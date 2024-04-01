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    Yaz sıcağından kurtaracak en iyi vantilatör modelleri & markaları (2024)

    En iyi vantilatör markaları ve modelleri ile serin bir yaz geçirmenizin anahtarı burada. 2024'te alınabilecek tavan, kule ve masa tipi vantilatör önerileri için tıklayın!

    Yaz sıcağında bunalanlar için serinlemenin en etkili yollarından biri hiç şüphesiz vantilatörlerdir. Klimaların yüksek enerji tüketimine bağlı kalmak ve kapalı ortamlara hapsolmak yerine, daha doğal ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız vantilatörler tam da aradığınız şey olabilir. Peki, piyasadaki onlarca model arasından en iyi vantilatör hangisi? Bu yazıda ihtiyacınıza uygun vantilatörü seçerken dikkat etmeniz gereken kriterlere, kullanıcı yorumlarına ve en iyi vantilatör modellerine yer vereceğiz.

    En İyi Vantilatörler 🥤
    Marka/Model 💧 Fiyat 🏷️
    Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 5.990 TL
    Philips 5000 Serisi Tower Fan 3.932 TL
    Dreo Cruiser Pro 3.300 TL
    Dijitsu VN06 844 TL
    AICase Stand Fan 1.099 TL
    Gaiatop Mini Fan 1.703 TL
    Rowenta VU6620 3.483 TL
    Minesk Masaüstü USB Vantilatör 389 TL
    Xiaomi Smart Tower Fan 3.953 TL
    Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan 4.299 TL
    Bel Air Home 3 Blade tavan vantilatörü 2.506 TL

    Vantilatör yorumları dikkate alındığında; en iyi vantilatör markaları sıralamasında Xiaomi, Philips ve Dreo öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek vantilatör önerileri olarak ise Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, Philips 5000 Serisi Tower Fan ve Dreo Cruiser Pro modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

    Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 vantilatör Tam Boyutta Gör
    En iyi vantilatör listemizin en başında Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 bulunuyor. Akıllı telefonlarınızdan kontrol edilebilen, Google Asistan ve Amazon Alexa uyumlu olan Mi Smart Standing Fan 2, sesli kontrol imkanı da sağlıyor. 14 metre kapsama alanı, çift kanat teknolojisi, masa ve zeminde kullanım, düşük ses seviyesi, 140 derece havalandırma açısı ile öne çıkıyor. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ayrıca geleneksel alüminyum telli motora göre daha yüksek çalışma verimliliğine ve daha uzun kullanım ömrüne sahip olan bakır telli bir DC motorla çalışıyor. Bu da enerji tüketimini düşürüyor. En iyi ayaklı vantilatör modellerinden olan ürün aynı zamanda masada da kullanılabiliyor.
    • DC motor ile 1kWh güç tüketimi
    • Masa ve ayaklı kullanım
    • Çift kanat (5+2) teknolojisi
    • Google Asistan ve Amazon Alexa ile sesli kontrol
    • Mi Home ile mobil uygulamadan kontrol
    • 14 metre kapsama alanı
    • 140 derece açı
    • 30,2 dB(A) kadar düşük gürültü seviyesi
    • 15 W

    Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok memnunum. Sessiz bir şekilde tüm odada ufak bir esinti alabilirsiniz. Ve isterseniz kuvvetli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Çok şık.

    👩 Ürün klasik vantilatörlerden daha küçük ama kesinlikle hepsinden daha iyi. Telefon uygulaması bana beklediğimden çok daha fazla kontrol sağladı. Örneğin telefon üzerinden vantilatörü hafifçe sağa sola döndürebiliyorum, salınımı açıp kaç derecelik bir aralıkta salınım yapacağını seçebiliyorum, bunlar çok güzel.

