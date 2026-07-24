AMD Zen 7 ve Zen 8 işlemci mimarileri doğrulandı: İşte yol haritası

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AMD, düzenlediği Advancing AI 2026 etkinliğinde işlemci yol haritasına ilişkin önemli ayrıntıla paylaştı. Şirket, 2028'de Zen 7, 2030'da ise Zen 8 mimarisini kullanıma sunacağını resmen doğruladı. Yeni nesil mimariler, sırasıyla 7. nesil EPYC "Florence" ve 8. nesil EPYC "Ravenna" işlemci ailesine güç verecek.

AMD Zen 7 geliyor

AMD'nin paylaştığı yol haritasına göre Zen 7 mimarisi 2028 döneminde piyasaya çıkacak. İşlemciler, önceki Zen nesillerinde olduğu gibi standart çekirdek yapısının yanı sıra hesaplama odaklı Zen 7C sürümüyle de sunulacak.

Şirket, Zen 7 tabanlı EPYC Florence işlemcilerinin yeni nesil üretim teknolojisi ile üretileceğini açıkladı. AMD süreç teknolojinin adını paylaşmasa da bunun 2 nm altı sınıfındaki üretim teknolojilerinden biri olması bekleniyor. Olası adaylar arasında TSMC'nin A16 ve A14 süreçleri bulunuyor.

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EPYC Florence, AMD'nin açıklamasına göre MRDIMM ve LPDDR tabanlı yeni nesil bellek standartlarını destekleyen ilk EPYC ailesi olacak. Bunun da DDR6 belleklere işaret ettiği belirtiliyor.

Yeni işlemciler mevcut SP7 ve SP8 platformlarıyla uyumlu olacak. SP7 platformu en yüksek çekirdek sayısı ve performansa odaklanırken SP8 platformu ise sistem başına maliyet ve verimlilik dengesini ön plana çıkaracak.

Zen 7 tabanlı EPYC Florence işlemcileri, AMD'nin ACE (AI Compute Extensions) desteği sunan ilk EPYC ailesi olma özelliğini taşıyacak. ACE, Intel ve AMD'nin x86 ekosistemini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu x86 EAG kapsamında geliştirilen bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Bu uzantılar, x86 platformlarında standartlaştırılmış matris hızlandırma yetenekleri sağlayarak yapay zeka iş yüklerinin daha verimli çalışmasına katkı sunacak.

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AMD, EPYC Florence işlemcilerinin aynı zamanda yeni nesil Ferrara kod adlı yapay zeka raf sistemlerinin ana işlemcisi olacağını da açıkladı. Şirket ayrıca Ferrara altyapısını temel alan ve Fidenza kod adını taşıyan yeni bir "Agentic Sandbox" platformu üzerinde çalışıyor.

Öte yandan Ferrara, mevcut Helios platformunun yerini almayacak. AMD, 2027 yılında EPYC Verano işlemcileri, Instinct MI500 GPU'ları ve Pensando Como/Monza yongalarını bir araya getiren Helios 500 raf ölçekli sistemini de piyasaya sürecek.

Instinct MI500 ve MI600 yol haritası da netleşti

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AMD etkinlikte Instinct hızlandırıcılarının geleceğine ilişkin yeni bilgiler de paylaştı. 2027'de çıkacak Instinct MI500 serisi, CDNA 6 mimarisi, HBM4e bellek, gelişmiş GPU ölçeklendirme özellikleri ve bakır ile optik bağlantılara hazır tasarımlar ile gelecek. Bu ürünler Nvidia Rubin Ultra’nın karşısına konumlanacak.

Bunun ardından gelecek Instinct MI600 serisi ise CDNA-Next mimarisini temel alacak ve 2028 yılında piyasaya sürülecek. Bu da Nvidia’nın Feynman mimarisine rakip olacak. Yeni hızlandırıcılar, EPYC Florence işlemcileri ve Pensando Palma/Levanzo yongalarıyla birlikte Helios 600 yapay zeka raf sistemlerinde kullanılacak.

Zen 8 geliştirme aşamasına geçti

AMD, Zen 7'nin devamı olacak Zen 8 mimarisinin de geliştirme sürecinde olduğunu doğruladı. 2030 yılında kullanıma sunulması planlanan Zen 8, 8. nesil EPYC "Ravenna" işlemci ailesine güç verecek.

Şimdilik Zen 8 mimarisi ve bu mimari üzerine şekillenecek ürünler hakkında bilgiler oldukça kısıtlı.

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AMD Zen 7 ve Zen 8 mimarileri doğrulandı: İşte yol haritası

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