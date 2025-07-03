Telegram, yeni özellikleri duyurdu: İçerikten para kazanma ve fazlası

Kontrol listeleri
Telegram Premium kullanıcıları artık herhangi bir sohbette görev yönetimi, ekip koordinasyonu veya kişisel yapılacaklar listeleri için kullanılabilen etkileşimli kontrol listeleri oluşturabiliyor. Bu kontrol listeleri, oluşturucunun öğeleri tamamlanmış olarak işaretleyebilecek veya yeni görevler ekleyebilecek kişileri kontrol etmesini sağlayan ayrıntılı izinlerle geliyor. Telegram’da kontrol listesi oluşturmak için:
- Herhangi bir sohbette ek menüsünü açın
- Kontrol Listesi’ne dokunun
- Birebir sohbetlerde, gruplarda veya hatta kaydedilen mesajlarınızda paylaşın
Kanallarda önerilen gönderiler
Önerilen gönderilerin finansmanı
- Toncoin, Fragment aracılığıyla eklenebilir
- Fragment veya @PremiumBot hizmeti aracılığıyla daha yüksek miktarda yıldız alınabilir.
- Ödül, gönderi paylaşıldıktan 24 saat sonra gönderilir.
- Gönderi erken kaldırılırsa ödenecek tutarın tamamı otomatik olarak iade edilir
Para kazanma ve gizlilik
Telegram’ın üçüncü taraf politikaları gereği, yıldızlar 21 gün içinde iade edilebilirken, Toncoin ödemeleri iade edilemiyor. Kanal sahipleri ayrıca, onaylayıp yayınlamadan önce önerilen gönderi içeriğini ve fiyatlandırmasını görüşebiliyor.
Yeni özellikler hem Android hem de iOS kullanıcıları için Telegram 11.13.0 sürümüyle sunulmaya başlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: