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PhotoFast ultra-kompakt tasarımlı depolama sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast ultra-kompakt tasarımlı depolama sürücülerini duyurdu
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PhotoFast G-Monster miniSATA

Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, kompakt tasarımlı iki yeni depolama çözümünü duyurdu. Firmanın G-Monster serisi altında hazırladığı G-Monster miniSATA ve miniDOM isimli yeni sürücüleri 45 x 37 x 7.5 mm boyutlarında ve sadece 10 gram ağırlığındalar.

Dahili SATA ara birimini kullanan yeni sürücüler 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve açıklanan bilgilere göre 110MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. SATA-I ve SATA-II ara birimleriyle uyumlu olan yeni sürücülerden G-Monster miniSATA, SATA HDD'ler gibi sisteme "olağan" şekilde bağlanırken, G-Monster miniDOM modeli ise doğrudan SATA konnektörüne takılıyor ve 5V adaptörü ile ek güç girişine ihtiyaç duyuyor.

PhotoFast'in kompakt tasarımlı yeni SSD modellerini 1 yıllık garanti ile Ekim ayı içerisinde satışa sunması bekleniyor.

PhotoFast ultra-kompakt tasarımlı depolama sürücülerini duyurdu
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PhotoFast G-Monster miniDOM


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sertacaygun 10 yıl
Bir HDD ve bir güç kablosuna ihtiyaç duyduktan sonra USB boyutlarında olsa bile umurumda olmaz. USB arayüzlü falan olsa, neyse.
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dstk 10 yıl
oldu olacak anakartlara entegre etsinlerde bunları. sistemlerimizi anakarta kuruyoruz deriz. :D
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HiqhWoltage 10 yıl
10gr ağırlağındaki şeyin yaptıklarına da bak...110MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma ... cok iyi yau epey yararlı olur,fiyatı cok makul olmaz ancak olsun okdr..
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