Phenom II işlemcili Dragon platformunun logosu görüntülendi

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AMD aynı Phenom lansmanında olduğu gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II işlemcilerini yeni platformuyla birlikte duyuracak. Phenom I işlemciler, 7 serisi yonga seti ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarından oluşan Spider platformu Phenom II işlemci ailesiyle birlikte yerini Dragon kod adlı yeni platforma bıracak ve açıklanan bilgilere göre Spider ve Dragon platformları arasındaki ortak tek bileşen, kullanılan 7 serisi yonga setleri olacak gibi görünüyor.

Dragon platformu Phenom II işlemciler, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşacak. AMD yeni platformuyla oldukça iddialı hatta firmanın gün ışığına çıkan resmi sunum dosyalarının birinde uygulama/oyun türüne göre %280'e varan performans artışı (Spider platformuna göre) sağlanacağı iddia ediliyordu. İsminden de anlaşılacağı üzere ejderhalı bir logo tasarımına sahip olan Dragon platformu muhtemelen 8 Ocak'ta yapılması beklenen Phenom II lansmanı ile anons edilecek.