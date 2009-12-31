Polaroid markası yeniden doğuyor, ilk ürünler yolda!

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Şip Şak fotoğrafçılıkla özdeşleşen ve sadece birkaç saniyede baskı yapan fotoğraf makineleriyle bir döneme damgasını vuran Polaroid markası yeniden doğuyor. Amerika merkezli elektronik üreteicisi jWIN yaptığı açıklama ile isim haklarını elinde bulunduran PLR IP Holding'le anlaşarak markanın kullanımı için özel haklar elde ettiğini duyurdu. Polaroid markası altında bilgisayar, konsol, çoklu ortam cihazları, notebook taşıma çantaları ve temizleme aksesuarları hazırlaması beklenilen jWIN , efsanevi ismi taşıyacak ilk ürünlerini Ocak ayında duyurmayı planlıyor.