    2️⃣ Philips 5000 Serisi Tower Fan

    Philips 5000 Serisi Tower Fan Tam Boyutta Gör
    Philips 5000 Serisi Tower Fan, geniş ve yüksek hava çıkışı ile odayı hızla soğutmak için maksimum 2230 m3/saate kadar hava akışı sağlıyor. 3 hız ayarı ve 3 özel mod sahip olan ürün, minimum gürültü seviyesi 39 dB ve maksimum 46 dB seviyesine sahip. 60 salınım derecesi ile her yere serinliği ileten üründe ayrıca en sevdiğiniz esansiyel yağları kullanabilirsiniz. En iyi vantilatör markaları arasında olan Philips’in 5000 Serisi Tower Fan modeli sessiz uyku modunda ise fan hızını 30 dakika boyunca kademeli olarak düşürerek konforlu bir kullanım sağlıyor. Ayrıca 1 ila 7 saat arasında zaman ayarına da sahip.
    • Aromaterapi ile esansiyel yağ desteği
    • 60 salınım özelliği
    • 1 ila 7 saat zaman ayarı
    • Sessiz uyku modu
    • 2230 m3/saat hava akışı
    • Uzaktan kumanda ve dokunmatik panel
    • Minimum 39 dB, maksimum 46 dB gürültü seviyesi
    • 40W

    Philips 5000 Serisi Tower Fan kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yatak odası için aldım ve mükemmel çalışıyor. Uzaktan kumanda da gayet iyi. Bulabildiğim tek dezavantajı, en düşük ayarın hala oldukça güçlü olması. Genel olarak çok memnun.

    👩 Harika. Ürün oldukça şık görünüyor. Soğutması kuvvetli. Hatta ilk seviyede bile güçlü bir rüzgar oluşturuyor. Ben oldukça beğendim, vantilatör arayanlara tavsiye ederim.

    3️⃣ Dreo Cruiser Pro

    Dreo Cruiser Pro kule tipi vantilatör Tam Boyutta Gör
    En iyi kule tipi vantilatör modeli Dreo Cruiser Pro, 5 hız, 3 mod (Normal, Doğal veya Uyku) arasından seçim yapmanızı sağlıyor. Bu kontrolleri uzaktan kumanda ile sağlayan ürün, tasarım ve kompaktlık ile öne çıkıyor. 90 derece salınım açısıyla çok geniş bir alana hava akışı sağlayabilen Dreo Cruiser Pro, en çok tercih edilen vantilatör modellerinden birisi. 34 dB gürültü seviyesine sahip olan Dreo Cruiser Pro, dahili zamanlayıcı ile 1 ila 12 saat arasında ayarlanabilir.
    • 5 hız ayarı ve 3 mod (Normal, Doğal veya Uyku)
    • 34 dB gürültü seviyesi
    • 90 derece salınım açısı
    • 1 ila 12 saat zaman ayarı
    • TurboSlinet ile 7.3m/s serinletme
    • 36 Watt

    Dreo Cruiser Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 En düşük ayarda bile çok fazla rüzgar estiriyor. Tüm özelliklerini kullanmasam da kumandasıyla her şeye ulaşmak mümkün. Biraz büyük ancak daha önce kullandığım ürüne göre daha şık ve çok daha güçlü.

    👩 Kule tipi ürünlerin hava sirkülasyonu nedense daha iyi oluyor. Ortamı güzel bir şekilde soğutuyor. Fazla ses çıkarmıyor. Kullanımı da gayet kolay. Tavsiye ederim.

    4️⃣ Dijitsu VN06

    Dijitsu VN06 ayaklı vantilatör Tam Boyutta Gör
    Dijitsu VN06, ayaklı vantilatör arayan ancak çok fazla para harcamak istemeyenlere en iyi f/p vantilatör olarak hitap ediyor. Kurulumu son derece basit olan cihaz, geleneksel üç yapraklı bir pervaneye sahip. Üç farklı hız seçeneği sunan Dijitsu VN06, aydınlatma lambası sayesinde karanlık ortamlarda kullanım kolaylığı sunuyor. Ayarlanabilen zamanlayıcı özelliğine sahip olan vantilatör, pratik bir kullanım sunuyor. Dijitsu VN06, vantilatör fiyatları göz önüne alındığında en ucuz seçenek olarak öne çıkıyor.

