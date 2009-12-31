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Polaroid markası yeniden doğuyor, ilk ürünler yolda!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Polaroid markası yeniden doğuyor, ilk ürünler yolda!
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Şip Şak fotoğrafçılıkla özdeşleşen ve sadece birkaç saniyede baskı yapan fotoğraf makineleriyle bir döneme damgasını vuran Polaroid markası yeniden doğuyor. Amerika merkezli elektronik üreteicisi jWIN yaptığı açıklama ile isim haklarını elinde bulunduran PLR IP Holding'le anlaşarak markanın kullanımı için özel haklar elde ettiğini duyurdu. Polaroid markası altında bilgisayar, konsol, çoklu ortam cihazları, notebook taşıma çantaları ve temizleme aksesuarları hazırlaması beklenilen jWIN , efsanevi ismi taşıyacak ilk ürünlerini Ocak ayında duyurmayı planlıyor.


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sotoxs 9 yıl
fotoğraf makinalarını gördüm. ilginç kartuş mürekkep yok diyor. peki ne kullanıyor baskıda? başka da rakibi yok bildiğim kadarıyla.
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agules 9 yıl
Sanırım yeni ürünü bu...

polaroid.com/...
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CoreXXX 9 yıl
isim hakkı çok önmeli tabi.
halâ fotoğrafcılara giderek şipşak çek demek yerine polaroid çek bi hızlı olsun diyoruz.
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler.
bu markanın tanınma oranı hala çok yüksek, onu iyi kullanan gerçekten çok büyük başarılara imza atabilir.
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