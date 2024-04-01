Yaz sıcağından kurtaracak en iyi vantilatör modelleri & markaları (2024)

- En İyi Vantilatörler 🥤
- 1️⃣ Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2
- 2️⃣ Philips 5000 Serisi Tower Fan
- 3️⃣ Dreo Cruiser Pro
- 4️⃣ Dijitsu VN06
- 5️⃣ AICase Stand Fan
- 6️⃣ Gaiatop Mini Fan
- 7️⃣ Rowenta VU6620 Eole
- 8️⃣ Minesk Masaüstü USB Vantilatör
- 9️⃣ Xiaomi Smart Tower Fan
- 🔟 Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan
- 11. Bel Air Home 3 Blade Tavan Vantilatörü
- Vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- En iyi vantilatör kaç watt olmalı?
- Vantilatör iyisi nasıl anlaşılır?
- En iyi vantilatör markası hangisi?
- Vantilatör mü daha çok elektrik harcar klima mı?
- Kule tipi vantilatör alınır mı?
- Yorumlar
Yaz sıcağında bunalanlar için serinlemenin en etkili yollarından biri hiç şüphesiz vantilatörlerdir. Klimaların yüksek enerji tüketimine bağlı kalmak ve kapalı ortamlara hapsolmak yerine, daha doğal ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız vantilatörler tam da aradığınız şey olabilir. Peki, piyasadaki onlarca model arasından en iyi vantilatör hangisi? Bu yazıda ihtiyacınıza uygun vantilatörü seçerken dikkat etmeniz gereken kriterlere, kullanıcı yorumlarına ve en iyi vantilatör modellerine yer vereceğiz.
|Marka/Model 💧
|Fiyat 🏷️
|Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2
|5.990 TL
|Philips 5000 Serisi Tower Fan
|3.932 TL
|Dreo Cruiser Pro
|3.300 TL
|Dijitsu VN06
|844 TL
|AICase Stand Fan
|1.099 TL
|Gaiatop Mini Fan
|1.703 TL
|Rowenta VU6620
|3.483 TL
|Minesk Masaüstü USB Vantilatör
|389 TL
|Xiaomi Smart Tower Fan
|3.953 TL
|Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan
|4.299 TL
|Bel Air Home 3 Blade tavan vantilatörü
|2.506 TL
Vantilatör yorumları dikkate alındığında; en iyi vantilatör markaları sıralamasında Xiaomi, Philips ve Dreo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek vantilatör önerileri olarak ise Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, Philips 5000 Serisi Tower Fan ve Dreo Cruiser Pro modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2
- DC motor ile 1kWh güç tüketimi
- Masa ve ayaklı kullanım
- Çift kanat (5+2) teknolojisi
- Google Asistan ve Amazon Alexa ile sesli kontrol
- Mi Home ile mobil uygulamadan kontrol
- 14 metre kapsama alanı
- 140 derece açı
- 30,2 dB(A) kadar düşük gürültü seviyesi
- 15 W
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok memnunum. Sessiz bir şekilde tüm odada ufak bir esinti alabilirsiniz. Ve isterseniz kuvvetli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Çok şık.
👩 Ürün klasik vantilatörlerden daha küçük ama kesinlikle hepsinden daha iyi. Telefon uygulaması bana beklediğimden çok daha fazla kontrol sağladı. Örneğin telefon üzerinden vantilatörü hafifçe sağa sola döndürebiliyorum, salınımı açıp kaç derecelik bir aralıkta salınım yapacağını seçebiliyorum, bunlar çok güzel.
2️⃣ Philips 5000 Serisi Tower Fan
- Aromaterapi ile esansiyel yağ desteği
- 60 salınım özelliği
- 1 ila 7 saat zaman ayarı
- Sessiz uyku modu
- 2230 m3/saat hava akışı
- Uzaktan kumanda ve dokunmatik panel
- Minimum 39 dB, maksimum 46 dB gürültü seviyesi
- 40W
Philips 5000 Serisi Tower Fan kullanıcı yorumları 💭
👨 Yatak odası için aldım ve mükemmel çalışıyor. Uzaktan kumanda da gayet iyi. Bulabildiğim tek dezavantajı, en düşük ayarın hala oldukça güçlü olması. Genel olarak çok memnun.
👩 Harika. Ürün oldukça şık görünüyor. Soğutması kuvvetli. Hatta ilk seviyede bile güçlü bir rüzgar oluşturuyor. Ben oldukça beğendim, vantilatör arayanlara tavsiye ederim.
3️⃣ Dreo Cruiser Pro
- 5 hız ayarı ve 3 mod (Normal, Doğal veya Uyku)
- 34 dB gürültü seviyesi
- 90 derece salınım açısı
- 1 ila 12 saat zaman ayarı
- TurboSlinet ile 7.3m/s serinletme
- 36 Watt
Dreo Cruiser Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 En düşük ayarda bile çok fazla rüzgar estiriyor. Tüm özelliklerini kullanmasam da kumandasıyla her şeye ulaşmak mümkün. Biraz büyük ancak daha önce kullandığım ürüne göre daha şık ve çok daha güçlü.
