Phillips HomeRun 3000 Serisi Aqua Robot Süpürge - inceleme: Tek seferde hem süpür hem sil

Bu videomuzda Phillips'in yeni robot süpürgelerinden HomeRun 3000 Serisi Aqua robot süpürgeye yakından bakıyoruz. Süpürge tek seferde hem silip hem de süpürebilmesiyle dikkat çekiyor diyebiliriz.

Robot süpürgeler artık hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı ve her geçen gün farklı markalar farklı odellerini piyasaya sürüyor. Bugün bizlerin konuğu da Phillips'in HomeRun 3000 Serisi Aqua robot süpürgesi. Bu süpürge özellikle hem süpürüp hem de silebilmesiyle dikkat çeken bir süpürge. Uygulama üzerinden sunduğu ayarlar ve özelleştirmeleriyle birlikte de kesinlikle dikkat çeken bir süpürge olduğunu söylemek lazım. Son olarak şunu özellikle belirtmek isterim ki haritalama teknolojisi şu ana kadar denediğim süpürgeler arasında en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Eğer ürünü satın almak isterseniz buradan Amazon sayfasına ulaşabilirsiniz.

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