New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz The Last of Us'ın ikinci sezonundan gelen ilk fragmanı oldu. Biraz boş bir hafta olsa da birkaç öne çıkan konuyu konuşmaya çalıştık.

Oyun dünyasında bu hafta son birkaç haftanın aksine biraz daha sönük geçti. Ancak yine de birkaç tane önemli başlığımız vardı.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:50 Açılış

01:35 The Last of Us'ın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

08:53 Ghost of Tsushima 2 yerine “Ghost of Yotei” duyuruldu

13:00 Assassin's Creed Shadows, 14 Şubat 2025'e ertelendi

17:44 The Day Before'un yapımcısı, yeni oyun için para istiyor

21:11 Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.