👩 Kule tipi ürünlerin hava sirkülasyonu nedense daha iyi oluyor. Ortamı güzel bir şekilde soğutuyor. Fazla ses çıkarmıyor. Kullanımı da gayet kolay. Tavsiye ederim.
4️⃣ Dijitsu VN06
Dijitsu VN06 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre çok fazla bir şey beklememek gerek. Ama bunlara rağmen bana gelen ürünlerde herhangi bir eksiklik sıkıntı Plastiğin de kokma, Kir pas, kırık çıkık vs gibi bir durum rastlamadım.
👩 Fazla para vermeye gerek yok. Gayet güçlü bir şekilde son kademe rüzgar estiriyor. Sıcak havalarda ideal. Elbette kalite farkı vardır ama işini yapıyor.
5️⃣ AICase Stand Fan
- Katlanabilir yapı ile benzersiz teleskopik tasarım
- 1-12 saat arasında zamanlayıcı
- 7200mAh şarj edilebilir batarya
- 5.5 saat ile 23.5 saat arası kullanım ömrü
- 4 adet kullanım modu
- USB bağlantısı
- 40 dB
AICase Stand Fan kullanıcı yorumları 💭
👨 3 kademesi var. İlk ikisi yeterli. Süre ayarı var, kumandası var, type c kablosuyla geliyor, adaptörü yok, Bir tanede "3 saniye çalış 1 saniye dur" şeklinde modu var. Önemli olan yer kaplamaması ise çok mantıklı bir çözüm.
👩 Alanım biraz dar olduğu için bunu aldım. Yazın bazadan çıkarıp kuruyorum. Her yere sığıyor ayrıca üç kademesi de oldukça güçlü rüzgar yapıyor. Çok memnunuz.
6️⃣ Gaiatop Mini Fan
- Şarj edilebilir
- 2500mAh batarya ile uzun süreli kullanım
- Üç adet fan hız ayarı
- İster elde ister masada kullanım
- Ergonomik ve şık tasarım
Gaiatop Mini kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu fanla ilgili her şeyi beğendim. Hızlı şarj oluyor ve pili de uzun süre dayanıyor. Ayrıca çok gürültü de yapmıyor küçük bir fana göre. Üç ayarı var ve sıcak havalarda, dolmuşta çok iyi çalışıyor.
👩 Tasarımı çok iyi ve kendisi de küçük. Çantaya sığıyor. Her yere götürmek mümkün. Çok iyi hava estiriyor. Çok memnunum.
7️⃣ Rowenta VU6620 Eole
- 3 farklı hava hızı
- 180 derece salınım teknolojisi
- 15 m2'lik bir odanın LED aydınlatmasından daha az enerji tüketir
- Üç zamanlayıcı (1 saat, 2 saat ve 3 saat) ayarı
- Yüzde 15 daha uzun ön ızgara
- Kolay temizlik ve kolay taşıma
Rowenta VU6620 kullanıcı yorumları 💭
👨 Normal vantilatörden çok daha iyi. Kumandası olması daha da güzel. Sabah akşam durmadan çalıştırıyoruz. Filtresi çıkarılıp temizleniyor. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.
👩 Bir klima değil fakat çatı katında oturanlar bilir ev yanıyor, artık oturulabilecek bir seviyede, fan gibi havayı döndürmüyor, klima gibi buz yapmıyor ama serinletiyor evi. Memnunuz.
8️⃣ Minesk Masaüstü USB Vantilatör
- 2200 Rpm hızında dönen motor
- 360 derece dönebilen ergonomik yapı
- 2 kademeli hız ayarı
- Masa üstü için ya da herhangi bir yere tutunabilen mandallı kompakt tasarım
- Kaliteli materyal ve şık tasarım
Minesk Masaüstü USB Vantilatör kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün kaliteli duruyor. Kablosu bir tarafı type-c (bu kısım cihaza takılıyor) diğer tarafı usb-a (bilgisayara, şarj cihazlarına takılan klasik giriş). Kablonun cihazdan ayrılabilmesi güzel olmuş çünkü bu tür vantilatörlerde genelde hep kablo kısmından bozuluyor ve cihaz çöp oluyor ama burada ayrı olduğu için kablo değiştirilebilir. Cihazın üfleme gücü yüksek 1. derece hayli yeterli 2. derece kuvvetli biraz, çoğu zaman gerek olmuyor.
👩 Daha önce, yine usb ile çalışan daha basit (plastik ya da metal versiyonlarını bulabilirsiniz) mini vantilatörüm vardı, gürültülüydü ve bir kac aylık kullanımdan sonra bozulmuştu ve şu an fiyatı bence o kalitesizliğe değmez. Kıyas bile etmeye gerek yok! Minesk çok güzel bir ürün ve malzeme + montaj kalitesine göre fiyatı gayet iyi. Bence bayağı sessiz çalışıyor ve 1. kademe bana yetti, yaz aylarında belki 2. kademeye ihtiyaç olur ama o da sessiz.
9️⃣ Xiaomi Smart Tower Fan
- Google Asistan ve Amazon Alexa ile sesli kontrol
- 150 derece ayarlanabilir ultra geniş açı
- 34,6 dB düzeyinde düşük gürültü
- 8 saat zaman ayarı
- 6,9 mm ince hava çıkışı
- Mi Home ile IoT bağlantısı ve kontrolü
- Değişken frekanslı DC fan
Xiaomi Smart Tower Fan kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet güzel ambalajlanmış, hasarsız olarak elime ulaştı. Beklediğimden iyi performansı var, başarılı bir ürün. Performansından çok mennunum.
👩 Gerçekten çok memnunum. Bir ve ikinci hız ayarında hiçbir şey duyulmuyor ve güzel de soğutuyor. Daha yüksek hızlarda ses duyuluyor ama mesela TV’nin sesini açmak zorunda bırakmıyor.
🔟 Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan
- 46 inçlik geni çerçeve
- 70 derece salınım açısı
- 45W güç
- 3 adet fan hızı ayarı
- 4 adet çalışma modu
- Uzaktan kumanda
- Dahili zamanlayıcı
Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün amacına uygun. Ortamı soğutmasını beklemeyin, sonuçta bir klima değil, direk kendinize üfletmeniz lazım. Güzel bir ürün.
👩 Tasarımı çok iyi, oturma odasında şık durdu. Ayrıca sesi de oldukça düşük. Uzaktan kumandası da var. Garip sesler de çıkarmıyor ve sirkülasyonu da iyi. Her açıdan güçlü.
11. Bel Air Home 3 Blade Tavan Vantilatörü
- DC motor ile enerji verimliliği ve yüksek performans
- Dahili aydınlatma (3000 K, 4000 K, 6500 K) 1960 lümen
- 3 ters çevrilebilir kanat
- 6 farklı hava hızı ayarı
- Yaz ve kış modlar
- 20 watt
- Uzaktan kumanda
Bel Air Home 3 Blade tavan vantilatörü kullanıcı yorumları 💭
👨 Süper bir ürün montajı bazı kişiler için zorlayıcı olabilir. Ben zorlanmadım. Sorunsuz çalışıyor. Tavsiye edilebilecek kadar kaliteli ve şık.
👩 Sıcaklığın abartılı yüksek olduğu bu dönemde çok iyi geldi. Montaj işlerinden anlamama rağmen zorlandım. Aydınlatma fonksiyonları bile başlı başına fenomen. Tavsiye ederim.
En iyi soğutucu vantilatör tavsiyemizin sonuna geldik. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için tercih edilen en iyi vantilatör hayat kalitenizi yükseltecektir. En iyi tavan vantilatörleri geniş alanlar için idealken, kule tipi vantilatörler modern tasarımlarıyla öne çıkmakta. Ayaklı vantilatörler klasik ve kullanışlı bir seçenekken masa vantilatörleri ise küçük alanlarda kullanım için uygundur.
Vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Vantilatör tipi
- Kanat boyutu
- Enerji tüketimi
- Hız ayarı
- Salınım
- Uzaktan kumanda
- Gürültü seviyesi
- Güvenlik özellikleri
- Fiyat
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
En iyi vantilatör kaç watt olmalı?
Ev şartlarında kullanılacak vantilatörlerin watt gücünün çok yüksek olmasına gerek yoktur. Çünkü sanayi tipi vantilatörler gibi yüksek watt değerine sahip olan vantilatörler daha fazla enerji harcamaktadır. Bu nedenle ev için vantilatörler ortalama 50 ile 150 Watt arasında olması tavsiye edilir.
Vantilatör iyisi nasıl anlaşılır?
Vantilatör iyisi sizin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenmeli. Küçük bir odanız varsa çok güçlü ve yüksek watt değerine sahip bir ürün almanıza gerek yoktur.
En iyi vantilatör markası hangisi?
Piyasada birçok iyi vantilatör markası var, bu nedenle en iyisini seçmek zorlayıcı olabilir. Ancak genel olarak ihtiyaca göre ürün belirlemek daha önemlidir. Xiaomi, Philips ve Dreo bu alanda öne çıkan firmalardandır.
Vantilatör mü daha çok elektrik harcar klima mı?
Vantilatör ve klimanın elektrik tüketimi, kullanım süresi, cihazların güçleri ve enerji sınıflarına göre değişir. Genel olarak, kısa süreli kullanımlarda vantilatör, uzun süreli kullanımlarda ise klima daha az elektrik harcar.
Kule tipi vantilatör alınır mı?
Kule tipi vantilatörler az yer kaplar, sessizdir ve şıktır. Fakat pahalıdır, az hava üfler ve temizlemesi zordur. Kule tipi vantilatör almadan önce ihtiyacınız olan hava akımı, ses seviyesi, bütçe ve estetik gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Küçük alanlarda sessiz ve şık bir vantilatör arıyorsanız kule tipi vantilatör sizin için uygun olabilir.
En İyi Vantilatörler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25017Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...