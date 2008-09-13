Philips Wake-Up Light; Doğal seslerle uyandıran alarm

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Büyük şehirlerde yaşamanın kimi zaman yorucu ve sıkıntı verici olduğu malum. Doğa ile buluşmak ve yeşil alanlara kaçabilmek te çalışma hayatının yoğun temposundan ötürü pek mümkün olmuyor veya sıklıkla gerçekleştirilemiyor. Sektörün lider isimlerinden Philips'in ev elektroniği departmanı güne farklı ve sıkıntısız başlamak isteyen kullanıcılar için Wake-Up Light adını verdiği yeni bir ürün geliştirdi. Bir çeşit uyandırma alarmı diyebileceğimiz yeni ürün standart çalar saatlere göre temel bazı farklılıklar içeriyor. Doğal aydınlatmaya sahip olan Philips Wake-Up Light, güneşin doğuşunu simüle ediyor yani ışık seviyesi zaman aralıklarıyla artıyor. Öte yandan ürün doğal ses alarmanına sahip yani kullanıcılar cıvıldayan kuş, böcek veya dalga sesleriyle uyandırılabiliyorlar. FM radyo özelliği de bulunan Philips Wake-Up Light'ın Avrupa'da kullanıma sunulduğu belirtiliyor.