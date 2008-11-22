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Phenom II işlemcili Dragon platformunun logosu görüntülendi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,1b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Phenom II işlemcili Dragon platformunun logosu görüntülendi
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AMD aynı Phenom lansmanında olduğu gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II işlemcilerini yeni platformuyla birlikte duyuracak. Phenom I işlemciler, 7 serisi yonga seti ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarından oluşan Spider platformu Phenom II işlemci ailesiyle birlikte yerini Dragon kod adlı yeni platforma bıracak ve açıklanan bilgilere göre Spider ve Dragon platformları arasındaki ortak tek bileşen, kullanılan 7 serisi yonga setleri olacak gibi görünüyor.

Dragon platformu Phenom II işlemciler, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşacak. AMD yeni platformuyla oldukça iddialı hatta firmanın gün ışığına çıkan resmi sunum dosyalarının birinde uygulama/oyun türüne göre %280'e varan performans artışı (Spider platformuna göre) sağlanacağı iddia ediliyordu. İsminden de anlaşılacağı üzere ejderhalı bir logo tasarımına sahip olan Dragon platformu muhtemelen 8 Ocak'ta yapılması beklenen Phenom II lansmanı ile anons edilecek.


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Númenóre 11 yıl
ilgi cekici bir logo
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strafor 11 yıl
Arkadaşlar logo değil oooooooo. Fusion zaten vardı ne zamandır. AMD'nin sitesinde olan bir programcık. Onun işareti o yuvarlak şey. Logo dediğin küçük ve sembolik olur. O bir afiş.
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VMTX 11 yıl
güzel bir logo olmuş.ama ben bu işlemcilerin (am2+ yapılı olanların ) ilk aşamada core2 serisine yetişebileceğini daha sonraki serilerde amd nin intel i geçmesini bekliyorum.bakalım zaman neler göstericek.
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max975 11 yıl
bakalım işlemçiler nasıl olacak
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halepce 11 yıl
açıkcası ben phenom II işlemcilerle AMD'nin ancak Conreoları yakalayabileceğini düşnüyorum. Keşke AMD Grafik işlemcilerdeki başarısını işlemcilerinde de gösterebilse, rekabet lazım rakabet. Neydi o eski günler oyun oynamak için sistem kuracaklara az Athlon 2500 önermemiştim.
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WinteR 11 yıl
Nazgul'u andırıyor.
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fatihcanery 11 yıl
bekliyoruz..
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hakanlevent 11 yıl
amd mimari degişime kökünden gitmedigi sürece bir şey degişmez uzun süre amd kullanmama ragmen 1 yıldır inteldeyim amd kadar memnunmuyum hayır
artık güçlü şeylerle adını yazdır e kartı segmentini ele geçirmesini bildi
işlemci sektörüne agırlık vermesi şart artık
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trulli 11 yıl
Orjinalden alıntı: hakanlevent

amd mimari degişime kökünden gitmedigi sürece bir şey degişmez

artık güçlü şeylerle adını yazdır e kartı segmentini ele geçirmesini bildi



yanlız şöle bişey var, amd 38xx serisinin mimarisinde çok fazla değişiklik yapmadan, çeşitli optimizasyonlar ve geliştirmeler yparak 48xx serisini çıkardı ve oldukça da başarılı oldu.

phenomII lerde sanki önceki nesil phenomların bütün eksiklikleri kapatılmış, biraz daha geliştirilmiş ve frekansları yükseltilmiş modelleri gibi duruyo.
yani ekran kartındaki politikasını burada da uygulayacak gibi.

eğer fiyat olarak da 48xx serisinde uyguladığı politikayı uygularsa bence oldukça iyi bi konuma gelebilir.
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01Mrt 11 yıl
Esas Big Bang geliyor sanırım... :D
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Wilson Fisk 11 yıl
am3 islemci 890 anakart 5870 ekran kartindan olusan sisteme ne isim verecek bakalim?bu dragon platformunun omru 6 ay degil.
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Z-DGİ 11 yıl
Hızlanıyor AMD , güzel haberlere devam

Haber için teşekkürler.
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Lacano 11 yıl
Nedense Siyah ve EJderha desenleri benim oldukça ilgimi çekmişlerdir
Sabırsızlıkla bekliyorum :) gelsede güzel bir incelemeden sonra alsak
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