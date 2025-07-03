Telegram, yeni özellikleri duyurdu: İçerikten para kazanma ve fazlası

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Telegram, 11.13.0 sürüme güncellendi. Yeni kontrol listeleri ve kanallar için önerilen gönderiler, kullanıcılar için görev takibini kolaylaştırmayı ve kanal sahiplerinin etkileşime girip para kazanmasını sağlayan yeni yollar oluşturmayı amaçlıyor.

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Kontrol listeleri

Telegram Premium kullanıcıları artık herhangi bir sohbette görev yönetimi, ekip koordinasyonu veya kişisel yapılacaklar listeleri için kullanılabilen etkileşimli kontrol listeleri oluşturabiliyor. Bu kontrol listeleri, oluşturucunun öğeleri tamamlanmış olarak işaretleyebilecek veya yeni görevler ekleyebilecek kişileri kontrol etmesini sağlayan ayrıntılı izinlerle geliyor. Telegram’da kontrol listesi oluşturmak için:

Herhangi bir sohbette ek menüsünü açın Kontrol Listesi’ne dokunun Birebir sohbetlerde, gruplarda veya hatta kaydedilen mesajlarınızda paylaşın

Kanallarda önerilen gönderiler

Telegram artık abonelerin yeni önerilen gönderiler arayüzü aracılığıyla kanallara içerik göndermesine izin veriyor. Kullanıcılar hayran içeriklerini, incelemeleri, tanıtımları ve daha fazlasını paylaşabiliyor. Bu gönderiler kanala doğrudan mesaj olarak gönderiliyor, belirli bir zamana planlanabiliyor veya kanal sahibinin takdirine bırakılabiliyor. Gönderi önerme özelliği, Telegram Premium aboneliği olanlara sunuluyor.

Önerilen gönderilerin finansmanı

Tam Boyutta Gör Gönderi öneren kullanıcılar Telegram Yıldızları veya Toncoin kullanarak ödüller sunabiliyor ve kanal sahiplerini içeriklerini yayınlamaya teşvik edebiliyor.

Toncoin, Fragment aracılığıyla eklenebilir

Fragment veya @PremiumBot hizmeti aracılığıyla daha yüksek miktarda yıldız alınabilir.

Ödül, gönderi paylaşıldıktan 24 saat sonra gönderilir.

Gönderi erken kaldırılırsa ödenecek tutarın tamamı otomatik olarak iade edilir

Para kazanma ve gizlilik

Tam Boyutta Gör Önerilen gönderiler, her büyüklükteki kanalın Telegram uygulamasından çıkmadan içerik toplamasına ve bağlı kuruluş tanıtımlarına katılmasına olanak tanıyor. Telegram, bunun gizliliği koruduğunu ve dolandırıcılık riskini azalttığını söylüyor.

Telegram’ın üçüncü taraf politikaları gereği, yıldızlar 21 gün içinde iade edilebilirken, Toncoin ödemeleri iade edilemiyor. Kanal sahipleri ayrıca, onaylayıp yayınlamadan önce önerilen gönderi içeriğini ve fiyatlandırmasını görüşebiliyor.

Yeni özellikler hem Android hem de iOS kullanıcıları için Telegram 11.13.0 sürümüyle sunulmaya başlandı.

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Telegram güncellemesi, para kazanmanın yeni yolunu sunuyor

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