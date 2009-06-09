PhotoFast, G-Monster V5 ve V5J serisi SSD'lerini duyurdu

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Sabit disklerin yerini alacağı ön görülen NAND flash tabanlı depolama çözümleri pazarında iddialı olmak isteyen PhotoFast firması, yeni nesil SSD modellerini duyurmaya devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla G-Monster V5 ve G-Monster V5J isimli seriler dahilinde hazırladığı yeni SSD'lerini endüstrinin beğenisine sundu. 2.5-inç boyutunda olan ve modeline göre 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasitesi sunan SSD'ler SATA-II ara birimini destekliyor ve 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanıma süresi sunuyor.

Serilerin spesifik özelliklerine baktığımızda ise V5 çatısı altında hazırlanan modellerin 128MB'lık entegre bellek ve Indilinx tarafından geliştirilen kontrolcü ile yüksek performans segmentini hedefledikleri söylenebilir. Üst modelleri 270MB/s okuma ve yazma hızlarını destekleyen V5 serisi SSD'lerin aksine JMicron kontrolcüsü ile donatılan V5J serisi modellerde ise okuma hızı 240MB/sn, yazma hızı ise 200MB/sn olarak belirlenmiş ayrıca bu serideki modellerde 128MB yerine 256MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilmiş. İki yıllık garanti ile satuşa sunulacak SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.