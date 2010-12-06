Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor 2010'un En İyilerini Seçiyor

8 yıl
1,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor kazananlara $ 5000’a varan hediyeler dağıtıyor

TUL Corporation, AMD grafik kartlarının lider üreticisi, “ 2010’un En İyileri” ni online olarak seçiyor. Bu günden başlayarak , dünyanın her yerindeki oyuncular “ 2010’un En İyileri” için oy verebilir ve büyük ödül olarak PowerColor’ın çok gizli silahlarından bir ürünü kazanma şansı yakalayabilirsiniz – verilecek ödüllerin toplam değeri $ 5000 !

Seçim listesi 2010’da anons edilen tüm ekran kartı çözümlerini kapsıyor, ödül kazanmış ekran kartları ve son HD6000 serilerini. Oyuncular favori ekran kartlarını otomatik olarak girecekler , ve Powercolor’dan hediye kazanmak için büyük şansa sahip olacaklar.

 “ 2010’un En İyileri” ni seçmeye hazır mısın ? Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
http://www.powercolor.com/event/2010best/


Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim