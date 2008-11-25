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Patriot'un 5 yeni DDR3 kiti Intel tarafından sertifikalandırıldı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot'un 5 yeni DDR3 kiti Intel tarafından sertifikalandırıldı
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Patriot tarafından Nehalem platformu için hazırlanan 3GB ve 6GB kapasitesi 5 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti Intel tarafından sertifikalandırıldı. Core i7 işlemciler ile Gigabyte, MSI ve Asus gibi üreticilerin hazırladığı X58 yonga setli anakartlarda sorunsuz çalışarak sertifikalandırılan Extreme Memory Profiles (XMP) destekli kitler ve detayları şu şekilde;

- PVT36G1600LLK - 6GB PC3-12800 Viper Serisi Low Latency Kit | 1600MHz | 8-8-8-24
- PVT33G1600ELK - 3GB PC3-12800 Viper Serisi Enhanced Latency Kit | 1600MHz | 9-9-9-24
- PVT36G1600ELK - 6GB PC3-12800 Viper Serisi Enhanced Latency Kit | 1600MHz | 9-9-9-24
- PVT33G1333ELK - 3GB PC3-10666 Viper Serisi Enhanced Latency Kit | 1333MHz | 9-9-9-24
- PVT36G1333LLK - 6GB PC3-10666 Viper Serisi Low Latency Kit | 1333MHz | 7-7-7-20


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Montag451 11 yıl
Yüksek belleğe ihtiyaç duyacak olası senaryolar :
- Yazılım testi için aynı yazılımı aynı anda birden çok işletim sistemi üzerinde test etmek isteyenler (Benim durumum. Şimdiye kadar 8 gb'nin sınırlamaları ile yetinmek zorundaydım.)
- Çok makinalı sunucu-istemci testi, çok sunuculu sistem senaryo testi (Yine benim durumum ve maalesef burada 8 gb ve dört çekirdek bile korkunç sınırlamalar getiriyordu.)
- Sistem destek merkezlerinde çoklu kullanıcı sistemi benzetim senaryoları (Bir zamanlar benim durumum. Yine kısıtlı olanaklarla çalışıyordum.)
Bu tür sanallaştırma senaryolarında aynı anda 10-20 tane sanal makine açıkken farenin ekranda istediğiniz yere gelmesini beklerken çay içmeye gidebiliyorsunuz. Bu yenilikler 6 çekirdek ve 24 gb bellek ile ekonomik test sistemi kurmak isteyeceklere ilaç gibi gelecek açıkçası. Parası olanlar örneğin Tyan'dan 2-4 soketli anakartlara 2-4 arası Opteron ya da Xeon yerleştirip üzerine de 32-128 gb bellek atıp bu tür işleri günümüzde de yağdan kıl çeker gibi gerçekleştirebilirler elbet ama bizim gibiler bunları yapabilmek için bugüne kadar piyangodan para çıkmasını beklemek zorundaydı.
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max975 11 yıl
bu krizde bu ürünler ellerinde kalmasın
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atilgan26 11 yıl
hangi uygulama bu kadar bellek iytiyacı duyar biri açıklayabilirmi. Üstelik Ekran kartı belleklerinin de 2GB ı bulmasından sonra.
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sertacaygun 11 yıl
Körler,sağırlar,birbirlerini ağırlar... Vista da bellek sattırdı,Core i7'ler de sattıracak.
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