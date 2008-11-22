Phenom II işlemcili Dragon platformunun logosu görüntülendi

AMD aynı Phenom lansmanında olduğu gibi 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II işlemcilerini yeni platformuyla birlikte duyuracak. Phenom I işlemciler, 7 serisi yonga seti ve Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarından oluşan Spider platformu Phenom II işlemci ailesiyle birlikte yerini Dragon kod adlı yeni platforma bıracak ve açıklanan bilgilere göre Spider ve Dragon platformları arasındaki ortak tek bileşen, kullanılan 7 serisi yonga setleri olacak gibi görünüyor.
Dragon platformu Phenom II işlemciler, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşacak. AMD yeni platformuyla oldukça iddialı hatta firmanın gün ışığına çıkan resmi sunum dosyalarının birinde uygulama/oyun türüne göre %280'e varan performans artışı (Spider platformuna göre) sağlanacağı iddia ediliyordu. İsminden de anlaşılacağı üzere ejderhalı bir logo tasarımına sahip olan Dragon platformu muhtemelen 8 Ocak'ta yapılması beklenen Phenom II lansmanı ile anons edilecek.
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artık güçlü şeylerle adını yazdır e kartı segmentini ele geçirmesini bildi
işlemci sektörüne agırlık vermesi şart artık
yanlız şöle bişey var, amd 38xx serisinin mimarisinde çok fazla değişiklik yapmadan, çeşitli optimizasyonlar ve geliştirmeler yparak 48xx serisini çıkardı ve oldukça da başarılı oldu.
phenomII lerde sanki önceki nesil phenomların bütün eksiklikleri kapatılmış, biraz daha geliştirilmiş ve frekansları yükseltilmiş modelleri gibi duruyo.
yani ekran kartındaki politikasını burada da uygulayacak gibi.
eğer fiyat olarak da 48xx serisinde uyguladığı politikayı uygularsa bence oldukça iyi bi konuma gelebilir.
Haber için teşekkürler.