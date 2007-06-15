Pixel Magic HD MediaBox

Pixel Magic firması, video, müzik, dvd, resim medyaları oynatan HD MediaBox isimli ürününü tanıttı. Bu ürün, içinde barındırdığı sabit diskteki, harici bir sabit diskteki, flash bellekteki, kişisel bilgisayarınızdaki veya bir NAS(network attached storage - ağa bağlı depolama) üzerindeki multimedya dosyalarını bağladığınız monitör, tv, HDTV, projeksyon gibi görüntü birimleri üzerinde oynatabilmekte.
Şekil ve görünüş itibarı ile daha çok bir Router'ı andıran HD mediabox'ın çok gelişmiş multimedya özellikleri bulunmakta. Cihaz, WMV9, MPEG 1/2/4, DivX, XviD, DVD (.iso/.vob) tipindeki video dosyalarını, JPG, PNG, BMP ve GIF uzantılı resim dosyalarını ve MP3, PCM WAV, WMA, AAC uzantılı ses dosyalarını sorunsuz bir şekilde oynatıyor. Ayrıca videolara altyazı eklemesi de yapabilmek mümkün. SRT uzantılı altyazı dosyaları ürün tarafından desteklenmekte. Cihazın boyutunun büyük olmasının en önemli sebebi, içerisine takılabilen 3.5" 'lik IDE sabit disk. Cihaz standart olarak içinde disk barındırmasa da, maksimum FAT32 ve NTFS dosya formatındaki 500GB'lık diskleri tanıyabiliyor. Fakat disk arabiriminin ide olarak seçilmesi kötü bir tercih olmuş. IDE diskler gün geçtikçe piyasadan silinmekteler. Cihazın kasasının irice olmasına rağmen ön tarafı oldukça sade bir tasarıma sahip. Ön tarafta yanlızca birkaç durum ledi ve kumandanın kızılötesi alıcısı bulunuyor. Arka tarafta ise tam bir giriş-çıkış cümbüşü yaşanmakta...
Cihazın arkasındaki giriş çıkışları gördüğünüzde ürünü neden HD MediaBox olarak adlandırdıklarını daha rahat anlıyorsunuz. Cihazda video çıkışı olarak 1x HDMI, 1x VGA, 1x S-Video, 1x Composite çıkış bulunmakta. Bu çıkışlardan 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, VGA, SVGA, XGA, SXGA, 1366x768, 1280x768 çözünürlüklerini elde etmek mümkün. Böylece kullandığınız TV yada diğer ekranın tam verimle çalışmasını garanti etmiş oluyorsunuz. Eğer isterseniz, bu görüntü çıkışlarının birden fazlasını aynı anda kullanıp 2 farklı arayüzde, farklı çözünürlüklerde multimedya dosyalarınızı oynatabilirsiniz.
Ses çıkışı olarak da yine çok çeşitli ses arayüzlerini görüyoruz. Cihazdaki stereo output (24bit/192kHz DAC), Coaxial SPDIF, Optical SPDIF ve HDMI çıkışları üzerinden ses alabilmek mümkün. Bunun dışında HD Mediabox'ın arkasında 2 adet harici disklerden medya oynatmak için USB girişi, 1 ade PC yada MAC ile haberleşmeyi ve dosya transferini sağlayan USB noktası ve 1 adet de Ethernet girişi yer almakta. Bu ethernet arayüzü sayesinde MediaBox'ı usb portuna alternatif olarak PC'ye de bağlanabilirsiniz. Ama aslında bu portun en can alıcı özelliği NAS cihazlarıyla bağlantı kurup onların üzerindeki medyaları da oynatabilme yeteneği. Tabi bu yetenek cihazın bağlı olduğu ağın hızıyla sınırlı kalıyor. Son olarakta en altta da ürünün 12V'luk adaptör girişi gözükmekte.
Bütün bu gelişmiş teknolojilerin yanında HD MediaBox'ın bir de aydınlatmalı kumandası mevcut. En azından kumanda fonksiyonlarına alışana kadar aydınlatmalı tuşlar karanlık ortamlarda işinize oldukça yarayacaktır. Bütün bu özelliklerin dışında HD mediaBox'ın bir de The Audiophile Edition (MB200) isimli modeli mevcut. Firmaya göre bu modele eklenen daha düşük TCXO (temperature compensated crystal oscillator) sayesinde şu ana kadar hiçbir taşınabilir medya oynatıcının veremediği kadar net, temiz bir sesi bu ürünle elde etmek mümkün.
Pixel Magic belli ki mediabox işinde iddialı. Firma şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi mediaboxlardan birini yapmış. Üstelik yüksek çözünürlükleri desteklemesi de en büyük artısı. Ürünün tek olumsuz yanı ise içerisindeki sabit disk arayüzünün IDE olması. IDE'nin güncelliğini kaybetmesi ve SATA'nın hüküm sürdüğü bir dönemde neden böyle bir tercih yapılmış bilinmiyor...
http://www.pixelmagicsystems.com/products/media_players/hd_mediabox.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Digital Television standards - 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC standards - VGA, SVGA, XGA, SXGA
Plasma resolutions - 1366x768, 1280x768
plasma çözünürlüğünü karıştırmayın . Digital TV standartı önemli olan sonuçta 1080p FULLHD destekli daha ne istiyorsunuz. Dünyada pc toplayıp şuanda FULLHD LCD televizyona HDCP destekli 1080p görüntü veren ekran kartı bile yok ki bu aleti yanınızda cebinizde taşırsınız, pcyi nereye götürecez. Fiyatının pahalı olmasının nedeni içinde FULL-HDTV görüntü birimini sağlayan parçaların bulunmasından dolayı. Zaten memory kart takmanıza gerek yok bence zaten içine 500GB HDD taksanız tamamdır. ne varsa içine atın koyun gitsin. Zaten USB girişi var başka bir HDDniz varsa onu takıpta dışardan kullanabiliyorsunuz. öyle yazılmış. yani varsa başka external hddleriniz takın onlarıda kullanın.
ve özelliklerinde yazıyor. DVD filmleri .iso şeklinde koyduğunuzdada görüyor ki buda çok süper bir olay. hatta Blu-ray filmleri bile .iso şeklinde atıldığında belki gösterebilir. sonuçta 1080p destekli .gerçi filmler 25-50GB falan fazla yer kaplar ama ben onlarıda gösterebileceğini düşünüyorum. gerçi sata disk kullanılamaması bir eksiklikte olsa, bu üründen sonra diğer firmaların çıkartacakları ürünler bundan dahada iyi olabilir. Görüntü kalitesinden şüphe etmeyin bence sonuçta HDMI çıkışlı 1080p çözünürlük destek veren hiçbir aletin kötü görüntü vermesi imkansız. Sonuçta bence süper bir alet almaya değer. dizayn tarzı olsun başka konular için birşey diyemem. ama katıldığım birşey var bu aletleri neden DVDplayer şeklinde yapmazlar HDD yi biz takalım yine fark etmez ama yapsalar gerçekten iyi olurdu.
Tabi her ne olursa olsun, divxler konusunda bazı testlerin yapılıp, yayımlanması dahada güzel olurdu. Hiç değilse problemsiz sorunsuz çalışıp çalışmadığını öğrenirdik. Sonuçta piyasada DVD-Rip dışında BD-Rip ve HD-Rip filmlerde var. o filmlerin dosya boyutları 9-10 GB kadar olabiliyor. onların testleri falan olsa güzel olurdu.
elimden geldiğince konuyu takip etmeye çalışacam. herkese selamlar saygılar.
Yeni DVD playerlar kadar iyi görüntü veremez heralde..
ama pardon şu HDCP midir bir karın ağrısı var. Şifreleme. O yok galiba?