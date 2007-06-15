Pixel Magic HD MediaBox

Pixel Magic firması, video, müzik, dvd, resim medyaları oynatan HD MediaBox isimli ürününü tanıttı. Bu ürün, içinde barındırdığı sabit diskteki, harici bir sabit diskteki, flash bellekteki, kişisel bilgisayarınızdaki veya bir NAS(network attached storage - ağa bağlı depolama) üzerindeki multimedya dosyalarını bağladığınız monitör, tv, HDTV, projeksyon gibi görüntü birimleri üzerinde oynatabilmekte.

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Şekil ve görünüş itibarı ile daha çok bir Router'ı andıran HD mediabox'ın çok gelişmiş multimedya özellikleri bulunmakta. Cihaz, WMV9, MPEG 1/2/4, DivX, XviD, DVD (.iso/.vob) tipindeki video dosyalarını, JPG, PNG, BMP ve GIF uzantılı resim dosyalarını ve MP3, PCM WAV, WMA, AAC uzantılı ses dosyalarını sorunsuz bir şekilde oynatıyor. Ayrıca videolara altyazı eklemesi de yapabilmek mümkün. SRT uzantılı altyazı dosyaları ürün tarafından desteklenmekte. Cihazın boyutunun büyük olmasının en önemli sebebi, içerisine takılabilen 3.5" 'lik IDE sabit disk. Cihaz standart olarak içinde disk barındırmasa da, maksimum FAT32 ve NTFS dosya formatındaki 500GB'lık diskleri tanıyabiliyor. Fakat disk arabiriminin ide olarak seçilmesi kötü bir tercih olmuş. IDE diskler gün geçtikçe piyasadan silinmekteler. Cihazın kasasının irice olmasına rağmen ön tarafı oldukça sade bir tasarıma sahip. Ön tarafta yanlızca birkaç durum ledi ve kumandanın kızılötesi alıcısı bulunuyor. Arka tarafta ise tam bir giriş-çıkış cümbüşü yaşanmakta...

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Cihazın arkasındaki giriş çıkışları gördüğünüzde ürünü neden HD MediaBox olarak adlandırdıklarını daha rahat anlıyorsunuz. Cihazda video çıkışı olarak 1x HDMI, 1x VGA, 1x S-Video, 1x Composite çıkış bulunmakta. Bu çıkışlardan 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, VGA, SVGA, XGA, SXGA, 1366x768, 1280x768 çözünürlüklerini elde etmek mümkün. Böylece kullandığınız TV yada diğer ekranın tam verimle çalışmasını garanti etmiş oluyorsunuz. Eğer isterseniz, bu görüntü çıkışlarının birden fazlasını aynı anda kullanıp 2 farklı arayüzde, farklı çözünürlüklerde multimedya dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

Ses çıkışı olarak da yine çok çeşitli ses arayüzlerini görüyoruz. Cihazdaki stereo output (24bit/192kHz DAC), Coaxial SPDIF, Optical SPDIF ve HDMI çıkışları üzerinden ses alabilmek mümkün. Bunun dışında HD Mediabox'ın arkasında 2 adet harici disklerden medya oynatmak için USB girişi, 1 ade PC yada MAC ile haberleşmeyi ve dosya transferini sağlayan USB noktası ve 1 adet de Ethernet girişi yer almakta. Bu ethernet arayüzü sayesinde MediaBox'ı usb portuna alternatif olarak PC'ye de bağlanabilirsiniz. Ama aslında bu portun en can alıcı özelliği NAS cihazlarıyla bağlantı kurup onların üzerindeki medyaları da oynatabilme yeteneği. Tabi bu yetenek cihazın bağlı olduğu ağın hızıyla sınırlı kalıyor. Son olarakta en altta da ürünün 12V'luk adaptör girişi gözükmekte.

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Bütün bu gelişmiş teknolojilerin yanında HD MediaBox'ın bir de aydınlatmalı kumandası mevcut. En azından kumanda fonksiyonlarına alışana kadar aydınlatmalı tuşlar karanlık ortamlarda işinize oldukça yarayacaktır. Bütün bu özelliklerin dışında HD mediaBox'ın bir de The Audiophile Edition (MB200) isimli modeli mevcut. Firmaya göre bu modele eklenen daha düşük TCXO (temperature compensated crystal oscillator) sayesinde şu ana kadar hiçbir taşınabilir medya oynatıcının veremediği kadar net, temiz bir sesi bu ürünle elde etmek mümkün.

Pixel Magic belli ki mediabox işinde iddialı. Firma şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi mediaboxlardan birini yapmış. Üstelik yüksek çözünürlükleri desteklemesi de en büyük artısı. Ürünün tek olumsuz yanı ise içerisindeki sabit disk arayüzünün IDE olması. IDE'nin güncelliğini kaybetmesi ve SATA'nın hüküm sürdüğü bir dönemde neden böyle bir tercih yapılmış bilinmiyor...

http://www.pixelmagicsystems.com/products/media_players/hd_mediabox.htm