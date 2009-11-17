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Point of View GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu
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Sadece Nvidia tabanlı grafik kartları üreten ve firmanı önde gelen iş ortaklarından birisi olan Hollanda merkezli Point of View, GeForce GT240 tabanlı üç yeni modelini pazara sunuyor. Firmanın ikisi GDDR3, biri ise GDDR5 bellek teknolojisini kullanan yeni ekran kartlarının tamamı, 96x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve Arctic Cooling tasarımı özel soğutucuya sahipler.

Grafik işlemci hızları 550MHz, paralel işlemci çalışma frekansları ise 1340MHz olarak açıklanan GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarından R-VGA150930-SD3 seri nunmaralı model 1600MHz'de çalışan GDDR3 bellek, R-VGA150931-GD3 seri numaralı model 1800MHz'de çalışan GDDR3 bellek ve R-VGA150931-GD5 seri numaralı model ise 3600MHz'de çalışan GDDR5 bellekle geliyorh

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'su ile güçlendirilen ve çalışmak için herhangi bir ek güç girişine ihtiyaç duymayan modeller, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyorlar. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan kartlar bu sayede HTPC sistemlere de göz kırpıyorlar.

CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojileriyle uyumlu olan GeForce GT240 tabanlı yeni kartların önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.


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M0rbid Desire 10 yıl
O Karta hiç yeşil renk uymuşmu Allah için
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24 10 yıl
Ne çirkin biseymiş bu
Bence bu para verilmez onlara. ben diyorum ati nvidia yı döver diye
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carloska 10 yıl
bulamadığımız 4830 ve 4850 ye iyi bir alternatif olur umarım
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MegaWolt38 10 yıl
Amaaaaann
dızzttt!! geçiniz...
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Hd4770 f/p'nin kralıyken kimse bu kartı almaz bence. Kutudaki yoda benzeri kadar da iğrenç reklam tasarımı görmedim
Bu karttan çok bişey beklemeyin cüce bu mu demek isteniyor?
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acbold 10 yıl
alınabilir bir kart gibi duruyor.
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K0rkunc 10 yıl
128 bit:S
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hsyn2802 10 yıl
40nm demişler ısıyı vede güç tüketimini düşürmüşler.hal böyle olunca sistem boyutlarına göre gayet iyi olmuş. Helede 9600gt ile karşılaştırıldığında onu solda sıfır bırakacağı garanti.
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yenerbalcı 10 yıl
80-85 usd 9600GT varken bu kartı nasıl satacaklar

SPARKLE 9600GT GDDR3 512MB 256Bit ( 59 watt ) güç girişi olmayan
vatanbilgisayar.com/...
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9600_G_T 10 yıl
bu nasıl bır tasarım
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