    Dijitsu VN06 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyatına göre çok fazla bir şey beklememek gerek. Ama bunlara rağmen bana gelen ürünlerde herhangi bir eksiklik sıkıntı Plastiğin de kokma, Kir pas, kırık çıkık vs gibi bir durum rastlamadım.

    👩 Fazla para vermeye gerek yok. Gayet güçlü bir şekilde son kademe rüzgar estiriyor. Sıcak havalarda ideal. Elbette kalite farkı vardır ama işini yapıyor.

    5️⃣ AICase Stand Fan

    AICase Stand Fan masa vantilatörü Tam Boyutta Gör
    AICase Stand Fan, hem kompakt tasarım hem de en iyi soğutucu vantilatör önerisi isteyenler için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Katlanabilir yapısı sayesinde yer bakımından sıkıntı yaşayan kullanıcılara büyük bir avantaj sağlayan ürün, kış aylarında kolaylıkla depolanabiliyor. Bununla birlikte ürün aslında prize de bağlı değil. 7200mAh bataryası ile en iyi şarjlı vantilatör modellerinden birisi olan AICase Stand Fan, böylelikle dışarıda veya evin her yerinde kolay kullanma imkanı sağlıyor. Yine tasarım başarısı sayesinde AICase Stand Fan, masa vantilatörü olarak da kullanılabiliyor.
    • Katlanabilir yapı ile benzersiz teleskopik tasarım
    • 1-12 saat arasında zamanlayıcı
    • 7200mAh şarj edilebilir batarya
    • 5.5 saat ile 23.5 saat arası kullanım ömrü
    • 4 adet kullanım modu
    • USB bağlantısı
    • 40 dB

    AICase Stand Fan kullanıcı yorumları 💭

    👨 3 kademesi var. İlk ikisi yeterli. Süre ayarı var, kumandası var, type c kablosuyla geliyor, adaptörü yok, Bir tanede "3 saniye çalış 1 saniye dur" şeklinde modu var. Önemli olan yer kaplamaması ise çok mantıklı bir çözüm.

    👩 Alanım biraz dar olduğu için bunu aldım. Yazın bazadan çıkarıp kuruyorum. Her yere sığıyor ayrıca üç kademesi de oldukça güçlü rüzgar yapıyor. Çok memnunuz.

    6️⃣ Gaiatop Mini Fan

    Gaiatop Mini Fan el vantilatörü Tam Boyutta Gör
    Gaiatop Mini Fan, sık sık seyahat eden veya yaz için vantilatör arayanlar için harika bir seçenek. Ergonomik, şık tasarım ve küçük boyut ile çantaya sığabilen Gaiatop Mini Fan, en iyi el vantilatörü konumunda. El fanı arayanların tüm ihtiyacını karşılayan ürün, üç adet çalışma modu sunuyor. Kendisi küçük olsa da güçlü bir hava akışı oluşturmayı başarıyor. Ürünün ayrıca bir de şarj standı bulunuyor. Bu standa ürünü yerleştirerek hem şarj edebilir hem de ürünü masa vantilatörü formuna çevirebilirsiniz.
    • Şarj edilebilir
    • 2500mAh batarya ile uzun süreli kullanım
    • Üç adet fan hız ayarı
    • İster elde ister masada kullanım
    • Ergonomik ve şık tasarım

    Gaiatop Mini kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu fanla ilgili her şeyi beğendim. Hızlı şarj oluyor ve pili de uzun süre dayanıyor. Ayrıca çok gürültü de yapmıyor küçük bir fana göre. Üç ayarı var ve sıcak havalarda, dolmuşta çok iyi çalışıyor.

    👩 Tasarımı çok iyi ve kendisi de küçük. Çantaya sığıyor. Her yere götürmek mümkün. Çok iyi hava estiriyor. Çok memnunum.

