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PhotoFast, G-Monster V5 ve V5J serisi SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, G-Monster V5 ve V5J serisi SSD'lerini duyurdu
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Sabit disklerin yerini alacağı ön görülen NAND flash tabanlı depolama çözümleri pazarında iddialı olmak isteyen PhotoFast firması, yeni nesil SSD modellerini duyurmaya devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla G-Monster V5 ve G-Monster V5J isimli seriler dahilinde hazırladığı yeni SSD'lerini endüstrinin beğenisine sundu. 2.5-inç boyutunda olan ve modeline göre 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunan SSD'ler SATA-II ara birimini destekliyor ve 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanıma süresi sunuyor.

Serilerin spesifik özelliklerine baktığımızda ise V5 çatısı altında hazırlanan modellerin 128MB'lık entegre bellek ve Indilinx tarafından geliştirilen kontrolcü ile yüksek performans segmentini hedefledikleri söylenebilir. Üst modelleri 270MB/s okuma ve yazma hızlarını destekleyen V5 serisi SSD'lerin aksine JMicron kontrolcüsü ile donatılan V5J serisi modellerde ise okuma hızı 240MB/sn, yazma hızı ise 200MB/sn olarak belirlenmiş ayrıca bu serideki modellerde 128MB yerine 256MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilmiş. İki yıllık garanti ile satuşa sunulacak SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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husNUKE 10 yıl
JMicron kontrolcüsünden ssd kullananlar çok şikayetçi, IO değerleri kotuymuş ve bilgi akışında anlık donmalar oluyormuş. SSD alırken kontrolcusune dikkat etmek lazım
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tolgaciik 10 yıl
bunlara verecek parayla hawaii de tatile çıkarız
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1963bursa 10 yıl
1TB OCZ 3.5" Colossus SSD öncesi ve sonrası, bu modeller 1TB OCZ Colossus'dan öncesi oluyorlar görüldüğü üzre, 256GB ha, Colossus satışa çıkmadan sattılar sattılar, satamadılar epey fiyat kırmaları gerekecek..Nede olsa herkes dizüstü kullanmıyor.....:D:D:D
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Shinning Star 10 yıl
Orjinalden alıntı: cluber00


Orjinalden alıntı: fx57
V5J serisi modellerde ise okuma hızı 240MB/sn, yazma hızı ise 200MB/sn olarak belirlenmiş ayrıca bu serideki modellerde 128MB yerine 256MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilmiş. İki yıllık garanti ile satuşa sunulacak SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Güzel degerlermiş,elinde taşır artık herkez,gitgide hdd ler kalkacak anlasılan.
Fiyatıda da önemsiz,4-5 yıl sonra taşınabilir bellek fiyatları gibi olur , haber için tesekkürler.



Başka alternatifi çıkmadan pek sanmıyorum.
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Chris Brown 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
V5J serisi modellerde ise okuma hızı 240MB/sn, yazma hızı ise 200MB/sn olarak belirlenmiş ayrıca bu serideki modellerde 128MB yerine 256MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilmiş. İki yıllık garanti ile satuşa sunulacak SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Güzel degerlermiş,elinde taşır artık herkez,gitgide hdd ler kalkacak anlasılan.
Fiyatıda da önemsiz,4-5 yıl sonra taşınabilir bellek fiyatları gibi olur , haber için tesekkürler.
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