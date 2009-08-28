PhotoFast ultra-kompakt tasarımlı depolama sürücülerini duyurdu

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PhotoFast G-Monster miniSATA

Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, kompakt tasarımlı iki yeni depolama çözümünü duyurdu. Firmanın G-Monster serisi altında hazırladığı G-Monster miniSATA ve miniDOM isimli yeni sürücüleri 45 x 37 x 7.5 mm boyutlarında ve sadece 10 gram ağırlığındalar.

Dahili SATA ara birimini kullanan yeni sürücüler 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor ve açıklanan bilgilere göre 110MB/sn okuma ve 60MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. SATA-I ve SATA-II ara birimleriyle uyumlu olan yeni sürücülerden G-Monster miniSATA, SATA HDD'ler gibi sisteme "olağan" şekilde bağlanırken, G-Monster miniDOM modeli ise doğrudan SATA konnektörüne takılıyor ve 5V adaptörü ile ek güç girişine ihtiyaç duyuyor.

PhotoFast'in kompakt tasarımlı yeni SSD modellerini 1 yıllık garanti ile Ekim ayı içerisinde satışa sunması bekleniyor.

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PhotoFast G-Monster miniDOM