    7️⃣ Rowenta VU6620 Eole

    Rowenta VU6620 Eole kule tipi vantilatör Tam Boyutta Gör
    En iyi kule tipi vantilatör modelleri arasında olan Rowenta VU6620 Eole, 7,5 m mesafeye kadar hava akışı sağlayabiliyor. Ders çalışırken, televizyon izlerken veya uyurken rahatsız edilmeden kullanım için, minimum hızda 43 dB ses seviyesine sahip olan Rowenta VU6620 Eole, üç hız kademesi sunuyor. en iyi vantilatör markası Rowenta, bu modelinde 180° yatay salınım açısıyla tam kapsama sağlıyor. Ayrıca üç zamanlayıcı (1 saat, 2 saat ve 3 saat) ayarı seçeneği de sunuluyor. En iyi soğutan vantilatör Rowenta VU6620 Eole, kolay temizlik ve kolay taşıma vadediyor.
    • 3 farklı hava hızı
    • 180 derece salınım teknolojisi
    • 15 m2'lik bir odanın LED aydınlatmasından daha az enerji tüketir
    • Üç zamanlayıcı (1 saat, 2 saat ve 3 saat) ayarı
    • Yüzde 15 daha uzun ön ızgara
    • Kolay temizlik ve kolay taşıma

    Rowenta VU6620 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Normal vantilatörden çok daha iyi. Kumandası olması daha da güzel. Sabah akşam durmadan çalıştırıyoruz. Filtresi çıkarılıp temizleniyor. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

    👩 Bir klima değil fakat çatı katında oturanlar bilir ev yanıyor, artık oturulabilecek bir seviyede, fan gibi havayı döndürmüyor, klima gibi buz yapmıyor ama serinletiyor evi. Memnunuz.

    8️⃣ Minesk Masaüstü USB Vantilatör

    Minesk Masaüstü USB Vantilatör Tam Boyutta Gör
    Minesk masaüstü USB vantilatör, masa başı çalışanların sıcak yaz günlerinde hayatını kurtacak cinsten bir ürün. Vantilatör kullanıcı yorumları arasında Minesk USB vantilatör, kendi alanında en iyi serinleten vantilatör olarak belirtiliyor. 2200 Rpm hızında fırçasız güçlü motor ile süper serinleme sağlayan ürün ayrıca 360 derece dönebilir yapıya sahip. Bunun yanında iki kademeli hız ayarı da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
    • 2200 Rpm hızında dönen motor
    • 360 derece dönebilen ergonomik yapı
    • 2 kademeli hız ayarı
    • Masa üstü için ya da herhangi bir yere tutunabilen mandallı kompakt tasarım
    • Kaliteli materyal ve şık tasarım

    Minesk Masaüstü USB Vantilatör kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün kaliteli duruyor. Kablosu bir tarafı type-c (bu kısım cihaza takılıyor) diğer tarafı usb-a (bilgisayara, şarj cihazlarına takılan klasik giriş). Kablonun cihazdan ayrılabilmesi güzel olmuş çünkü bu tür vantilatörlerde genelde hep kablo kısmından bozuluyor ve cihaz çöp oluyor ama burada ayrı olduğu için kablo değiştirilebilir. Cihazın üfleme gücü yüksek 1. derece hayli yeterli 2. derece kuvvetli biraz, çoğu zaman gerek olmuyor.

    👩 Daha önce, yine usb ile çalışan daha basit (plastik ya da metal versiyonlarını bulabilirsiniz) mini vantilatörüm vardı, gürültülüydü ve bir kac aylık kullanımdan sonra bozulmuştu ve şu an fiyatı bence o kalitesizliğe değmez. Kıyas bile etmeye gerek yok! Minesk çok güzel bir ürün ve malzeme + montaj kalitesine göre fiyatı gayet iyi. Bence bayağı sessiz çalışıyor ve 1. kademe bana yetti, yaz aylarında belki 2. kademeye ihtiyaç olur ama o da sessiz.

    9️⃣ Xiaomi Smart Tower Fan

    Xiaomi Smart Tower Fan kule vantilatörü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Smart Tower Fan, piyasada bulunan en iyi kule tipi vantilatörler arasında yer alıyor. Sesli kontrol için Google Asistan ve Amazon Alexa dijital asistanlarına sahip olan Xiaomi Smart Tower Fan, Mi Home uygulaması aracılığıyla detaylı ve kolay kullanım imkanı tanıyor. 150 derece ayarlanabilir ultra geniş açı özelliğiyle dikkat çeken ürün aynı zamanda 34,6 dB düzeyinde düşük gürültü sunuyor. Değişken frekanslı DC fan doğrudan rüzgara sebep olmaz, doğal ve hafif bir esinti sağlarken bu sayede sessizliği öne çıkarıyor. En kaliteli vantilatör olan Xiaomi Smart Tower Fan, 8 saat zaman ayarına sahip.
    • Google Asistan ve Amazon Alexa ile sesli kontrol
    • 150 derece ayarlanabilir ultra geniş açı
    • 34,6 dB düzeyinde düşük gürültü
    • 8 saat zaman ayarı
    • 6,9 mm ince hava çıkışı
    • Mi Home ile IoT bağlantısı ve kontrolü
    • Değişken frekanslı DC fan

    Xiaomi Smart Tower Fan kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gayet güzel ambalajlanmış, hasarsız olarak elime ulaştı. Beklediğimden iyi performansı var, başarılı bir ürün. Performansından çok mennunum.

    👩 Gerçekten çok memnunum. Bir ve ikinci hız ayarında hiçbir şey duyulmuyor ve güzel de soğutuyor. Daha yüksek hızlarda ses duyuluyor ama mesela TV’nin sesini açmak zorunda bırakmıyor.

    🔟 Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan

    Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan Tam Boyutta Gör
    Uzun ve güçlü 46 inçlik salınımlı kule fanı arıyorsanız 45W Pro Breeze elektrikli kule fanı tam da aradığınız ürün olabilir. En iyi vantilatör fiyatları göz önüne alındığında fiyatıyla dikkat çeken Pro Breeze 46 Oscillating, 70 derecelik salınma açısına sahip. Üç adet fan hızı ayarı ve dört adet çalışma moduna sahip olan ürün, uzaktan kumanda ile kolay bir kullanım vadediyor. 12 saatlik otomatik açma/kapama zamanlayıcısı ile sezgisel bir deneyim sağlayan en güçlü vantilatör, zarif tasarımıyla da odanıza zarafet getirmeyi amaçlıyor.
    • 46 inçlik geni çerçeve
    • 70 derece salınım açısı
    • 45W güç
    • 3 adet fan hızı ayarı
    • 4 adet çalışma modu
    • Uzaktan kumanda
    • Dahili zamanlayıcı

    Pro Breeze 46 Oscillating Tower Fan kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün amacına uygun. Ortamı soğutmasını beklemeyin, sonuçta bir klima değil, direk kendinize üfletmeniz lazım. Güzel bir ürün.

    👩 Tasarımı çok iyi, oturma odasında şık durdu. Ayrıca sesi de oldukça düşük. Uzaktan kumandası da var. Garip sesler de çıkarmıyor ve sirkülasyonu da iyi. Her açıdan güçlü.

