

Tam Boyutta Gör

Patriot tarafından Nehalem platformu için hazırlanan 3GB ve 6GB kapasitesi 5 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti Intel tarafından sertifikalandırıldı. Core i7 işlemciler ile Gigabyte, MSI ve Asus gibi üreticilerin hazırladığı X58 yonga setli anakartlarda sorunsuz çalışarak sertifikalandırılan Extreme Memory Profiles (XMP) destekli kitler ve detayları şu şekilde;

- PVT36G1600LLK - 6GB PC3-12800 Viper Serisi Low Latency Kit | 1600MHz | 8-8-8-24

- PVT33G1600ELK - 3GB PC3-12800 Viper Serisi Enhanced Latency Kit | 1600MHz | 9-9-9-24

- PVT36G1600ELK - 6GB PC3-12800 Viper Serisi Enhanced Latency Kit | 1600MHz | 9-9-9-24

- PVT33G1333ELK - 3GB PC3-10666 Viper Serisi Enhanced Latency Kit | 1333MHz | 9-9-9-24

- PVT36G1333LLK - 6GB PC3-10666 Viper Serisi Low Latency Kit | 1333MHz | 7-7-7-20