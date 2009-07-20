PowerColor Go! Green serisi düşük güç tüketimli yeni ekran kartlarını duyurdu

Green Edition serisi ekran kartlarını pazara sunarak modeline göre %40'a varan oranda güç tasarruf avantajı sağladığını açıklayan Nvidia'nın bu girişimine yanıt AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor'dan geldi ve firma Go! Green serisi ekran kartlarını duyurdu. PowerColor'dan yapılan açıklamaya göre Go! Green serisi altında hazırlanan ekran kartları kendi segmentlerinde Nvidia tabanlı çözümlere göre %38'e varan oranda güç tüketim avantajı ve daha yüksek performans başarımı sunabiliyorlar.

PowerColor Go! Green serisi altında lanse edile ilk modeller Radeon HD 4670 SCS3 HDMI ve HD 4350 SCS HDMI. Her ikisinde de Silent Cooling Solution (SCS) pasif soğutma sistemlerinin kullanıldığı ekran kartları dolayısıyla sessiz bir şekilde çalışabiliyorlar. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 x16 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni modeller aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve yüksek tanımlı içeriği HDMI ara birimi üzerinden aktarabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

Modellerin teknik özellikleri baktığımızda ise Go! Green HD 4350 SCS HDMI adından da anlaşılabileceği üzere AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini baz alıyor ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'sunu kullanıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri (256MB, 512MB, 1024MB GDDR2) ise 800MHz'de çalışıyor. 55nm RV730 GPU'sunun temel alan HD 4670 SCS3 HDMI modeli ise 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de çalışan Radeon HD 4670 SCS3 HDMI modeli üzerinde 512MB GDDR3 bellek bulunuyor. Her ikisi de DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleri ile donatılan ekran kartlarının özellikle medya bilgisayarlarında ve ofis sistemlerinde kullanılması hedeflenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.