    11. Bel Air Home 3 Blade Tavan Vantilatörü

    Bel Air Home 3 Blade tavan vantilatörü Tam Boyutta Gör
    Listemizin son ürününde ise en çok önerilerin en iyi tavan vantilatörü Bel Air Home 3 Blade bulunuyor. En iyi tavan vantilatörleri arasında olan ürün, Amazon’da çok satanlarda 1. Sırada yer alıyor. Bel Air Home tavan vantilatörü, 20 W güçteki DC motoru ile enerji tasarrufu sağlarken üç farklı ışık sıcaklığı (3000 K, 4000 K, 6500 K) ve 6 hız seçeneği ile her mevsim için ideal konforu sunuyor. Bir tavan vantilatöründen aranan her şeye sahip olan üründe, Metal, MDF ve camdan üretilmiş 3 ters çevrilebilir kanat bulunuyor. Entegre LED ışıklı bu tavan vantilatörü, 1960 lümenlik aydınlatma kapasitesiyle sadece serinletme sağlamıyor odanın her yerini de aydınlatıyor.
    • DC motor ile enerji verimliliği ve yüksek performans
    • Dahili aydınlatma (3000 K, 4000 K, 6500 K) 1960 lümen
    • 3 ters çevrilebilir kanat
    • 6 farklı hava hızı ayarı
    • Yaz ve kış modlar
    • ‎20 watt
    • Uzaktan kumanda

    Bel Air Home 3 Blade tavan vantilatörü kullanıcı yorumları 💭

    👨 Süper bir ürün montajı bazı kişiler için zorlayıcı olabilir. Ben zorlanmadım. Sorunsuz çalışıyor. Tavsiye edilebilecek kadar kaliteli ve şık.

    👩 Sıcaklığın abartılı yüksek olduğu bu dönemde çok iyi geldi. Montaj işlerinden anlamama rağmen zorlandım. Aydınlatma fonksiyonları bile başlı başına fenomen. Tavsiye ederim.

    En iyi soğutucu vantilatör tavsiyemizin sonuna geldik. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için tercih edilen en iyi vantilatör hayat kalitenizi yükseltecektir. En iyi tavan vantilatörleri geniş alanlar için idealken, kule tipi vantilatörler modern tasarımlarıyla öne çıkmakta. Ayaklı vantilatörler klasik ve kullanışlı bir seçenekken masa vantilatörleri ise küçük alanlarda kullanım için uygundur.

    Vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli 🧐

    Vantilatör alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör

    • Vantilatör tipi
    • Kanat boyutu
    • Enerji tüketimi
    • Hız ayarı
    • Salınım
    • Uzaktan kumanda
    • Gürültü seviyesi
    • Güvenlik özellikleri
    • Fiyat

    Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

    vantilatörler Tam Boyutta Gör

    En iyi vantilatör kaç watt olmalı?

    Ev şartlarında kullanılacak vantilatörlerin watt gücünün çok yüksek olmasına gerek yoktur. Çünkü sanayi tipi vantilatörler gibi yüksek watt değerine sahip olan vantilatörler daha fazla enerji harcamaktadır. Bu nedenle ev için vantilatörler ortalama 50 ile 150 Watt arasında olması tavsiye edilir.

    Vantilatör iyisi nasıl anlaşılır?

    Vantilatör iyisi sizin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenmeli. Küçük bir odanız varsa çok güçlü ve yüksek watt değerine sahip bir ürün almanıza gerek yoktur.

    En iyi vantilatör markası hangisi?

    Piyasada birçok iyi vantilatör markası var, bu nedenle en iyisini seçmek zorlayıcı olabilir. Ancak genel olarak ihtiyaca göre ürün belirlemek daha önemlidir. Xiaomi, Philips ve Dreo bu alanda öne çıkan firmalardandır.

    Vantilatör mü daha çok elektrik harcar klima mı?

    Vantilatör ve klimanın elektrik tüketimi, kullanım süresi, cihazların güçleri ve enerji sınıflarına göre değişir. Genel olarak, kısa süreli kullanımlarda vantilatör, uzun süreli kullanımlarda ise klima daha az elektrik harcar.

    Kule tipi vantilatör alınır mı?

    Kule tipi vantilatörler az yer kaplar, sessizdir ve şıktır. Fakat pahalıdır, az hava üfler ve temizlemesi zordur. Kule tipi vantilatör almadan önce ihtiyacınız olan hava akımı, ses seviyesi, bütçe ve estetik gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Küçük alanlarda sessiz ve şık bir vantilatör arıyorsanız kule tipi vantilatör sizin için uygun olabilir.

    En İyi Vantilatörler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25017

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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