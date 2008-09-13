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Philips Wake-Up Light; Doğal seslerle uyandıran alarm

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
18,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Büyük şehirlerde yaşamanın kimi zaman yorucu ve sıkıntı verici olduğu malum. Doğa ile buluşmak ve yeşil alanlara kaçabilmek te çalışma hayatının yoğun temposundan ötürü pek mümkün olmuyor veya sıklıkla gerçekleştirilemiyor. Sektörün lider isimlerinden Philips'in ev elektroniği departmanı güne farklı ve sıkıntısız başlamak isteyen kullanıcılar için Wake-Up Light adını verdiği yeni bir ürün geliştirdi. Bir çeşit uyandırma alarmı diyebileceğimiz yeni ürün standart çalar saatlere göre temel bazı farklılıklar içeriyor. Doğal aydınlatmaya sahip olan Philips Wake-Up Light, güneşin doğuşunu simüle ediyor yani ışık seviyesi zaman aralıklarıyla artıyor. Öte yandan ürün doğal ses alarmanına sahip yani kullanıcılar cıvıldayan kuş, böcek veya dalga sesleriyle uyandırılabiliyorlar. FM radyo özelliği de bulunan Philips Wake-Up Light'ın Avrupa'da kullanıma sunulduğu belirtiliyor.
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DarkPlayer00 11 yıl
İlginç bi cihaz
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venom88 11 yıl
Sabahları kuş sesleriyle uyanmak güzel olabilir düşünçe olarak güzel ses kalitesi ve çalan sesler güzelse iş yapar bu alet :)
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
bi faydasının olcağını sanmıyorum
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Lucidbit 11 yıl
Uyanırmısın daha çok mu uyuyasın gelir orası belli değil tabi.
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KANUNI61 11 yıl

Orjinalden alıntı: venom88

Sabahları kuş sesleriyle uyanmak güzel olabilir düşünçe olarak güzel ses kalitesi ve çalan sesler güzelse iş yapar bu alet :)



Philips heralde yok bide kötü olsun sesler

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