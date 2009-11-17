Point of View GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

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Sadece Nvidia tabanlı grafik kartları üreten ve firmanı önde gelen iş ortaklarından birisi olan Hollanda merkezli Point of View, GeForce GT240 tabanlı üç yeni modelini pazara sunuyor. Firmanın ikisi GDDR3, biri ise GDDR5 bellek teknolojisini kullanan yeni ekran kartlarının tamamı, 96x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve Arctic Cooling tasarımı özel soğutucuya sahipler.

Grafik işlemci hızları 550MHz, paralel işlemci çalışma frekansları ise 1340MHz olarak açıklanan GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarından R-VGA150930-SD3 seri nunmaralı model 1600MHz'de çalışan GDDR3 bellek, R-VGA150931-GD3 seri numaralı model 1800MHz'de çalışan GDDR3 bellek ve R-VGA150931-GD5 seri numaralı model ise 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellekle geliyorh

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'su ile güçlendirilen ve çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ihtiyaç duymayan modeller, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kartlar bu sayede HTPC sistemlere de göz kırpıyorlar.

CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojileriyle uyumlu olan GeForce GT240 tabanlı yeni kartların önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.