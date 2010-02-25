Philips, mikro müzik sistemlerini SoundSphere ile güncelledi.

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Philips SoundSphere MCi900

Daha önce haberini yaptığımız GoGear serisinin yeni modellerinden sonra Philips, SoundSphere ile mikro müzik sistemlerini güncelledi.

Güncellenmiş set(MCi900), 1 adet SoundSphere hoparlör çifti ve herbirinin üzerinde bulunan tiz sürücülerinden(tweeter olarak da bilinir) oluşuyor. 100 Watt'lık efektif ses çıkış gücüne sahip olan SoundSphere CD/DVD oynatabiliyor, sahip olduğu 160 GB'lık HDD'de, USB girişli mobil cihazınızda ya da Streamium teknolojisi ile kablosuz olarak bağladığınız PC/Mac bilgisayarda bulunan ses dosyalarını çalabiliyor. Bu dosyalar içinde ekranı aracılığıyla dolaşabiliyorsunuz, müzik çalmanın yanında resim dosyalarını da görüntüleyebiliyorsunuz. SoundSphere ayrıca internet radyo desteği ile de sizi hiçbir zaman müziksiz bırakmamayı amaçlıyor.

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Philips SoundSphere MCD900

Philips ek olarak daha düşük fiyatlı olması beklenen, MCi900'ün birkaç özelliği kırpılmış bir modelini de duyurdu. Bu model(MCD900) HDD, internet radyo ve kablosuz olarak PC/Mac bilgisayara bağlanıp bulunan müzikleri çalmasına olanak tanıyan Streamium teknolojisine sahip olmaması ile daha düşük fiyat aralığı düşünen kullanıcılara alternatif olacak. Her iki ürün de sert alüminyum kabin bulundururken fiyatları ve ne zaman piyasada olacakları hakkında bilgi verilmedi.