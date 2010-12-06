PowerColor 2010'un En İyilerini Seçiyor

PowerColor kazananlara $ 5000’a varan hediyeler dağıtıyor

TUL Corporation, AMD grafik kartlarının lider üreticisi, “ 2010’un En İyileri” ni online olarak seçiyor. Bu günden başlayarak , dünyanın her yerindeki oyuncular “ 2010’un En İyileri” için oy verebilir ve büyük ödül olarak PowerColor’ın çok gizli silahlarından bir ürünü kazanma şansı yakalayabilirsiniz – verilecek ödüllerin toplam değeri $ 5000 !

Seçim listesi 2010’da anons edilen tüm ekran kartı çözümlerini kapsıyor, ödül kazanmış ekran kartları ve son HD6000 serilerini. Oyuncular favori ekran kartlarını otomatik olarak girecekler , ve Powercolor’dan hediye kazanmak için büyük şansa sahip olacaklar.

“ 2010’un En İyileri” ni seçmeye hazır mısın ? Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

http://www.powercolor.com/event/2010best/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı